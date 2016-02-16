Корейские и китайские инвесторы отказываются от вхождения в проект Hyatt во Владивостоке

Правоохранители указали на необходимость отказа от практики вливания бюджетных средств в гостиничные долгострои Владивостока

Эпопея с затянувшейся достройкой двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке получила новый виток: на прошлой неделе прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ назвал неоправданным риском участие бюджета края в строительстве отелей. Посыл более чем знаковый. Разрубить сложившийся во Владивостоке «гордиев узел» могла бы передача гостиниц другому оператору, но, как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», проявлявшая интерес к деловой гостинице на Корабельной набережной южнокорейская Lotte Group отказалась от вхождения в проект, а китайские инвесторы ссылаются на непонимание.

«До сих пор не решенные проблемы, связанные со строительством во Владивостоке гостиничных комплексов, показали, что инвестирование масштабных проектов путем внесения бюджетных средств в уставный капитал коммерческих предприятий является неоправданной и рискованной формой их использования. Необходимость отказа от такой практики в настоящее время представляется очевидной», - заявил прокурор Сергей Бессчасный на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке в августе 2009 года было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц, оператором которых выступает Hyatt International. Однако строительные работы не завершены до сих пор, стоимость объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании. Гостиница делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny), как ожидалось, должны были стать пятым и шестым отелями в России под маркой Hyatt. Счетная палата РФ ранее сообщала, что затраты на два отеля уже составили 7,3 млрд рублей. Согласно отчету контрольно-счетной палаты Приморского края, сложившаяся по состоянию на 1 сентября 2013 года сметная стоимость по гостиничному комплексу на мысе Бурном превысила первоначальную в 1,9 раза и выросла до 7,471 млрд рублей, по отелю на Корабельной набережной - в два раза, до 7,5 млрд рублей. Начиная с 2013 года из бюджета Приморского края на завершение строительства двух гостиниц во Владивостоке дополнительно выделено 3,4 млрд рублей. В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке.

Обещанного три года ждут

Согласно графикам строительства, до сих пор висящим на сайте АО «Наш дом – Приморье», сдача объектов планировалась на апрель 2013 года.

В феврале прошлого года депутаты Заксобрания Приморского края одобрили корректировки в бюджет Приморья на период 2015-го и плановый период 2016 и 2017 годов. Согласно принятым изменениям в бюджет края, 1,4 млрд рублей были перераспределены и изменен способ обеспечения банковской гарантии по кредиту «Банка Москвы», оформленному в 2013 году. Заем был оформлен на достройку пятизвездочной гостиницы «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» на Корабельной набережной.

Осенью прошлого года депутаты Заксобрания одобрили предоставление очередных госгарантий АО «Наш дом – Приморье» (заказчик строительства гостиницы) на 1,2 млрд рублей, предназначенных для достройки гостиницы на Корабельной набережной.

Открытый конкурс, объявленный АО на привлечение 1,2 млрд рублей, был признан несостоявшимся ввиду наличия лишь одной заявки на участие - от Банка Москвы. Эта заявка признана соответствующей конкурсным требованиям, контракт был заключен с единственным претендентом по начальной (максимальной) цене 302,5 млн рублей (13% годовых). Кредит необходимо вернуть не позднее 31 октября 2017 года.

Теперь о том, куда планируется направить привлеченные средства. Согласно условиям договора, 140 млн рублей должны быть направлены «на приобретение векселей кредитора или иных лиц, согласованных с кредитором, для целей осуществления расчетов с контрагентами для завершения строительства объекта».

Оставшиеся 1,060 млрд предполагается потратить на «финансирование и рефинансирование расходов заемщика, связанных с оплатой услуг, работ, материалов и оборудования в рамках бюджета проекта, включая авансирование поставщиков мебели, оборудования, отделочных материалов и энергоресурсов в рамках строительства объекта, а также расходов в рамках фонда оплаты труда заемщика».

Hyatt устала ждать

В июле прошлого года губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что гостиницу «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году, достроив при поддержке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и администрации региона.

Спустя три месяца уже вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ заявил, что «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» будет достроен к маю 2016 года и запущен в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму.

При этом он отметил, что на объекте не было должным образом сформированной проектно-сметной документации.

