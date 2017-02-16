Судьбой судна "Еруслан" пришлось озаботиться властям Приморья

Во Владивостоке вовсю кипят страсти по поводу ситуации, сложившейся вокруг судна «Еруслан» (Yeruslan), которое полтора года стоит на рейде в Амурском заливе. Еще в октябре 2015 года на судно был наложен арест в связи с невыплатой заработной платы морякам.

И судьба корабля долго почти никого не интересовала, но к нему в какой-то момент потянулись искатели приключений и откровенные грабители, а совсем недавно на судне произошел пожар, и в дело пришлось вмешаться краевым властям, которые напомнили ответственным структурам о приморском «летучем голландце». В непростой судьбе корабля попытался разобраться корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

На протяжении года о приморском призраке никто не вспоминал, и он стоял себе спокойно в прибрежных водах Владивостока, пока на одном из медиаресурсов края не напомнили о судне и не сообщили, что его разворовывают мародеры. На следующий же день корабль загорелся, пожар охватил мостик, каюты и кают-компанию, постепенно уничтожая надстройку теплохода. Однако даже во время пожара на корабле находились желающие поживиться чужим добром, сообщалось в приморских СМИ.

Попытки потушить пожар сотрудниками МЧС России не предпринимались из-за невозможности подвести к кораблю спецмашины, а запрашивать ледокол из порта спасатели не стали, так как не видели угрозы для жизни людей. К вечеру того же дня пожар потух, а в судно стала поступать вода. Корма, по сообщениям очевидцев, просела на 1-1,5 метра, нос сухогруза приподнялся. Причиной небольшого затопления послужил предшествующий пожар: разморозились трубы на месте снятых задвижек, и ледяные пробки стали таять. Но корабль остается на плаву и перестал опускаться под воду. Между тем на его борту находится около 1,5 тонны горюче-смазочных материалов, и угроза их разлива в акватории залива сохраняется.

Чтобы избежать трагических событий и предотвратить дальнейшее разграбление и разлив нефтяных продуктов, к решению проблемы подключилась администрация Приморского края. По поручению Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в воскресенье, 5 февраля, на совещание под председательством вице-губернатора Евгения ВИШНЯКОВА собрались руководители портовых служб Владивостока и департаментов администрации Приморья, представители МЧС России по Приморскому краю и правоохранительных органов.

«Ситуация очень сложная, неоднозначная. Судно принадлежит другому государству, владелец скрывается за границей, много спорных юридических моментов. Губернатор поручил мне вмешаться и решить этот вопрос, хотя это не наша компетенция. Сейчас корабль разграбляется мародёрами, вывозится оборудование, металл, и в любой момент судно может пойти ко дну. Поэтому глава региона поручил оперативно принять соответствующие решения», - прокомментировал Евгений Вишняков.

Вице-губернатор поручил капитану порта Владивосток Игорю ГЛУХОВУ определить место в акватории, куда можно отбуксировать «Еруслан» в ближайшее время, чтобы избежать его затопления. Разработать техническое решение отбуксировки аварийного судна на безопасную глубину было поручено Дальневосточному аварийно-спасательному управлению.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, спасательную операцию проведет на свои деньги морской порт Владивостока, в акватории которого находится данное судно.

Началась история сухогруза «Еруслан» еще в советское время. Построили его в Венгрии в 1967 году, после чего он стал служить в составе ТОФ вплоть до распада Советского Союза. В 1993 году судно купила частная компания и оправляла его в Японию за автомобилями. Сотни машин были перевезены в Приморье на его борту. Последние несколько лет «Еруслан» ходил под флагом Камбоджи, где и зарегистрирован по сей день. Собственником судна является гонконгская компания Claner Shipping Ltd. Однако моряки называли судовладельцем Владислава МЯГЧИЛО, который объявлен в розыск. В последний рейс в Японию корабль пошел в 2015 году. Там моряки устроили забастовку из-за долгов по зарплате. А японские власти сразу же арестовали судно, но, как известно, спас свой корабль сам Владислав Мягчило, прибывший на него. Он пообещал выплатить морякам зарплату по возвращении в Россию и даже дал гарантийное письмо экипажу. К берегам Приморья корабль подошел летом 2015 года, но денег моряки так и не увидели. После чего обратились за помощью в транспортную прокуратуру.

Осенью 2015 года Фрунзенским районным судом по заявлению прокуратуры в качестве обеспечительной меры в рамках взыскания задолженности по зарплате на «Еруслан» наложили арест. И корабль встал на рейд.

Однако, как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, корабль является собственностью иностранной компании, и его реализация на территории России возможна только после ряда мероприятий: снятие с судового реестра в Королевстве Камбоджа и получение согласия от компетентного органа другого государства. В целях соблюдения всех норм международных правовых договоров необходимые процессуальные документы переведены на иностранный язык и направлены в Минюст РФ для последующего направления в компетентные органы другого государства. После получения всех необходимых документов арестованное имущество будет передано на реализацию, добавили в пресс-службе судебных приставов.

До продажи сухогруза охрана корабля была возложена на судовладельца, а точнее, на капитана, который по закону является представителем компании. Но капитан и команда покинули теплоход еще прошлой зимой, последним с корабля сошел матрос из Астрахани Дмитрий ЕВТЕЕВ. Он прожил на корабле до осени 2016 года, следил за порядком, включал по вечерам ходовые огни и писал письма в ведомства. Уехать домой он не мог: не было денег на билет. Но как только он покинул палубу, корабль буквально атаковали мародеры.

Поручение прекратить доступ посторонних лиц на судно дал вице-губернатор Евгений Вишняков Владивостокскому линейному управлению МВД России. «Направьте к судну сотрудников полиции, чтобы они пресекли несанкционированный проход на корабль», - поручил вице-губернатор. Полицейские теперь будут два-три раза в сутки выезжать на место.

По последним данным известно, что спасатели откачали воду из корабля и заделали пробоины, чтобы корабль не ушел под воду. Власти Приморского края стараются сделать все чтобы не допустить затопления. Но если это произойдет, то экологии будет нанесен ущерб на сумму 87 млн рублей, сообщили в Тихоокеанском морском управлении (ТМУ) Росприроднадзора.

Специалисты экстренных служб и надзорных органов говорят, что стандартных вариантов и конкретной схемы решения этой проблемы не существует, так как ситуация с «Ерусланом» беспрецедентна...

Иван КРЫШАН.