В Приморье закупочная цена на сою стремительно растет

Ни одна сельскохозяйственная культура, выращенная на Дальнем Востоке, не пользуется таким высоким спросом на внутрироссийском и азиатских рынках, как соя.

Несмотря на ежегодный рост площадей под эту культуру и повышение урожайности, которая в Приморье только в прошлом году выросла более чем на 10%, Россия остается страной, испытывающей дефицит этого продукта, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

В этом году, в условиях санкций и изменения курса рубля, цена на сою существенно выросла в Приморье. Если осенью, когда урожай был только собран, переработчики ее принимали у фермеров по 14-16 рублей за кг, то сейчас цена уже доходит до 27 рублей. И, очевидно, это не предел. Ситуация меняется едва ли не каждую неделю. Некоторые руководители крупных сельхозпредприятий уже заявили, что готовы переписать свои прайс-листы, увеличив цену до 30 рублей за кг. Они ожидают, что в марте соя на приморском рынке будет стоить 33 рубля за кг, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Главным фактором, повлиявшим на цену, по мнению участников рынка, стала девальвация рубля. В этих обстоятельствах соя стала выгодным вложением денег, позволившим смягчить ее последствия. Продавцы, в том числе китайские, спасая свою рублевую наличность, скупали ее для последующей продажи в Китае. Никаких сдерживающих этот экспортный поток ограничений российское государство пока не предусмотрело. Если экспортные пошлины на пшеницу были введены правительством РФ с 1 февраля 2015 года, то в отношении сои подобных решений нет.

В то же время, пишет деловая газета "Золотой Рог", сельхозпроизводители считают нынешнюю цену сои справедливой. Наша продукция конкурентоспособна на мировом рынке, говорят они, она просто недооценена на внутреннем. Сегодня стоимость сои на мировых зерновых биржах составляет примерно $500 за тонну. И сейчас необходимо подтянуть цены приморской сои с элеватора до этого уровня, полагает топ-менеджер одной из крупных местных инвестиционных сельскохозяйственных компаний.

Но при всех радужных перспективах соевого рынка, открывшихся в эти зимние месяцы, наблюдатели оценивают саму ситуацию весьма сдержанно. Какие последствия она несет для животноводческой отрасли, а соответственно и для стоимости продуктов питания на продовольственном рынке, пока оценить в конкретных цифрах сложно. Но производители молока уже сегодня бьют тревогу. Ситуация с кормами заметно усложнилась.

Например, соевый шрот в конце прошлого года еще можно было купить по 18 рублей за кг, сейчас его с трудом можно найти по 28 рублей. В то же время Уссурийский МЖК «Приморская соя» предлагает этот продукт на данный момент уже по 34,6 рубля за кг. «Я не сторонник повышения цен на молоко, - говорит владелец молочной фермы в Черниговском районе, - но объективно складывается ситуация, требующая этого повышения».

Впрочем, пишет деловая газета "Золотой Рог", при всей значимости сои, она не является единственным кормовым продуктом для животноводства. А цены на другие продукты, например зерно на корма, которое выращивают в Приморье, остались на уровне прошлого года, да и кукуруза если и подорожала, то не столь существенно. Сегодня хозяйства ее предлагают максимально по 10 рублей за кг.

А между тем хозяйства сейчас готовятся к посевной. Наблюдатели полагают, что нынешняя посевная может оказаться для некоторых фермеров разорительной. Общая ситуация, в которой пребывают предприятия, настолько неоднозначна, что от прогнозов воздерживаются практически все. По некоторым расчетам, затраты на посевную в этом году в общем возрастут примерно в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним сезоном. Удачным этот сельскохозяйственный год, по мнению одного из инвесторов, можно будет считать уже в том случае, если удастся сохранить количество посевных площадей хотя бы на уровне прошлого года. Впрочем, департамент сельского хозяйства прогнозирует все же увеличение посевных площадей.

Негативными факторами, которые могут привести к банкротству предприятий, сельхозпроизводители называют, с одной стороны, рост цен в этом году в два раза по сравнению с прошлым годом на удобрения, которые, кстати, производят в России и успешно экспортируют уже много лет. С другой стороны, огромное влияние оказывает изменение курса доллара по отношению к рублю, что ведет к повышению в два раза цен на запчасти импортной сельскохозяйственной техники, которую хозяйства в последние годы, включившись в госпрограммы по поддержке технического переоснащения, активно покупали. К тому же средства защиты растений, которые сегодня разрешены к применению на территории России, на 95% производят за границей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

К этому остается добавить повышение учетной ставки Центробанка и, как следствие, удорожание кредитов на посевную, пишет деловая газета "Золотой Рог". Сегодня сельхозпроизводители ждут кредитов Россельхозбанка под 27-28% годовых и надеются на обещанное правительством субсидирование ставки на две трети.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.