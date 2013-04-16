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Приморский завод "Звезда" готовится спустить на воду два судна
Дальневосточный центр судостроения и судоремонта готовится к спуску на воду сразу двух судов — бонопостановщиков-нефтемусоросборщиков. Торжественное мероприятие запланировано на 26 апреля. Универсальные суда построены на Дальневосточном заводе «Звезда» (г. Большой Камень) по заказу Нефтепромлизинга для Роснефтефлота.
Бонопостановщики-нефтемусоросборщики проекта Р2010 спроектированы российским конструкторским бюро «Дизайн Группа Рикошет». Сложные многофункциональные суда рассчитаны на транспортировку и постановку боновых заграждений, транспортировку различных грузов общей массой до 10 тонн, а также прием льяльных вод с последующей выдачей нефтепродуктов в береговые или плавучие емкости.
Бонопостановщики-нефтемусоросборщики предназначены для круглогодичного использования в качестве специализированного судна для ликвидации аварийных разливов нефти и выполнения ряда других функций портового судна. Они будут приписаны к портам Приморского края и в случае необходимости применяться для ликвидации разливов на поверхности моря нефти и нефтепродуктов, для очистки акватории от загрязнений нефтью и плавающим мусором.
Также в эллинге завода «Звезда» идет строительство танкера ледового класса. Его сдача намечена на конец этого года. Это судно будет снабжать нефтепродуктами прибрежные поселки.
Строительство судов на «Звезде» планируется поставить на конвейер. Для этого Дальневосточный центр судостроения и судоремонта строит не имеющий аналогов в России судостроительный комплекс. Сейчас заканчивается возведение I очереди проекта. После ввода в строй Блока корпусообрабатывающих производств и окрасочных камер в начале 2014 года Судостроительный комплекс «Звезда» сможет изготавливать судовые конструкции весом до 300 тонн и суда спусковым весом до 13 000 тонн. По итогам реализации III очереди СК «Звезда» будет выпускать танкеры водоизмещением до 350 000 тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники.
Спуск на воду бонопостановщиков пройдет 26 апреля в Большом Камне – на территории ДВЗ «Звезда», сообщил Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Вот мне интересно. . . !!! Какие на выходе челны будут получаться ??? Если как на АвтоВАЗе, то я правильно сделал, что ушел с флота )))