«У нас (краевых властей. – Прим. авт.) есть претензии как по объему работ, который мы считаем частично завышенным, так и по качеству их исполнения. Мы вынуждены были совершить демонтаж некачественных работ, касающихся как внутренней, так и внешней отделки, в том числе фасада, кровли и инженерных сетей, которые не позволили бы сдать гостиницу стандарта «пять звезд» не только Hyatt, но и любому оператору», - сказал вице-губернатор, добавив, что на стройке завершаются работы по созданию трех пилотных номеров для презентации оператору.

Олег Ежов уточнял, что вся необходимая проектно-сметная документация на объект будет получена в декабре 2015 года.

Отметим, что еще в июне прошлого года был определен подрядчик для корректировки проектных работ по гостинице на Корабельной набережной. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», контракт стоимостью 40 млн рублей (на 10 млн меньше стартовой цены конкурса) АО «Наш дом – Приморье» подписало с ООО «Архитектон» (Владивосток). В конкурсе также участвовали ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (Хабаровск), ОАО «Сахапроект» (Якутск), ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (Омск), ЗАО «ИнжСтройЭксперт» (Москва) и ООО «Новая архитектура» (Владивосток).

В техзадании обозначены следующие параметры: количество этажей – 16 (плюс техэтаж), собственно гостиница – 3 этажа (плюс антресоль), конференц-зал – 2 этажа, спортивно-оздоровительный комплекс – 2 этажа, количество номеров – 250.

Нашли первого крайнего

30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве пятизвездочного отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром Миклушевским 5 октября 2012 года).

Дело было возбуждено еще в 2013 году, два года г-жа Ломакина проходила по нему в качестве свидетеля. Тогда сумма ущерба бюджету при выполнении работ по установке малых архитектурных форм при строительстве гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке оценивалась в 19,113 млн рублей. В итоге Марине Ломакиной предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Следствие полагает, что бывший руководитель АО «Наш дом – Приморье» причинила компании имущественный вред на 72,415 млн рублей.

Соседи нам не помогут

Влить «свежую кровь» в замерший проект могла бы передача гостиниц другому оператору, тем более что вице-губернатор Олег Ежов уже заявил, что такой вариант не исключается. «Мы по-прежнему взаимодействуем с Hyatt, но рассматриваем возможность работы с другими операторами», - сказал вице-губернатор прошлой осенью.

Список потенциальных претендентов никто не оглашал, но, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», проявлявшая интерес к деловой гостинице на Корабельной набережной южнокорейская Lotte Group (построила бизнес-центр «Лотте Плаза» в Москве, а также пятизвездочный Lotte Hotel Moscow) уже отказалась от вхождения в проект.

Осенью прошлого года губернатор Владимир Миклушевский в рамках Второго Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине предложил китайской продовольственной компании Cofco Corporation Ltd. принять участие в строительстве или покупке недостроенной гостиницы во Владивостоке. Но китайская корпорация предпочла остаться в стороне.

В недоумении замер и потенциальный арендатор гостиницы - китайский фармхолдинг, рассчитывавший открыть на базе отеля филиал по продвижению своей продукции. «Китайцам нужна определенность, а ее в данный момент нет. Нет четкой картины, когда и на каких условиях можно будет вселяться. Поэтому китайцы начали рассматривать другие варианты», - говорит источник «Золотого Рога».

По данным источника, вхождением в проект интересовались структуры, близкие к экс-мэру Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ (стоит за группой компаний «Атлантикс Констракшн», которая в этом году планирует завершить во Владивостоке строительство двух крупных жилых комплексов «Атлантикс Сити» и «Магнум». - Прим. авт.).

В любом случае потенциальному инвестору или арендатору необходимы понятные правила игры, а не перспектива «вляпаться» в коррупционный скандал.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

438 номеров в прикупе

Согласно информации на сайте АО «Наш дом – Приморье», общая площадь гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» составляет 40,660 тыс. кв. метров. К услугам гостей отеля будет предложено 222 номера разных категорий.

Общая площадь гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» составляет 46,7 тыс. кв. метров. К услугам постояльцев будет предложено 216 номеров разных категорий, включая 58 номеров-апартаментов площадью 4,060 тыс. кв. метров.

Проектирование строительных объектов осуществляла международная архитектурная компания RMJM.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.