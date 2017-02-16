Банк "Открытие" вкусно раскладывает продукты на финансовой витрине

Супермаркет финансовых идей

Объединение банков различных укладов и направлений придало динамику единому бренду Банка «Открытие». Какие задачи ставит перед собой один из самых технологичных субъектов финансового рынка и в чем заключаются портфельные решения банка, рассказывает заместитель регионального директора Дальневосточной дирекции по розничному бизнесу Банка «Открытие» Александр КОШКИН.

- Банк «Открытие» активно заявил о себе на Дальнем Востоке и в Приморье в частности. Не каждой банковской структуре легко найти место на столь конкурентном и «тесном» рынке. Как удалось это сделать вашему банку?

- Банк «Открытие» завершил прошедший год и начал работу в этом году с очень высокой динамикой. Банк «Открытие» входит в десятку системообразующих банков страны и является крупнейшим частным банком России. Сегодня количество наших клиентов превысило цифру в 3 млн человек, рост ипотечных сделок достиг 160% за прошлый год, 79% в плюсе получили сберегательные программы банка, остальные продукты в среднем выросли на 45%. Полагаю, данная динамика сохранится и в дальнейшем. Поэтому мы вновь открываем новый сезон управления индивидуальными финансами, специальных портфельных предложений для приумножения средств. Акцент по­прежнему ставим на основные флагманские продукты - ипотека, банковские карты, вклады и, конечно, инвестиционные программы для частных клиентов.

- Можно сказать, что первое, что Банк «Открытие» собирается развивать, - это продуктовая линейка?

- Говоря неформально, наши продукты - это то, что мы красиво и вкусно раскладываем на нашей финансовой витрине, рассказывая об ингредиентах и добавках. В условиях острой конкуренции сделать это не так просто. Но мы работаем в рамках стратегии финансового супермаркета, и поэтому можем позволить себе выбрать самое лучшее и предложить этот продукт нашим клиентам.

Сегодня Банк «Открытие» готов говорить о комплексных предложениях управления финансами клиента, или портфельных решениях. Это банковские карты с кешбэком (возвратом части средств за покупку обратно на карточный счет), например «Автокарта» для экономии на автозаправках, причем не только на бензине, но и на дополнительных сервисах. Это «Карта развлечений», по которой кешбэк перечисляется при расчетах в кафе, ресторанах, кинотеатрах и других местах отдыха и активного досуга. И, конечно, карта «Аэрофлот» с системой накопления авиамиль и карта «Travel» для поездок и путешествий с возможностью накопления баллов на полеты в более чем 750 авиакомпаниях и на оплату проживания в отелях. И это только малая часть нашей карточной линейки. Свою карту можно выбрать и заказать на сайте open.ru или в любом офисе банка. Наши менеджеры смогут персонально подобрать карту, которая будет полезна клиенту с учетом особенностей его основных трат и расчетов.

Банк «Открытие» предоставляет еще одну возможность заработать дополнительные средства с помощью ПИФов или через индивидуальный инвестиционный счет (и, кстати, получить налоговый вычет в размере 13%).

У нас большая ипотечная программа. Есть специальный портал с возможностью в режиме онлайн выбирать и бронировать недвижимость в других городах, а затем полностью проводить сделку без отъезда из города проживания. Мы предлагаем и другие современные дистанционные технологичные сервисы и возможности, и многое, многое другое.

Полагаю, что такой портфель для каждого клиента должен быть сформирован максимально качественно с учетом его пожеланий и потребностей. Мы уверены, что сегодня время качественного и думающего клиента, один готов рискнуть, другой выбирает консервативный подход. Задача Банка «Открытие» - находиться в фарватере настроений клиентов. Сегодня мы делаем все, чтобы клиент мог позволить себе прийти в банк и посоветоваться со специалистом, разобраться в продукте, получить серьезный финансовый совет абсолютно бесплатно.

- На рынке сложилось мнение, что банк проводит консервативную политику…

- Я бы сказал, умеренно консервативную. Мы нацелены выдавать кредиты по гибким ставкам нашим зарплатным клиентам, подготовили специальный пакет для клиентов старшего возраста «Современный пенсионер» и в его контексте кредит «Уважительный». Рынок и потребители финансовых услуг постепенно оживляются, люди более вдумчиво подходить к своему бюджету. Статистический анализ подтверждает, если ранее клиенты банков тратили средства на приобретение несерьезных «игрушек», телефоны, поездки, сегодня доминантой являются серьезные траты - приобретение жилья, земельных участков, семейных автомобилей, образование детей. Сегодня массовый потребитель готов идти дальше и говорить о долгосрочной стратегии инвестирования, накопительного страхования и т.д. И в данном случае Банк «Открытие» должен стать тем самым банком, который позволяет брать деньги, инвестировать и сохранять.

- Сегодня многие банки делают ставку на молодежную аудиторию и технологичность, что в данном контексте предлагает Банк «Открытие»?

- «Открытие» претендует на звание одного из самых технологичных банков. Из 15 тыс. сотрудников деятельность 4 тыс. посвящена разработке инновационных сервисов. Это вполне закономерный процесс: аудитория банка сегодня значительно расширяется, в т.ч. за счет молодого поколения. Мы понимаем, что через некоторое время клиентом банка станет человек, подъезжающий к банку на скейте и одновременно общающийся через мессенджер на смартфоне. Молодежная аудитория - тренд, на который мы сегодня ориентируемся. Для нее специальные мобильные банковские приложения, онлайн­вклады, чат для получения онлайн­консультации, bot в соц. сетях и т.д. Т.е. многочисленные «лайфхаки», которые реально облегчают жизнь.

Но и в целом, современный клиент кредитной организации не готов тратить длительное время на ожидание, ждать распечатку платежных поручений и т.п. Если говорить в переносном смысле, то, буквально произнеся «а», клиент должен услышать от сотрудника или от онлайн­сервиса ответ: «АБВГД». Выработка новых стандартов работы подвигла Банк «Открытие» объявить 2017 год годом качества. Наши колл­центры будут проводить целенаправленную работу по приему пожеланий от клиентов.

Банк «Открытие» нацелен работать в розничной сфере с «умной улицей», современным и думающим клиентом. Мы поставили в наступившем году перед собой амбициозные цели, и, уверен, мы их достигнем.

open.ru

Яна МАЛЬЦЕВА.