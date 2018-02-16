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Половина опрошенных жителей Приморья довольны своим местом работы
Служба исследований сервиса HeadHunter опросила работников Приморья и выяснила, что 46% из них довольны нынешним местом работы. В среднем по стране только 41% респондентов ответил также.
По данным исследования, вместе с увеличением возраста респондентов увеличивается и уровень специалистов, удовлетворенных своей работой. Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35%, среди респондентов старше 45 лет аналогичная доля составила уже 51%.
Также увеличивается число тех, кто доволен работой в зависимости от позиции, занимаемой респондентом: от 22% у начинающих специалистов к 60% у топ-менеджеров и владельцев компаний.
Если говорить о профессиональных областях, сотрудники которых довольны работой больше всего, то рейтинг возглавляет сфера "Информационные технологии, интернет, телеком" (54%). На втором месте - топ-менеджеры (52%), на третьем – "Управление персоналом, тренинги" (50%).
Наибольшее число респондентов, которые ответили отрицательно на вопрос: нравится ли им нынешнее место работы, больше всего оказалось сотрудников на позиции "Начало карьеры, студенты" и "Рабочий персонал". Ровно половина сотрудников ответили таким образом.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 31 октября по 11 декабря 2017 года.
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