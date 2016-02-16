В Приморье "Мазда Соллерс" переключается на специнвестконтракт

Пионер автосборки в Приморье ищет новые варианты сохранения рентабельности производства

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской Mazda), лишившись таможенных льгот на ввоз комплектующих, пытается найти другие инструменты сохранения рентабельности сборки в Приморье. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», СП подало заявку на использование в рамках работы автозавода во Владивостоке механизма специального инвестиционного контракта - СПИК. Тем временем в качестве новой площадки для сборки автомобилей в Приморье рассматривается завод Hyundai Heavy Industries, построенный под Артемом еще к саммиту АТЭС-2012.

Специнвестконтракт, предусматривающий неизменные условия ведения бизнеса, налоговые и другие преференции для инвесторов, открывающих свои производства на территории РФ, может прийти на смену соглашениям о промсборке. Согласно действующим сегодня соглашениям, автозаводы иностранных концернов получают таможенные преференции при достижении определенного уровня локализации. На данный момент Минпромторг еще не определился, какие именно льготы смогут получить предприятия, подписавшие СПИК.

СПИК планируется заключать на срок до десяти лет между государством и инвестором, который примет на себя обязательства по созданию, освоению или модернизации производства в РФ. При заключении такого контракта на срок его действия инвестору будет гарантировано неповышение величины совокупной налоговой нагрузки. Государство может предоставить и иные льготы и преференции. Президент Владимир ПУТИН, в частности, предложил предоставить возможность регионам снижать ставку налога на прибыль до нуля в рамках специальных инвестконтрактов.

На прошлой неделе ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» объявило о выходе с конвейера автозавода 90-тысячного автомобиля бренда Mazda. Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера завода, стал кроссовер Mazda CX-5, позже модельный ряд завода пополнился флагманской моделью, седаном Mazda 6. По итогам 2015 года во Владивостоке было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей Mazda, что на 27,7% меньше, чем в 2014 году.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточная площадка российского автопроизводителя «Соллерс» в 2015 году сократила производство автомобилей на 42,4% по сравнению с 2014 годом - до 31,823 тыс. В настоящее время сборку во Владивостоке ведет только ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Мощность производства на данный момент составляет 60 тыс. автомобилей в год, полная проектная мощность - 100 тыс. машин. ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui & Co., Ltd.), собиравшее во Владивостоке внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, в июле 2015 года прекратило выпуск машин, соглашение о сотрудничестве было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Завод также не возобновлял производство автомобилей корейского бренда SsangYong, приостановленное в 2015 году в связи с резким падением спроса на выпускаемые в рамках площадки модели.

В конце прошлого года стало известно, что действие соглашения о промышленной сборке СП «МСМР» приостановлено в связи с невыполнением условий.

СП обязалось запустить предприятие полного цикла с локализацией 30% мощностью не менее 25 тыс. автомобилей в год под льготный ввоз компонентов (пошлины - 0-5%; без льгот в среднем составляют около 15%) и режим крупноузловой сборки (SKD). Соглашение действует до конца 2020 года.

После завершения периода SKD, который длится 30 месяцев, СП должно было перейти на мелкоузловую сборку (CKD), но не представило в срок акт ввода в эксплуатацию необходимых мощностей (цеха сварки, окраски и сборки кузова). В «Соллерсе» задержку с локализацией объяснили проблемой неразвитости строительной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в Приморье.

В то же время МСМР не собирается отказываться от проекта в Приморье. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава и основной акционер «Соллерса» Вадим ШВЕЦОВ презентовал запуск совместного производства двигателей в РФ для экспортных рынков.

«Сегодня мы с компанией Mazda подписываем соглашение о старте будущего проекта, проекта экспортоориентированного. Мы собираемся производить двигатели Mazda для экспортных рынков - это такой серьезный инновационный проект. Надеюсь, в 2017 году проект будет запущен. Я считаю, что у Дальнего Востока есть прекрасная возможность начинать экспортоориентированную стратегию непосредственно отсюда и производить пластиковые изделия для автомобильного оборудования для Кореи, Китая и Японии», - сказал Вадим Швецов.

«Намерение СП Mazda-Sollers начать производство двигателей свидетельствует о готовности проекта перейти на новый технологический уровень, и министерство приложит все усилия, чтобы этот проект был реализован», - сказал в рамках подписания меморандума о намерениях первый замминистра промышленности и торговли Глеб НИКИТИН.

Отметим, что в перспективе у проекта МСМР может появиться конкурент. Деловая газета «Золотой Рог» уже сообщала, что вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ предложил компании Daewoo International Corporation совместно с их южнокорейскими партнерами производить автомобили в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

Генеральный менеджер Daewoo International Corporation Пак Кван Ин сообщил, что предприятие изучает возможности работы на Дальнем Востоке России в том числе и в условиях Свободного порта Владивосток.

«Мы (Daewoo. – Прим. авт.) ведем проекты по производству автомобилей, которые хорошо развиваются в европейской части России, но пока совсем не работаем в Дальневосточном регионе. Мы знакомы с планами развития Дальнего Востока, о которых заявляют руководители разного уровня. И, по нашим оценкам, проект автопроизводства может быть очень перспективным. Мы хотим получить развернутую информацию о преимуществах работы в Приморье для иностранного бизнеса», – сказал топ-менеджер.

Генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, в свою очередь, отметил, что руководство предприятия всерьез задумалось о производстве автомобилей с принятием закона о Свободном порте Владивосток.

«Совместно с Инвестиционным агентством Приморского края мы уже начали переговоры с Daewoo International Corporation по вопросу создания в Приморье их филиала и работы в рамках режима Свободного порта Владивосток. Необходимо изучить все возможности получения льгот и преференций по таможенным платежам. Ведь именно таможенные платежи являются самой важной статьей расходов компании. Мы рассчитываем на поддержку администрации Приморского края в создании производственного проекта. И уверены, что все политические и экономические условия для работы иностранных инвесторов будут созданы», – сказал Виталий Веркеенко.

Сергей Нехаев подтвердил поддержку проекта со стороны руководства региона.

«Я подтверждаю поддержку этого проекта со стороны администрации Приморья. В последнее время мы наблюдаем тенденцию активной смены автопарка на рынках Дальнего Востока и, безусловно, заинтересованы в создании новых автопроизводств, которые бы вышли и на рынки других регионов», – заявил заместитель главы региона.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в качестве новой площадки для сборки автомобилей в Приморье рассматривался завод Hyundai Heavy Industries, построенный под Артемом еще к саммиту АТЭС-2012.

Досье "Золотого Рога": «Российская «дочка» южнокорейского концерна ООО «Хендэ Электросистемы» 1 января 2013 года открыла в Артеме завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) класса напряжения 110-500 кВ. 100% ООО принадлежит открытому акционерному обществу «ХЕНДЭ Тяжелая промышленность» (г. Ульсан, Республика Корея). Строительство завода началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год. Однако завод в Артеме до сих пор не начал работу, так как не получил заказа из-за невыгодного для локализации таможенного режима: КРУЭ не облагается пошлинами в отличие от комплектующих.

«Завод под Артемом обладает всеми требованиями для запуска сборки автомобилей кроме одного: к площадке не подведена железнодорожная ветка, а доставка комплектующих и собранных автомобилей автотранспортом серьезно утяжеляет финансовую часть проекта. Несомненный плюс площадки «Соллерса» - причальная стенка в порту Владивостока, позволяющая снизить затраты на логистику. Отыскать подобный участок на данный момент в порту нереально», - говорит источник «Золотого Рога».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.