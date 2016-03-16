III Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке в начале лета

Дальневосточный МедиаСаммит - 2016 пройдет во Владивостоке в этом году уже в третий раз. Форум специалистов медиаотрасли состоится с 9 по 10 июня на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Участников III МедиаСаммита ждут десятки разнообразных лекций, докладов, семинаров и дискуссий. Организаторы обещают пополнить пул экспертов новыми специалистами. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер III Дальневосточного медиасаммита.

Подготовка программы третьего Дальневосточного МедиаСаммита уже идет. Представители отрасли могут принять участие в формировании программы и направить свои предложения по темам и экспертам по адресу event@primamedia.ru. Актуальную информацию можно узнать на САЙТЕ форума.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит проходил во Владивостоке уже два раза. Первый раз форум прошел летом 2014 года, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов, состоялось подведение итогов профессионального конкурса журналистов. По итогам проведения МедиаСаммита, губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял решение о необходимости проводить его ежегодно.

Второй Дальневосточный МедиаСаммит прошел в столице Приморья в 2015 году. Журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации. Масштаб первого, "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСамита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.