В Приморье чиновники загнали в тупик успешно работающее предприятие

Конфликт двух хозяйствующих субъектов, ООО «Компас Ойл» и ООО «ТОЭК Приморье», длящийся третий год, окончательно уперся в бюрократию

Деловая газета «Золотой Рог» уже освещала ход данного конфликта в середине прошлого года. Суть его в том, что две компании, расположенные на смежных участках в районе ул. Оренбургской в поселке Угловое (Приморский край), много лет мирно вели каждая свою деятельность: «Компас Ойл» переваливал из железнодорожных цистерн в резервуары нефтепродукты, «ТОЭК Приморье» - различные «сухие» тарированные грузы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Связывал эти предприятия один участок железнодорожного пути необщего пользования, проще говоря - т.н. железнодорожный тупик, в который со станции Угловое подавались вагоны к складу «ТОЭК Приморье» и цистерны к сливной эстакаде «Компас Ойл». Но поскольку основная часть этого рельсового пути находилась на территории «Компаса», то на территорию «ТОЭКа» вагоны могли подаваться только лишь мимо соседской эстакады.

Не по-соседски и не по закону

Таким образом обе фирмы и работали на протяжении 8 лет, с 2005 по 2013 годы. Пока в 2013 году руководитель «Компаса» вдруг решил не продлевать с «ТОЭКом» договор о подаче вагонов на прежних условиях, а выставил свои условия - неприемлемые для соседа-партнера и незаконные. Поскольку мирным путем конфликт не решался, ООО «ТОЭК Приморье» обратилось в арбитражный суд, постановивший обязать ООО «Компас Ойл» изменить условия договора в соответствии с требованиями ГК РФ. Но это решение ООО «Компас Ойл» было оспорено по формальным основаниям, не имеющим к существу спора никакого отношения. С того момента запустилась карусель судебных тяжб, жалоб в инстанции и явно недружественных действий обеих конфликтующих сторон: железнодорожный путь к складу «ТОЭК Приморье» со стороны территории «Компас Ойл» был перекрыт возведенным на нем тупиковым упором. Что сделало подачу вагонов к складу невозможной уже не юридически, а физически, и в ответ «ТОЭК Приморье» поставило вопрос о законности существования сливно-наливной эстакады на территории соседа.

Вопрос этот оказался ключевым. Поскольку действия по воспрепятствованию подачи вагонов к складу «ТОЭКа» «Компас» мотивировал именно запретом на прохождение тепловоза мимо эстакады, согласно инструкциям РЖД и МЧС - в целях противопожарной безопасности. О том, что эти самые требования на протяжении 8 лет, с 2005 по 2013 годы не соблюдались, ООО «Компас Ойл» не вспоминает. Но если «провалы памяти» у руководства «Компаса» понять можно, то чем и как объяснить действия лицензирующих, контрольных и надзорных государственных органов, выдавших ООО «Компас Ойл» в 2008 году лицензию на перевалку ГСМ и закрывавших глаза на явное нарушение условий лицензирования при многочисленных проверках? Ведь дошло уже до того, что специалистам Дальневосточного управления желдорнадзора и транспортной прокуратуры демонстрируют фото, на котором запечатлен тепловоз, стоящий с цистернами у эстакады - там, где тепловозу находиться строжайше запрещено, на что и ссылается ООО «Компас Ойл»! - а в ответ бдительные контролеры заявляют, что «невозможно идентифицировать» этот тепловоз.

Двойные стандарты чиновников

Но позвольте, уважаемые должностные лица, в запретительных документах МЧС и РЖД не сказано, что одним тепловозам можно ходить мимо эстакад для слива ГСМ, а другим нельзя, там сказано, что нельзя НИКАКИМ. А факт, как говорится, налицо: не важно, какой именно номер на тепловозе, важно, что тепловоз находится там, где ему быть запрещено инструкцией. Тем паче что установить принадлежность тепловоза не составляет труда: локомотивы ведь не падают с неба, а приходят по рельсам со станции Угольной и график их движения фиксируется в специальных журналах. Но нет - ни сотрудники желдорнадзора, ни транспортная прокуратура, ни МЧС не видят нарушения в факте нахождения тепловоза на пути под сливно-наливной эстакадой…

И это же просто замечательно! Ведь если нарушения в этом нет, значит и к складу ООО «ТОЭК Приморье» по тому же отрезку пути можно подавать вагоны ничего не нарушая? Тем более что вагоны ведь можно подавать не протягивая их ЗА локомотивом, а проталкивая вагоны ПЕРЕД ним, чтобы сам локомотив в зону эстакады не входил? Можно же? Нет - отвечают хором ООО «Компас Ойл», желдорнадзор и прокурор, - никак нельзя, инструкция запрещает! Да и упор на пути воздвигнут, он мешает…

А кто и на каком основании этот упор установил? Ведь на протяжении более 7 лет упора на этом месте не имелось? Да, его установила компания «Компас Ойл» во исполнение инструкций, запрещающих движение локомотива мимо сливно-наливной эстакады для ГСМ. Да, та самая компания, на путях которой под эстакадой был запечатлен локомотив с цистернами, которому там быть запрещено, но нарушений в этом не усматривается.

