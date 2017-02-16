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Центр Владивостока сместится в Артем
Ученые предложили учесть эту перспективу авторам нового генплана
Действующий генплан Владивостока устарел и нуждается в срочной актуализации. Эта работа была начата администрацией города. Однако с образованием Владивостокской агломерации итоги уже проделанной работы были переданы департаменту градостроительства Приморского края, в функции которого перешли вопросы городского градостроительства. Возможно, что сделанные наработки будут как-то использованы, но принципиально работа вновь началась с нуля.
В результате конкурса, проведенного краевой администрацией, подрядчиком проекта «Внесение изменений в генплан города Владивостока» стал омский «Институт территориального планирования «Град». В настоящее время институтом производится сбор исходных данных. А к концу апреля первая версия нового генплана должна быть выдана заказчику – краевой администрации – на замечания.
В рамках подготовки на прошлой неделе состоялись первые две встречи ведущего архитектора ООО «ИТП «Град» Максима ЕФАНОВА и специалиста Романа КОВАЛЕВА с общественностью города.
Активное участие в обсуждении вопросов, что собой сегодня представляет Владивосток и каким жители города видят его будущее, приняли около 70 человек – архитекторы, ученые, чиновники, студенты, журналисты и пр. Разбившись на группы, они дали несколько групповых картин своего видения сегодняшнего города и Владивостока через 10-50 лет.
Из наиболее существенных замечаний, прозвучавших при обсуждении, стоит назвать пожелание ученого Юрия АВДЕЕВА, предложившего отказаться от привычных рамок генплана Владивостока, неограничиваясь нынешними границами городского округа, а сделать общий генплан для Владивостокской агломерации. Включая территорию не только Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов, но и Хасанского района. По его глубокому убеждению, к 2070 году на этой территории будет проживать не менее 3 млн человек. Поэтому уже сегодня городу надо четко обозначить именно такие новые границы развития и вести необходимые проработки. Он же сделал предположение, что центр Владивостока к тому времени закономерно сместится в Артем, что также стоит учесть авторам нового генплана.
Надо отметить, что в таком виде обсуждать Владивосток нашей общественности оказалось сложно, и в основном обсуждение свелось к развитию его в рамках существующих границ. При этом свои отдельные замечания собравшиеся вносили на «чистую» карту города.
На основе предложений горожан омские градостроители предполагают построить модель развития Владивостока, которая в дальнейшем должна быть вынесена на обсуждение уже более высокой компетенции.
В предстоящие выходные представители омского института «Град» проведут с горожанами еще две встречи, на которых будут обсуждаться уже более узкие вопросы нового генплана – развитие общественных пространств города, экология, транспортная схема и другие.
Для тех владивостокцев, которые желают внести свой посильный вклад в модернизацию генплана Владивостока, омские градостроители открыли интернет-страницу vladivostok.itpgrad.ru. Войдя на нее, любой может послать им свои замечания и идеи, которые будут учтены ими в дальнейшей работе над проектом.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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