Банки отправляют на "ипотечную фабрику"

Правительство изучает возможность выпуска новых ипотечных бумаг АИЖК

Российские банки изучают возможность выпуска новых ипотечных бумаг, так называемого проекта «фабрики ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)» Агентства по жилищному и ипотечному кредитованию (АИЖК), и ожидают, что новый инструмент будет востребован рынком, свидетельствует опрос «РИА Новости».

Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ ранее заявил, что правительство РФ активно изучает вопрос выпуска АИЖК современных ипотечных бумаг. Как поясняли в секретариате Шувалова, новый инструмент позволит банкам выдавать ипотеку по меньшим ставкам. Бумага АИЖК - бумага, обеспеченная пулом ипотечных закладных, по которым в качестве дополнительного кредитного усиления выступает гарантия АИЖК.

Совет по стратегии АИЖК в конце января одобрил запуск нового вида ценных бумаг на российском рынке - бестраншевых ипотечных облигаций. По словам заместителя гендиректора АИЖК Сергея КУЗНЕЦОВА, институт развития планирует запустить в РФ «фабрику ИЦБ», позволяющую организовать их выпуск в более короткий срок. Как говорил он «РИА Новости» в середине февраля, механизм планируется запустить уже летом.

Объем выпуска ипотечных ценных бумаг по этой программе сейчас определяется, АИЖК ведет консультации с крупными банками - Сбербанком, ВТБ, при этом целевое назначение «фабрики» - для широкого круга банков, пояснял он.

Мнения

Банк ВТБ24, розничная «дочка» второго по активам российского банка ВТБ, пока оценивает для себя перспективы выпуска новых ипотечных бумаг, но ожидает, что новый продукт найдет на рынке свое применение.

«Банк рассматривает данный продукт. Насчет перспектив его развития пока говорить рано, в случае его внедрения на рынке данный продукт, по нашим оценкам, может занять определенную нишу в структуре фондирования банка», - сказали в пресс-службе ВТБ24.

Для Абсолют-банка ключевым направлением является ипотека и вопрос ее фондирования, в том числе через механизмы выпуска ипотечных ценных бумаг, отмечает директор инвестиционно-торгового департамента банка Сергей МИХАЙЛОВ.

«Безусловно, банк заинтересован в появлении инструмента, который позволяет сократить нагрузку на капитал и привлечь пассив», - рассуждает он.

«Мы активно и постоянно взаимодействуем с АИЖК. Вопрос о приобретении таких бумаг будет рассмотрен в рамках действующих процедур на установление соответствующих лимитов. Предлагаемая бумага, несомненно, интересна, и тем не менее очень важны ценовые параметры, ликвидность бумаги, а также возможности по сделкам РЕПО с ней», - сообщил Михайлов.

Банк «ДельтаКредит» также активно сотрудничает с АИЖК по многим вопросам, в том числе по вопросам фондирования ипотеки, но пока не решил, будет ли выпускать новые ценные бумаги по механизму «фабрики», сообщила глава казначейства «ДельтаКредита» Мария ЧЕРЕПНЕВА.

«На данный момент сложно сказать, насколько интересен будет банку выпуск бумаг в рамках «фабрики ИЦБ» АИЖК, все зависит от конкретных условий, которые пока не определены. Мы активно участвовали в программах АИЖК по выкупу ИЦБ, и условия этих программ действительно были интересны для нас как для эмитента», - сказала Черепнева.

Она указала, что новый инструмент поддержки вторичного рынка с АИЖК на данный момент не обсуждался. «Однако мы уверены, что банк будет активно вовлекаться в дальнейшую доработку и внедрение новой схемы рефинансирования ипотечных кредитов», - отметила Черепнева.

Сбербанк еще в конце декабря заключил с АИЖК меморандум о сотрудничестве в рамках развития «фабрики ИЦБ», который был подписан главой банка Германом ГРЕФОМ и главой ипотечного агентства Александром ПЛУТНИКОМ, напомнили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Согласно этому документу, запуск «фабрики ИЦБ» будет осуществляться за счет выкупа пула ипотечных кредитов у Сбербанка. При этом Сбербанк продолжит обслуживать клиентов, кредиты которых переуступлены АИЖК, выполняя функции сервисного агента.

Сбербанк и АИЖК также планируют разработать совместную программу секьюритизации ипотеки Сбербанка на регулярной и системной основе, сообщал ранее банк.

Снизятся ли ставки по ипотеке?

Внедрение «фабрики ипотечных ценных бумаг», выпускаемых банками по гарантиям АИЖК, действительно может привести к снижению ставок по ипотечным кредитам на рынке, считает Черепнева.

«Если использование механизма «фабрики ИЦБ» позволит добиться задекларированных в новой стратегии АИЖК целей по увеличению объема рынка ИЦБ, повышению ликвидности ИЦБ, использованию ИЦБ для сделок РЕПО с ЦБ с минимальным дисконтом, что в конечном счете позволит снизить стоимость фондирования, то банки-оригинаторы действительно смогут сделать ипотечные продуты более доступными», - подчеркнула она.

Схожего мнения придерживается и Абсолют-банк. «Любая сделка по привлечению долгосрочного пассива для финансирования ипотеки, в том числе и сделка по организации выпуска бестраншевых облигаций, дает банку новые возможности по оптимизации стоимости ипотечных кредитов», - замечает Михайлов.

«Скорее, здесь уместно говорить о вопросе спроса со стороны клиента, потребностях банка и конкурентной среды», - добавляет глава департамента Абсолют-банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.