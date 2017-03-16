Прокуратура в Приморье оштрафовала предприятие общественного питания

Общая сумма штрафа составила 93 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки соблюдения трудовых прав работников местных предприятий Уссурийская городская прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Мечта».

Установлено, что в нарушение требований законодательства об охране труда работодателем не были определены сроки и график проведения работ по оценке рабочих мест по условиям труда, не составлен перечень рабочих мест организации, не утвержден перечень рабочих мест, на которых будут исследоваться условия труда, с указанием аналогичных рабочих мест, гражданско-правовой договор на проведение специальной оценки труда не заключен.

Кроме этого, в локальных актах работодателя не был определен порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Также нарушены требования трудового законодательства в части ознакомления работников с графиками сменности.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о труде в отношении юридического и должностного лица общества городской прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение.

По результатам их рассмотрения общество и его должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Кроме этого, руководителю ООО «Мечта» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения законодательства о труде устранены, 2 лица общества привлечены к дисциплинарной ответственности.

Иван КРЫШАН.