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От японцев в Приморье ждут дешевого жилья и Хаяттов
Компания «Иида Групп Холдингс» работает над удешевлением стоимости квадратного метра в домах края
Глава края Андрей ТАРАСЕНКО встретился на днях с генеральным директором азитской «Иида Групп Холдингс» Ёити НИСИКАВОЙ. В прошлом году эта компания построила два демонстрационных малоэтажных дома во Владивостоке и презентовала их на третьем ВЭФ. С тех пор российская и японская стороны решили развивать сотрудничество не только в области малоэтажного деревянного домостроения, но и многоэтажного жилищного строительства.
Однако в ходе последней встречи Тарасенко прямо обозначил, что компания предлагает в своем проекте слишком высокую стоимость квадратного метра жилья. Он также спросил, что японский холдинг намерен сделать для ее снижения.
По словам Ёити Нисикава, удешевить строительство позволят два фактора: во-первых, сейчас компания проектирует завод в Хасанском районе по производству стройматериалов, а во-вторых она намерена приобрести пакет акций предприятия «Приморсклеспром», чтобы обеспечить завод сырьём.
Дешевое жилье – не единственное, что может в перспективе «организовать» японская компания для Приморья: Тарасенко также предложил ей принять участие в достройке гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. Он добавил, что другая японская компания, Hotel Okura Co., Ltd., уже готова взять на себя управление одной из гостиниц на условиях концессии на 49 лет.
- Этот проект станет ярким примером успешного российско-японского сотрудничества, - отметил врио губернатора. – Предлагаю «Иида Групп Холдингс» рассмотреть возможность участия в достройке одного из объектов, который сегодня готов уже на 80%.
Японская сторона любезно отметила перспективность предложения и пообещала подумать и рассмотреть его более детально.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ
Фото: commons.wikimedia.org
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