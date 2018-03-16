Главу "Роснефти" наградили в Приморье

Вчера Приморский край посетил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН. В администрации региона его ждал теплый прием.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вручил почётный знак «Приморье. За заслуги» главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину почетный знак «Приморье», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Поднять на ноги такой завод как "Звезда", такое серьёзное производство – все это с помощью вашей энергии. В Приморье теперь будет огромный заказ, появится большое количество новых рабочих мест», – объяснил глава региона. Он также поблагодарил Игоря Сечина за оказанное краю содействие в поставках топлива для котельных этой зимой.

Между тем приезд руководителя самой крупной компании России во Владивосток был связан с проектами «Роснефти» в регионе. Без содействия властей в социальном обустройстве их реализация проблематична. Поэтому врио губернатора Приморского края и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства. Предмет соглашения – определение основных направлений сотрудничества региональной Администрации и компании «Роснефть» в области формирования и исполнения промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному социально-экономическому развитию Приморского края, а также реализация стратегически значимых проектов – по созданию Восточного нефтехимического комплекса и судостроительного комплекса «Звезда».

Игорь Сечин подчеркнул, что Дальний Восток и Приморский край в частности сегодня – стратегические территории для «Роснефти».

«За прошедший год мы перевалили через «Морской терминал Находка» 6 миллионов тонн нефти на экспорт. Сейчас завершаем проработку проекта ВНХК. Наши инвестиции в завод "Звезда" суммарно составят 200 миллиардов рублей, в ВНХК - 800 миллиардов», – отметил Игорь Сечин.

Он добавил, что налаженное взаимодействие с Администрацией Приморского края очень важно для компании и поблагодарил Андрея Тарасенко за личное участие и поддержку многих проектов.

«Сейчас на наших проектах в крае работают около двух тысяч человек. К этому числу прибавим ещё пять тысяч новых рабочих мест. Мы организуем в регионе работу с поставщиками оборудования, с нами работают около 50 различных предприятий края», –отметил Игорь Сечин.

Стороны договорились о партнёрстве и консолидации ресурсов и усилий в решении общих задач. Так, Администрация края и «Роснефть» намерены сотрудничать в реализации социально-экономических программ и культурных проектов на территории края, создавать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в Приморье, содействовать в реализации высокоэффективных проектов, включая инновационные, предполагающие использование наилучших практик и технологий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. Кроме того, в соглашении идёт речь о реализации совместных мероприятий по расширению и обновлению социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры городского округа Большой Камень, способствующей повышению качества жизни населения.

Ещё один предмет соглашения – развитие розничной сети автозаправочных станций «Роснефти» на территории Приморского края и развитие придорожной инфраструктуры. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте, сотрудничестве в сферах энергосбережения, энергоэффективности. Одним из обязательств компании «Роснефть» стало обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Приморского края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд компании.

После подписания соглашения врио Губернатора Приморья подчеркнул, что этот документ позволяет краю увидеть бесперебойную подачу топлива и стабильность цен на него.

«Мы находимся в большой зависимости от топлива. Эта зима прошла сложно. Сегодня мы получаем продукт вперёд, а после рассчитываемся. Это для нас очень важно – рассрочка в течение года. Также это позволяет нам сдерживать тарифы для людей. Впереди посевная, и цены на топливо не должны расти», – заявил Андрей Тарасенко.

Напомним, компания «Роснефть» реализует в Приморье проект строительства судостроительного комплекса «Звезда». Современная судоверфь создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» в рамках ТОР «Большой Камень». На предприятии будет вестись производство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов, добывающих платформ и буровых установок. 8 сентября 2017 года «Звезду» посетил Президент РФ Владимир Путин, где принял участие в торжественной закладке секций четырех первых судов.

Как неоднократно подчеркивал глава государства, судостроение в стране должно предоставлять качественную и конкурентоспособную продукцию, а российские компании – заказывать суда надо на отечественных верфях.