Филиал ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети" утвердил антикризисный план

Согласно плану инвестиционная программа на 2015 год будет уменьшена

Заморожены или перенесены на более поздний срок все крупные проекты ОАО «ДРСК», запланированные в Приморском крае ранее. Непростая финансовая ситуация, сложившаяся в филиале ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», заставила руководство начать год с сокращения инвестиционной и ремонтной программ, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Так, на неопределенный срок приостановлен проект реконструкции распределительных сетей Партизанска и Партизанского городского округа. По всему краю передвинуты сроки реализации программы по замене морально устаревшего коммутационного оборудования на подстанциях 35-110 кВ. Полностью свернут проект внедрения программно-технического комплекса «Центр управления сетями».

В антикризисном режиме…

Как сообщили газете «Золотой Рог» в филиале ОАО «ДРСК», общая сумма денежных средств, планируемых в 2015 году к инвестированию приморским филиалом ДРСК, составит 609,7 млн рублей. Это в два раза меньше того, что компания вложила в развитие электросетевого комплекса Приморского края в прошлом году.

В антикризисном режиме все же будут выполняться мероприятия по технологическому присоединению. Около 99% всей инвестиционной программы филиала составляют работы по реконструкции и строительству сетевых объектов для подключения новых заявителей. Это заявки физических и юридических лиц по подключению новых домов, гаражей, дач, объектов бизнеса. И всего 1% из инвестиционной программы в этом году может быть направлен на повышение качества энергоснабжения, внедрение системных решений по модернизации электросетевого комплекса Приморского края.

В компании решено не приостанавливать работу по проектированию «Схемы развития распределительных сетей 35-110 кВ г. Владивостока до 2030 года», энергетики все же надеются на улучшение ситуации. Схемные решения, предложенные проектировщиками, будут основой инфраструктурных проектов по электроснабжению ТОСЭРов во Владивостоке, Артемовском городском округе, Надеждинском и Хасанском районах. Но пока это лишь проект, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Тариф по наращиванию убытков

Столь депрессивная инвестиционная политика компании связана с тарифными потерями приморского филиала ДРСК в размере 2,6 млрд руб., сложившимися в период с 2012 по 2014 годы. К тому же в 2015 году в крае в отношении компании принято решение о снижении размера дохода на инвестированный капитал на 961 млн руб. То есть почти на миллиард не будет проведено работ по повышению надежности и снижению аварийности. В руководстве ДРСК посчитали нецелесообразным, в столь неблагоприятных экономических условиях, продолжать инвестирование в приморскую энергетику, приводящее в конечном итоге к наращиванию убытков.

Как отметил директор филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Иванович ЧУТЕНКО, «в тарифах, которые определил профильный департамент администрации края, не учтены ни реновации электросетевого хозяйства, ни возврат денежных средств, включая собственные и кредитные ресурсы, уже вложенных ДРСК в строительство и реконструкцию сетей на территории Приморского края».

Тарифная политика в отношении филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» изменилась в 2011 году, пояснили «Золотому Рогу» в сетевой компании. Хотя годом ранее были приняты долгосрочные параметры регулирования тарифа, вплоть до 2017 года. Они предусматривали как структуру, так и объемы затрат на содержание, обслуживание, ремонт и реконструкцию электросетевого комплекса края. Но уже год спустя, с 2011 года, департамент по тарифам администрации Приморского края в одностороннем порядке отказался от данного принципа тарифообразования, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Перемены не к лучшему

Дополнительным негативным фактором для финансового состояния предприятия оказался спад энергопотребления, отмеченный в Приморском крае по итогам 2014 года.

- Приморский край в прошлом году снизил общее энергопотребление по сравнению с 2013 годом, что оказалось достаточно неожиданным на фоне планов развития экономики региона, - заметил директор филиала «ДРСК». - Потребители края снизили спрос на 67,3 млн кВт.ч, это примерно столько, сколько потребляет весь Пограничный район края в год или Уссурийский район - в месяц.

Основное снижение показали крупные промышленные предприятия: ОАО «Спасскцемент» - на 4,3 млн кВт.ч (-18,4%), Русская ГРК (Ярославка) - на 47,1 млн кВт.ч (-84,7%), ОАО «ААК «Прогресс» - на 3,9 млн кВт.ч (-8,4%), ОАО «Тернейлес» - на 17,3 млн кВт.ч (-60,5%); морские порты - на 2,8 млн кВт.ч (-2,55%), судоремонтные заводы - на 2,8 млн кВт.ч (-6,85%), авиационная промышленность - 4,5 млн кВт.ч (-7,89%). Часть этих потерь была замещена ростом энергопотребления со стороны ОАО «РЖД» - в пределах 2,4% - и химической промышленности.

Кстати, Приморский край и южная часть Республики Саха (Якутия) оказались в 2014 году аутсайдерами по уровню электропотребления среди пяти дальневосточных регионов, входящих в зону ответственности ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

- Сложившаяся финансовая ситуация напрямую связана с ростом аварийных отключений в Приморском крае, - пояснил Сергей Чутенко. - Состояние распределительного сетевого комплекса в Приморье близко к критическому, об этом свидетельствует физический износ сетевого оборудования, он достигает 67%.

Финансовых средств «Приморским электрическим сетям» достаточно лишь для проведения аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ, не требующих больших материальных затрат, считает Сергей Чутенко.

Досье "Золотого Рога": ОАО «ДРСК» осуществляет свою деятельность на территориях Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. кв. км, а численность населения - по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. - составила свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 56 тысяч километров линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.