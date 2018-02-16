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Стартовала XIV Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года"
16 Февраля 2018, 14:13 | Приморье
В середине апреля будут определены лидеры приморского бизнеса по итогам 2017 года.
Напомним, краевой конкурс для крупного и среднего бизнеса учрежден Издательской компанией «Золотой Рог» и Администрацией Приморского края в 2004 г. Организатором и непосредственным исполнителем проведения конкурса выступает Издательская компания «Золотой Рог» при содействии регионального бизнес-сообщества.
Основной целью конкурса является выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества, утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия.
Задачи:
- пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров Приморского края;
- формирование принципов открытости регионального бизнеса и положительного образа предпринимателя в общественном сознании приморцев;
- улучшение инвестиционно-делового климата в Приморском крае;
- взаимодействие общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края.
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Оргкомитет ХIV Краевой Бизнес-Премии:
- Костенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Администрации Приморского края – председатель Оргкомитета;
- Баркова Елена Степановна, заместитель председателя Оргкомитета, исполнительный директор.
Члены Оргкомитета:
- Баукова Наталья Георгиевна, руководитель ТО Федеральной службы госстатистики по Приморскому краю;
- Масловец Владимир Иванович, председатель Отделения ПФР по Приморскому краю
- Машунин Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства администрации Приморского края
- Клименко Олег Викторович, первый заместитель главного редактора газеты «Золотой Рог»;
- Пушкарев Андрей Николаевич, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог».
Краевая Бизнес-Премия проводится по 4-м номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» по итогам минувшего года. 14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, ГК «Альфа секьюрити систем», Дальневосточный макрорегион «Теле2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «Эккер». Информационное сопровождение – десятки медиаструктур региона. Благодаря их поддержке, участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, а значит победители будут избраны объективно.
Жюри конкурса – Экспертный совет из 50 профессионалов. Председатель Экспертного совета - Костенко Александр Иванович.
Сроки проведения. В текущем году конкурс будет проходить в 2 тура голосования:
1.02-20.02.2018 г.– подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;
15.02.2018 г. - официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;
27.02-20.03.2018 г. - формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;
20.03-03.04.2018 г. – полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.
03.04-17.04.2018 г. – финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.
17.04 -18.04.2018 г. - проведение Церемонии награждения победителей.
По всем вопросам участия просьба обращаться в рабочую группу Оргкомитета Бизнес-Премии к Екатерине Паньшиной, тел.: 8 (423) 245-0394, 245-0485, email: priem@zrpress.ru
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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