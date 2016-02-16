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Авиарейс по маршруту Владивосток-Преображение планируют открыть в июле
16 Февраля 2016, 09:00 | Приморье
Специалисты прорабатывают также вопрос организации в 2016 году полетов в Ольгу, Восток и Красный Яр, сообщает Деловая газета !Золотой Рог".
Краевая делегация во главе с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александрам Шворой побывала с рабочим визитом в Лазовском районе.
Во время визита в муниципалитет глава ведомства встретился с жителями района в селе Лазо. Отмечено, что в 2016 году будут продолжены ремонтные работы на трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово на участке между Партизанском и селом Лазо. Также планируется перевести один километр дороги от Лазо в сторону пос
елка Ольга в асфальтобетонное покрытие.
Вместе с представителями органов местного самоуправления делегация осмотрела мостовые переходы, которые нуждаются в ремонте. По итогам по одному из них – мосту через реку Соколовка – принято решение ускорить и завершить процесс подготовки проектно-сметной документации. Ее техническая часть уже прошла госэкспертизу.
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников, а также представители краевого предприятия «Пластун Авиа» приняли участие в расширенном совещании по вопросу строительства аэродромной площадки в Преображении. Руководство предприятия «Преображенская база тралового флота» выразило готовность выступить инвестором проекта и профинансировать строительство.
Ориентировочно на реализацию проекта будет направлено 16 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается план взаимодействия ведомств и проект соглашения о взаимном сотрудничестве. Датой запуска предварительно назван июль 2016 года.
«Запустить регулярный авиарейса по маршруту Владивосток-Преображение также планируем летом этого года», – подчеркнул директор департамента Александр Швора.
Отметим, сегодня специалисты прорабатывают также вопрос организации в 2016 году полетов в Ольгу, Восток и Красный Яр. Для этого, прежде всего, ведется работа по обоснованию инвестиций. Так, в Красном Яре служебно-пассажирские здание необходимо будет серьезно реконструировать, в остальных указанных населенных пунктах аэровокзалы и взлетно-посадочные полосы придется и вовсе создавать с нуля.
Напомним, усилиями краевой власти в прошлом году была почти восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня передвигаться по воздуху приморцы могут по 11 маршрутам.
Самолёты DHС-6 выполняют восемь регулярных внутрикраевых рейсов: из Владивостока в Кавалерово, Дальнереченск, Дальнегорск, Пластун, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую и Единку. И один региональный рейс – из Кавалерово в Хабаровск.
Еще один внутрикраевой рейс выполняется раз в неделю самолетом Ан-2 по маршруту «Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга» и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетами Ми-8: «Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу» и «Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга» и обратно.
Цена билета на внутрикраевые перевозки при этом благодаря программе субсидирования из краевого бюджета даже на самые протяженные маршруты – невысокая. Губернатор Владимир Миклушевский акцентировал, что она «останется доступной для жителей края и в 2016 году».
Так, стоимость перелета по маршруту Владивосток – Кавалерово составляет 1 394 рубля. Для сравнения поездка в данном направлении на автобусе будет стоить 1 079 рублей. На самолете в Дальнереченск можно долететь за 1 392 рубля, на автобусе доехать за 1 006 рублей.
Стоимость авиабилета эконом-класса из Владивостока в Пластун составляет 1 691 рубль, Дальнегорск – 1 684 рубля, Терней – 1 946 рублей. Добраться из Тернея в Амгу воздушным транспортом можно за 601 рубль, в Светлую – 1 131 рубль, Единку – 1 351 рубль.
Узнать подробнее о расписании полетов, наличии билетов по бесплатному федеральному номеру контакт-центра авиакомпании «Аврора»: 8 (800) 250-49-88 или в местных аэропортах. Приобрести билеты можно на сайте «Авроры» и в авиакассах по краю.
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Теги: авиаперевозки
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