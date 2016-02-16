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МФЦ Владивостока предоставляет услуги БТИ
Муниципальные отделения МКУ «Многофункциональный центр «Мои документы» Владивостокского городского округа» начали оказывать еще один очень важный вид услуг бюро технической инвентаризации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сегодня во всех муниципальных отделениях МФЦ Владивостока можно получить услугу, предоставляемую ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Это предоставление сведений о правах на квартиры, нежилые помещения, домовладения, зарегистрированные до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на территории Приморского края.
В рамках предоставления данной услуги в МФЦ осуществляется выдача следующих справок:
- справка об объекте;
- справка о принадлежности объекта, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- справка об инвентаризационной стоимости объекта до 2011 г.;
- справка об отсутствии у заявителя недвижимого имущества (на территории г. Владивостока и по Приморскому краю);
- справка для нотариуса;
- справка о переходе права собственности (она необходима при оформлении земельного участка в Росреестре).
Необходимо отметить, что данная услуга является платной, оплата производится по тарифам БТИ.
Получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами можно в любом из отделений многофункционального центра Владивостока, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9; Партизанский проспект, 28а; проспект 100-летия, 44; ул. Адмирала Невельского, 13; а также в структурном подразделении в поселке Трудовое, по ул. Лермонтова, 36.
Для получения необходимой консультации можно обратиться в МФЦ по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8(423) 230-34-84.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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