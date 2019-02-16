Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки

Несмотря на заверения администрации Владивостока, шансы строителей получить лакомый участок остаются довольно высокими

Идея строительства спортивной площадки и места отдыха бросила вызов возможному строительству еще одной высотки на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке.

Дальневосточная столица постепенно избавляется от бараков. В прошлом году был произведен снос небольшого такого ветхого двухэтажного деревянного дома площадью до 1 000 кв. общей площади на 26 квартир на ул. Уткинской, 21. В очень скромных условиях люди проживали в нем с 1950 года, когда он был построен. После осуществления сноса на месте дома появилась аккуратная площадка, и возник спор – как ее использовать дальше.

Жители окрестных домов с ул. Уткинской, Прапорщика Комарова и Нерчинской, естественно связали все надежды по этой территории с организацией на ней детской и спортивной площадок, места выгула собак, устройством сквера с зелеными насаждениям и организацией внутриквартального проезда. Но на их надежды сегодня покушается перспективная строительная компания, резидент Свободного порта Владивосток – ООО «ИСК «Система», которой эта территория приглянулась с иной целью – построить на ней новый 25-этажный дом. Соответственно от нее уже есть заявка на этот участок. И имеются виды даже на соседний.





Администрация Владивостока обещала поддержать жителей ул. Уткинской в создании здесь для них многофункциональной площадки для спорта и отдыха. Однако 10 января они, к своему удивлению, узнали, что на кадастровой публичной карте назначение этого участка, после того, как были определены его границы и присвоен кадастровый номер 25:28:010009:4190, трактуется однозначно – под жилищное строительство. То есть, притязания потенциального застройщика получить бесплатно лакомый кусок Орлиной сопки, на котором он планирует возвести высотку, имеют серьезные основания.

В связи с этим инициативная группа жителей, отстаивающая их интересы, вечером 15 февраля организовала митинг в защиту этого участка от притязаний ООО «ИСК «Система».

Выступивший на митинге и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК подтвердил, что администрация города придерживается прежних обещаний – обустроить на месте снесенного барака комплексную площадку для спорта и отдыха. И пообещал, что при этом будут учтены все пожелания местных жителей. Сам участок предполагается оформить в собственность города, и соответствующее заявление от администрации направлено в Управление Росреестра по Приморскому краю. Он также заявил: «Никаких разрешений на строительство здесь никому не выдавалось и выдано не будет». По его словам устройство спортивной площадки, возможно, будет финансово поддержано целевой городской программой по благоустройству "1000 дворов". А инвестиционно-строительной компании, которая все-таки намерена строить здесь свой дом, рекомендовано поискать под эти цели другое место.

Надо отметить, что строительство нового дома на этом участке проблемно и по той причине, что она соседствует с объектом культурного наследия – Домом Сибирцевых по адресу ул. Уткинская, 40, в котором в далеком прошлом не раз гостил писатель Александр ФАДЕЕВ. Охранная зона этого объекта не определена, как и многих других объектов исторического наследия в центре Владивостока, а защитная охранная зона по закону составляет 100 метров. Правда, это почему-то не помешало несколько лет назад появиться в этой зоне нового капитального объекта. То есть, возможности обойти закон у застройщика, вероятно, имеются.

Кстати ни руководителя компании ООО «ИСК «Система» Алишера АББАСОВА, ни его помощников на этом митинге не было, и эту возможность публично отстаивать свою позицию они не использовали. Надо отметить, что недавно этим застройщиком был введен по индивидуальному проекту ЖК «Оникс» в районе Третьей Рабочей, сейчас он строит жилой комплекс «Высота» в районе Проспекта Красоты. И ему остро необходима новая площадка под задельный объект. Эксперты оценивают шансы компании получить заявленный участок довольно высокими. Однако в последнее время жители Владивостока показали, что в подобных ситуациях их позиция становится решающей.

В завершение митинга его участники всеми голосами против одного приняли резолюцию в защиту своих интересов и в обуздание аппетитов застройщика в отношении «их» участка. Они потребовали запретить строительство здесь жилого дома, участок по назначению определить, как зону рекреации и закрепить за муниципалитетом, а также отремонтировать проезд с ул. Нерчинской в район зданий по ул. Прапорщика Комарова, 45 и 45а.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.