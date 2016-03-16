Приморский бизнес ждет "большой проезд"

В марте 2016 года приморское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» проведет серию встреч с предпринимателями Приморья. К диалогу приглашены представители контрольно-надзорных органов, с которыми бизнесмены контактируют чаще всего, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Предполагается, что встречи охватят 10 муниципалитетов. 21 марта встречи пройдут в Лучегорске и Дальнереченске, 22 марта – в Новопокровке и Лесозаводске, 23 марта – в Кировском и Спасске-Дальнем, 24 марта – в Яковлевке и Арсеньеве, 25 марта – в Анучино и Михайловке. Во встречах с предпринимателями из приморской «глубинки» примут участие сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, Федеральной налоговой службы, а также депутаты Законодательного Собрания Приморского края. По итогам поездок «Опорой России» будет подготовлена аналитическая справка, в которой будут отражены проблемы социально-экономической и предпринимательской сферы в конкретных муниципальных образованиях.

«Несмотря на то что «Опора России» работает на территории Приморского края, чаще всего ее деятельность фокусируется на проблемах владивостокских предпринимателей. Но для того, чтобы стать организацией, которая представляет интересы наибольшего количества предпринимателей в Приморском крае, необходимо выезжать на места и выявить наиболее острые темы для конкретного города или района. Мы хотим не просто приехать и спросить о том, что тревожит и не получается, а быть максимально полезными и информативными. Поэтому мы и приглашаем представителей контрольно-надзорных органов», - подчеркнул и.о. председателя ПКО «Опора России» Константин БОГДАНЕНКО.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.