Вы что-нибудь понимаете, уважаемые читатели? Я - не понимаю. Тупик, где тупят, извините за выражение, все должностные лица. Ведь все просто: если на момент проверки ООО «Компас Ойл» перед выдачей лицензии на работу с огнеопасными грузами сливная эстакада стояла на сквозном пути и мимо нее проходил подвижной состав, то и лицензию выдавать было незаконно. И поэтому факт подачи вагонов к складу ООО «ТОЭК Приморье» тогда скрыли, а проверяющие «не заметили» рельсов, уходящих куда-то дальше, за ворота в заборе. А позже, при всех последующих проверках и разбирательствах, все усилия должностных лиц были направлены уже на то, чтобы завуалировать факт нарушения законности при лицензионной проверке 2008 года.

Когда вопрос о законности возведения и эксплуатации эстакады дошел до суда с подачи ООО «ТОЭК Приморье», ответчик, ООО «Компас Ойл», решил привлечь в суд третье лицо, компанию «Приморскхимполимер», у которой в 2002 году и был куплен имущественный комплекс на ул. Оренбургской, - подтвердить, что эстакада уже была на том самом месте. Но вышел конфуз: представитель «Приморскхимполимера» опроверг доводы «Компаса», заявив, что эстакады там не было и ОАО «Приморскхимполимер» никаких эстакад в виде объектов недвижимости по акту покупателю не передавало.

Суд назначил экспертизу эстакады силами двух экспертов разных компаний с целью установить: что это за сооружение, когда построено и соответствует ли оно эстакаде, купленной «Компасом» у «Приморскхимполимера»? - их выводы оказались противоречивы. Но вместо объективной экспертизы суд постановил признать достоверными доводы ответчика, «Компас Ойл», а доводы истца, «ТОЭК Приморье», третьего лица «Приморскхимполимер» и противоположные выводы другого эксперта суд отмел, не утруждаясь какой-либо убедительной мотивацией. Хотя по документам, предоставленным суду ответчиком, выходило, что эта эстакада построена в 1973 году - на шесть лет раньше, чем сами железнодорожные пути к ней, построенные в 1979-м.

Но если весь конфликт и разбирательство по нему напоминают театр абсурда, то так ли уж важно, одним абсурдным эпизодом в нем больше или меньше?

Бизнес гробят под сладкие речи

Важно это для компании «ТОЭК Приморье», которая уже третий год не имеет возможности полноценно работать по своему основному профилю - неся необоснованные убытки вместо получения прибыли. А представителям государства, выходит, важнее любой ценой сохранить «статус кво», покрывая допущенные в прежние годы нарушения, когда многочисленные проверки в упор не видели очевидного факта, что сливно-наливная эстакада находится не в тупике, а мимо нее подаются вагоны и собственно тупик расположен на 200 метров дальше? Ведь и состояние путей ООО «ТОЭК Приморье» также много раз проверялось теми же органами - Ростехнадзором, желдорнадзором, МЧС, - а теперь все делают вид, что ничего этого не было и что не их подписи с печатями красуются на актах проверок. А под конец выясняется - из письма администрации г. Артема в ответ на депутатский запрос, - что на нефтебазу ООО «Компас Ойл» разрешений не получало, самовольно реконструируя ее с перегруза химических веществ на перевалку горючего.

При этом глава государства Владимир ПУТИН, глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ, полпред и первый вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и прочие продолжают с трибун убеждать всех нас и друг друга, что в Приморье внедряется новая экономическая модель, что здесь будет «точка роста» экономики, свободный порт и прочие территории опережающего развития. А на практике - все по старому: пример компании «ТОЭК Приморье», с большим опытом работы в сфере логистики, показывает куда как наглядно, какова цена всех лозунгов и деклараций. Бизнес стоит, на его пути - тупиковый упор, выросший буквально на пустом месте, и ни одно из множества ведомств неспособно вернуть все в законное русло, пресечь произвол и убрать тупиковый упор с пути развития бизнеса. Все ветви власти тут бессильны. Или, вернее, безразличны. Им нет дела до бизнеса, налоговых поступлений, рабочих мест и зарплаты работникам компании «ТОЭК Приморье», а равно и многих других предприятий, сталкивающихся с подобным отношением чиновников. Важнее штамповать отписки, не вникая в суть проблем, но «сохраняя лицо», даже не учитывая, что тем самым дают основания для подозрений в коррупции.

Такой подход властей и государственных о рганов к проблемам бизнеса куда более красноречив, чем все их публичные выступления и заявления. Потому, что потенциальные инвесторы - практики, ориентирующиеся не на слова, а на реальные события. И в данном случае реальность никак не способствует росту инвестиционной привлекательности и деловой активности в регионе, ярко высвечивая совершенно противоположную картину - потенциального тупика, в котором в любой момент может оказаться любое предприятие.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.