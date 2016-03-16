В Приморье фермеры распробовали ягоды и фрукты

Рентабельность производства ягод зачастую выше средней эффективности производства в растениеводстве

Производство фруктов и ягод в Приморском крае до недавнего времени было делом исключительно любителей-дачников и владельцев личных подсобных хозяйств, выращивавших эту продукцию для собственного потребления и поставлявших на рынок только излишки собранного урожая, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Организованный бизнес долгие годы особого интереса к этому производству не проявлял. Ситуация понемногу стала меняться в последние четыре года, когда отдельные фермерские хозяйства, инвестировав часть заработанных денег в создание фруктовых садов и ягодных плантаций, фактически приступили к воссозданию когда-то успешной отрасли сельского хозяйства в Приморье.

Конечно, эти попытки пока настолько редки, что говорить о взрывном росте производства оснований нет. Но тенденция увеличения интереса к этому производству отчетливо проявила себя в последние пару лет, когда был отмечен рост площадей, отведенных под эти культуры. Выращивать ягоды на арендованных гектарах начали даже те фермеры, которые до этого никогда не занимались подобным производством. Михаил ПЕТРОЧЕНКО, в прошлом году собравший первый урожай ягод с одного гектара из шести арендованных им под это производство в Шкотовском районе, говорит о намерениях задействовать всю арендованную площадь в ближайшие годы.

Вместе с ростом площадей в Приморский край стали приходить новые технологии. Пока их используют в отдельных случаях в качестве эксперимента. Фермерским хозяйством, принадлежащим семье Анисимовых, в Хорольском районе была апробирована современная западная технология выращивания клубники с использованием европейского посадочного материала. По словам Николая Анисимова, рентабельность производства ягод в их хозяйстве сегодня довольно высока, по крайней мере она выше средней рентабельности в растениеводстве. В результате фермерское хозяйство в Григорьевке практически полностью перешло на производство этого продукта промышленным способом.

«У нас в Приморском крае нет питомников, выращивающих посадочный материал для промышленного производства, - говорит Николай Анисимов, - есть только сорта огородного типа. Но когда речь идет о бизнесе в этом производстве, то требования к сорту предъявляются очень высокие. Учитывается не только урожайность, но и устойчивость, сохранность и т.д. Мы используем сорта голландской, итальянской селекции, в обработке применяем капельный полив. А «дачные» сорта хоть и менее затратные, но их экономическая эффективность существенно ниже».

По оценкам фермеров, возможности для расширения производства в крае довольно широки. У семьи Анисимовых в аренде 15 га, из которых задействовано в производстве сегодня только полтора гектара. Изменившиеся экономические условия значительно повысили стоимость ввода в это производство земли. Если на закладку первого гектара они потратили 2,5 млн рублей, то сегодня эти расходы возросли до 5-6 млн рублей.

Тем не менее главная причина, сдерживающая развитие фермерского бизнеса на ягодах и фруктах, по словам самих же фермеров, вовсе не в курсах валют, а в отсутствии рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов. «Мы не используем китайскую рабочую силу и не можем приглашать случайных людей, меняя их каждый сезон. Нам нужны обучаемые люди, готовые работать на постоянной основе. А сейчас даже агронома невозможно найти в крае», - говорит Николай Анисимов.

Об этой проблеме говорит и директор ООО «Алексей-Никольское» Виктор ЛЫСЕНКО, в хозяйстве которого 18 гектаров засажены фруктовыми деревьями и два гектара - виноградом. Сокращение квоты на привлечение китайских рабочих может обострить и без того сложный вопрос с дефицитом рабочей силы, так как производство фруктов в значительной степени основано на ручном труде и требует немало рабочих рук.

Кстати, производители ягод и фруктов в основном не получают поддержку из краевого бюджета. По словам фермеров, для того чтобы получить господдержку, необходимо использовать местные сорта, сертифицированные, районированные по нашей климатической зоне. Но фермеры далеко не всегда выбирают эти сорта. Виктор Лысенко, сохраняя прежние технологии производства фруктов в своих садах, саженцы привез из Китая, считая свой выбор экономически оправданным. Сегодня «Алексей-Никольское» хозяйство поставляет на приморский рынок по 30-40 тонн яблок и слив ежегодно.

Конечно, объемы производства ягод и фруктов в крае пока еще настолько скромны, что доля их на рынке остается очень небольшой. Несмотря на ярко выраженную сезонность производства и короткие сроки реализации, их продукция почти не попадает к переработчикам. Попытки Николая Анисимова сдать ягоду на молокозавод закончились ничем. У переработчиков давно отработаны схемы поставок, да и цены закупа на заводах не могут устроить фермеров.

Впрочем, проблем со сбытом фермеры, по их словам, не испытывают. В сложной ситуации оказываются разве что новички. Михаил Петроченко не смог реализовать свой первый урожай в полном объеме. В то же время Николай Анисимов считает, что приморский рынок фактически пустой, поэтому проблем со сбытом не возникает. В прошлом году весь урожай клубники был продан оптовикам. Цена на уровне 180 рублей за килограмм вполне устроила оптовых покупателей.

Но ожидаемый рост производства может обострить ситуацию со сбытом в сезон и заставит искать способы сохранения урожая на более длительные сроки. Фермеры уже сейчас оценивают перспективы использования холодильников для заморозки и хранения. Николай Анисимов говорит о планах открытия собственной торговой точки, где будет организована розничная торговля ягодами и овощами, произведенными в их хозяйстве, в том числе замороженными ягодами. Под эти планы будет закуплено специальное оборудование. Правда, по его расчетам, экономически оправданными эти затраты будут тогда, когда производство вырастет до 20 засаженных ягодами гектаров.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.