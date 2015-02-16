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В Приморье начинается реализация проекта по развитию транспортного узла Восточный - Находка

16 Февраля 2015, 10:00 | Приморье

В Приморье на территории Находкинского городского округа началась реализация масштабного комплексного инвестиционного проекта «Развитие транспортного узла Восточный - Находка», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации ПК. Данный проект реализуется в рамках целевой федеральной программы по развитию транспортной системы России на 2010-2020 годы.

За три года у мыса Петровского в районе порта Восточного будет построен универсальный производственно-перегрузочный комплекс «Север» с объемом ежегодной переработки 20 миллионов тонн угля к 2025 году.

Реализацию проекта и координацию предстоящего строительства обсудили на совещании в Находке, пишет газета «Золотой Рог». В нем приняли участие представители администрации Приморского края, органов власти городского округа, государственного заказчика ФКУ «Ространсмодернизация», инвестора ЗАО «ПО «Приморнефтегазпром» и генерального подрядчика ООО «Стройновация» (обе компании входят в группу «Сумма»).

Как отметил и.о. директора департамента промышленности и транспорта Приморского края Владимир РЕШЕТНИКОВ, данный проект является важным для развития Приморья и территории Находкинского городского округа.

«Это новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. администрация Приморского края поддерживает этот проект», - подчеркнул Владимир Решетников.

Представляя проект, заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Андрей ЛЕВАКИН обратил внимание, что общий объем финансирования из федерального бюджета составит 23,2 миллиарда рублей. Начало строительных работ намечено на весну 2015 года.

Терминал после ввода в эксплуатацию на первом этапе  будет перерабатывать до 6 млн тонн угля, с 2020 года - 12 млн тонн, с 2025 года выйдет на проектную мощность в 20 млн тонн в год.

Как сообщили в группе «Сумма», генеральный застройщик - компания «Стройновация» - выполнит работы по строительству объектов железнодорожного и морского транспорта. Будет построено более 50 км железнодорожных путей, 11 мостов и путепроводов, 4 больших причала. Также компания освоит объем работ по демонтажу железнодорожных переездов, созданию акватории и водных подходов, углублению дна и пр. В строительстве транспортного узла будет задействовано 1400 человек.

По словам руководителя проекта по строительству угольного терминала Андрея ЗАГОРСКОГО, это будет экологичный терминал. Во-первых, вагоны с углем будут переворачиваться в закрытых помещениях. Во-вторых, здесь будут использоваться современные технологии пылеподавления. Всего инвестор планирует вложить в реализацию масштабного проекта почти 13 млрд руб.

Газета «Золотой Рог» напоминает, что транспортно-логистический комплекс - одно из приоритетных направлений развития Приморья. Порт Восточный входит в международный транспортный коридор «Приморье-1».

Юрий РОГОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: ространсмодернизация  дороги  нивестиции  Сумма  транспорт  проект 



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