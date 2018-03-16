Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах

IT-специалисты спят и видят, как быстрее перебраться из Приморья в столицу, и далее - за рубеж

Рынок web-разработок и IT-решений растет очень быстрыми темпами и ему постоянно требуется большое количество высококвалифицированных специалистов. А в Приморье в последнее время налицо настоящий кадровый голод. Эксперты уверены, одна из причин сложившейся ситуации - студенты, которые не желают развиваться. Даже отучившись, молодые неопытные выпускники сразу ищут работодателя покрупнее, и меняют работу как перчатки.

По мнению генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Роберта УРАЗОВА, дефицит кадров в отрасли по России насчитывает уже миллион человек и это не предел, поскольку спрос на айтишников ежегодно увеличивается на 25-30%.

В ближайшей перспективе навыки программирования будут требоваться представителям почти всех специальностей. «По сути, программирование становится новой азбукой. Если раньше грамотным человеком считался тот, кто умеет писать, сейчас - это тот, кто знает физику, математику, то в ближайшем будущем это определение будет касаться тех, кто умеет программировать», - отмечает Роберт Уразов.

В Приморском крае IT-специалисты – востребованные и хорошо оплачиваемые работники. В базе данных известного регионального интернет-портала, – десятки вакансий программистов с зарплатой 60-90 тыс. рублей. Например, на должность ведущего IT-специалиста предлагается зарплата до 150 тыс. рублей. Наиболее востребованы программисты 1С. Большое количество разработчиков программного обеспечения набирает компания DNS, востребованы специалисты и такими известными компаниями, как Mazda Sollers, Beluga Group, «Владхлеб». Всего в базе данных размещено свыше 200 вакансий в области IT.

«У нас банально готовится слишком мало айтишников, их требуется раз в 10 больше, - говорит генеральный директор DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. - По такой базовой специальности, как программист, их обучают две с половиной кафедры в ДВФУ и одна – во ВГУЭС. Экономика изменилась, а система подготовки кадров – к сожалению, пока нет. Хотя, без сомнения, зарплаты у программистов достойные, квалифицированных кадров в Приморье не хватает».

В погоне за «длинным рублем»

В 1998 году Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) выпустил всего 20 IT-специалистов по системному программированию и около 50 специалистов в сфере прикладной математики, где непрофилирующим предметом было программирование.

Итого за весь 1998 год было выпущено 70 специалистов, которые могут работать в сфере IT, и из них только 20 человек целенаправленно учились создавать программы. Из них большая часть работает на зарубежные компании на территории России или за рубежом, поэтому для российских компаний с этого выпуска почти никого не осталось. Эта тенденция была заложена до 1991 года и до сих пор прогрессирует.

Участники рынка отмечают, что в сфере IT сегодня проблем хватает. Студенты не хотят работать, развиваться, они требуют сразу высокий оклад, мотивируя тем, что «вы же нас обучите», не договаривая: «а мы потом уйдем за длинным рублем к другому работодателю, благо вакансий хватает».

«Большинство студентов на 2-3 курсах уже занимаются трудовой деятельностью, набирают опыт, чтобы в дальнейшем либо эмигрировать, либо специализироваться в какой-то конкретной области. Лично я не нанимал web-девелоперов уже несколько лет, так как пользуюсь проверенными кадрами», говорит директор IT-Консалтинга Денис ДАНИЛОЧКИН.

Действительно, все больше и больше IT-специалистов хотят быть независимыми, работать на вольных хлебах, получая высокие гонорары. При этом, квалификация многих из них жить «на широкую ногу» не позволяет.

В последнее время большинство приморских компаний, особенно крупных, ищут суперспециалистов в области IT. Так, сотрудники судостроительного комплекса «Звезда» рассказали, что в настоящее время предприятие имеет свободные вакансии в части создания и адаптации ERP-систем, интеграции данных и других направлений.

«Судоверфь «Звезда» - это вообще отдельный случай. Они хотят, чтобы айтишники переезжали работать в Большой Камень на тех же условиях, на которых они работают во Владивостоке. Желающих, мягко говоря, немного», - комментирует Денис Данилочкин.

Профессий будущего просто нет

Необходимо понимать, что, говоря о кадровом дефиците, эксперты подразумевают нехватку именно высококвалифицированных IT-специалистов. Найти единичных работников в области IT-технологий с базовыми знаниями и невысокой квалификацией – проблемы не составляет. Работодатели, чаще всего, решают ее своими силами, без привлечения кадровых агентств.

Как сообщили в кадровой службе АО «Международный аэропорт Владивосток», нескольких системных администраторов и других IT-специалистов они находят без труда. При этом требования к квалификации здесь невысоки – от специалистов достаточно навыков установки программного обеспечения.

«Потребности нашего предприятия в IT-специалистах невысока. Имеющиеся вакансии мы заполняли вчерашними студентами, которые желают работать и ранее проходили у нас практику в рамках интегрированного обучения», - говорит заместитель гендиректора по кадровой политике ОАО «Восточная верфь» Елена ВОХМИНА.

Руководитель направления «Кибер Восток» федеральной образовательной программы «Кибер Россия» Дмитрий УЗЮМ считает, что если говорить о рынке IT-специалистов в Приморском крае, то его практически не существует, не тот уровень зрелости.

«Когда местной компании надо закрыть потребности в системных администраторах или программистах 1С, сделать это возможно. К примеру, у «МТС» такой проблемы не стоит. В то же время, когда серьезный московский бизнес заходит в регион и формирует команду «с нуля», возникают серьезные проблемы. Остро не хватает системных интеграторов, разработчиков, которые могут заниматься программными и «железными» решениями, интегрировать автоматизированную систему. Насколько мне известно, «Русское море» решает вопрос с айтишниками, завозя их из столицы», - говорит Дмитрий Узюм.

Эксперты отмечают, что, как только где-то в Приморье появляется небольшое развитие – выясняется, что людей остро не хватает. Что касается профессий будущего: специалистов по дополненной виртуальной реальности, технологии блокчейн, искусственному интеллекту – их просто нет. Те молодые таланты, что появляются здесь, уезжают в Москву, а затем – за рубеж.

Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО «Акцент»:

- Дефицит кадров в регионе коснулся как непосредственно инженерных специальностей, так и менеджеров, способных управлять процессами в области высокотехнологического производства. Все это усугубляется тем, что более-менее яркие и перспективные специалисты стремятся либо перебраться в центральные районы страны, где объективно больше возможностей для реализации их потенциала, либо трудоустроиться в уже состоявшихся крупных компаниях, где от них не требуется поиска нетривиальных решений, а только соблюдение регламентов - но зато и рисков потери социальной стабильности несопоставимо меньше. В общем, сдерживающих факторов больше, чем сопутствующих, но, как мне представляется, это нормальное состояние дел.

Анна МАЦОВСКАЯ.