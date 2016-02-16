"Дальморепродукт" выполняет поручения президента

Российская рыбодобывающая компания концентрирует усилия на развитии береговой переработки и насыщении внутреннего рынка качественной отечественной продукцией

Компания «Дальморепродукт» разрабатывает концепцию создания единой инфраструктуры, в которой все технологические процессы – от добычи до выпуска готовой продукции - будут соединены в единое целое. Речь идет об интеграции добывающего сектора компании и берегового производства «Зарубинской базы флота», которая входит в структуру ГК «ДМП», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам генерального директора «Дальморепродукта» Алены ДРЕМЛЮГИ, собственники компании приняли решение приступить к реализации поручений президента РФ и взять курс на импортозамещение.

«В новой достаточно жесткой экономической ситуации необходимо более полно использовать свой ресурсный потенциал, развивая глубокую переработку продукции на собственных мощностях и обеспечивая российского потребителя доступной, качественной и полезной рыбной продукцией. Для достижения этих целей «Дальморепродукт» планирует инвестировать в производственные мощности «Зарубинской базы флота», находящейся в Хасанском районе Приморского края, значительные средства. Не секрет, что входящие в группу компаний «Дальморепродукт» такие значимые для Приморского края предприятия, как «Дальзавод» и «Кантегир», специализирующиеся на судоремонте, «ДМП-порт» и «Зарубинская база флота», сами по себе убыточны и продолжают работать только за счет финансирования рыболовецкой компании «Дальморепродукт». Мы хотим не только поддерживать «на плаву» указанные предприятия, но и развивать их, расширяя производство продукции и переоснащая производство. Наш антикризисный инвестиционный проект позволит создать новые рабочие места не только во Владивостоке, но и в поселке Зарубино, сделав предприятие градообразующим», - отмечает Алена Дремлюга.

Досье "Золотой Рог": Старейшее предприятие рыбохозяйственной отрасли России «Дальморепродукт» в 2014 году отметило 85-летие. Сегодня численность работников «Дальморепродукта» - 846 человек. Среднемесячная заработная плата работников - более 30 тыс. рублей. В 2014 году компанией уплачено налогов и сборов на сумму 193,9 млн рублей. В общем объеме вылова рыбохозяйственных предприятий Приморья в 2014 году на «Дальморепродукт» приходится 10,5%: по вылову минтая - 10,5%; по вылову сельди - 17,1%; по вылову сайры - 27,7 %.

Разработанный бизнес-план предусматривает значительные инвестиции в модернизацию производственных цехов и установку оборудования, позволяющего выпускать конечную продукцию для рынка России.

На данный момент «Зарубинская база флота» - единственное предприятие на юге Приморского края, которое имеет производственный потенциал. Предприятие обладает обширной территорией, собственными холодильниками и причальными стенками, производственными цехами и судоремонтными мощностями. К сожалению, большинство производственных мощностей давно устарели и требуют глубокой модернизации. И она начнется уже в ближайшее время. Сейчас просчитываются различные варианты приобретения оборудования. Одновременно с этим привлеченная консалтинговая фирма изучает потребительский рынок России, чтобы определиться с видами продукции, которые будут востребованы.

Планируется, что модель производственной кооперации будет опираться на изготовление продукции из объектов марикультуры, выращенных на промысловых участках «Зарубинской базы флота». Кроме этого, планируется, что часть добываемой рыбы «Дальморепродукт» будет передавать на береговое предприятие для переработки сырца в высококачественную продукцию.

В планах компании заняться выпуском филе белой рыбы. Но будет ли для выпуска филе применяться полная автоматизация или будет использоваться ручной труд, еще не определено. Опыт китайской переработки показывает, что стоимость ручного труда при производстве филе значительно ниже, чем при использовании дорогих машин типа «Бадер».

Кроме филе на обновленном предприятии планируют выпускать и консервированную продукцию. «Дальморепродукт» добывает ежегодно около 30-40 тыс. тонн биоресурсов из перечня объектов, не входящих в систему ОДУ. Одно из стратегических направлений добычи - сайра. В прошлом году российские компании добыли всего 20 тыс. тонн этой рыбы, в то время как иностранные рыбаки поймали в несколько раз больше «черной жемчужины». Из-за неудачной рыбалки в этом году российские компании могут массово отказаться от промысла сайры, ссылаясь на низкую рентабельность ресурса. Однако принимающий и добывающий флот «Дальморепродукта» вновь выйдет на сайровую путину и составит основу российской сайровой экспедиции, ведь уже более 5 лет подряд предприятие является лидером по добыче сайры в России.

На «Зарубинской базе флота» возродят производство консервированной продукции. Сейчас готовят фундамент для установки оборудования линии консервов. Кроме сайры, на берегу планируется наладить выпуск консервов и пресервов из печени и икры минтая, мяса краба, икры лососевых пород рыб, кукумарии в различных видах, гребешка и других морепродуктов.

Стоит отметить, что производство на новых мощностях будет действительно безотходным: компания будет предоставлять услуги по переработке рыбных отходов. Ведь высокое содержание протеина, глицина и аминокислот в продуктах рыбной переработки является очень востребованным в сельскохозяйственной отрасли.

Придут инвестиции и в сектор марикультуры. В настоящий момент «Зарубинская база флота» - одна из немногих приморских компаний, занимающихся товарным выращиванием гребешка, устрицы, мидии и трепанга. У предприятия есть два собственных завода по выращиванию молоди трепанга и свои рыбопромысловые участки под марикультуру. Начиная с 2012 года на этих участках производился выпуск молоди трепанга и гребешка. В 2015 году компания получила разрешение на изъятие 34 тонн трепанга. В 2016 году часть этого объема будет направлена на переработку.

Уже в ближайшее время марикультурное хозяйство ждет новый виток инновационного развития. На нескольких рыбопромысловых участках будет пересмотрена технологическая схема разведения морских гидробионтов. Кроме этого, есть договоренность о поставках на морские огороды «Зарубинской базы флота» молоди устрицы из Крыма. Первые поставки начнутся уже весной этого года: крымские рыбоводы уже вырастили и зарезервировали определенный объем живой продукции для отправки в Приморский край. Проект межрегиональной аквакультурной кооперации рассчитан на несколько лет, в дальнейшем сотрудничество двух приморских регионов будет продолжаться в рамках поставок дальневосточных морских деликатесов в ресторанную и торговую сеть Крыма.

Инвестиционная программа по развитию береговой инфраструктуры для рыбной отрасли не оставит без внимания и развитие судоремонта. Проект предусматривает открытие цеха орудий лова. Своя сетепосадка позволит обеспечить промысловым вооружением собственные добывающие суда объединенной компании и по мере расширения бизнеса занять определенную нишу в этой сфере, ведь в России практически не осталось заводов по изготовлению рыболовных орудий лова, сетей, кошельков и тралов.

Реализация проектов благоприятно скажется на экономике Хасанского района и поселка Зарубино. Сегодня в «Зарубинской базе флота» работает 240 человек. Предприятие имеет статус социально значимого. Расширение береговой переработки и наращивание аквакультурного потенциала создаст дополнительно около 250 рабочих мест.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.