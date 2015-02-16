В Приморье ждут своего часа месторождения алмазов

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает заместитель главного геолога ОАО «Приморгеология» Александр Сясько

О необыкновенных месторождениях, которые еще не открыты, о золотых и бриллиантовых перспективах Приморья, легендах и реальных историях из жизни геологов и многом другом в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказывает Александр СЯСЬКО, заместитель главного геолога ОАО «Приморгеология» (дочернее предприятие государственного холдинга «Росгеология»).

Александр Сясько и сам человек-легенда в приморской геологии. 51 год в профессии. Вел поиски алмазов и драгоценных камней в Приморье (в 1989-1993 годах), искал золото в Якутии. Награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания «Отличник разведки недр». В конце прошлого года получил самое ценное для каждого геолога звание - «Первооткрыватель месторождения»: за открытие месторождения золота в Якутии. Это случилось еще в 1976 году, но лишь спустя почти 40 лет награда нашла героя! Александр Сясько стал первым приморским геологом-первооткрывателем в ХХI веке.

Месторождение Сясько (месторождение Таборное). Месторождение находится в удаленном, неосвоенном горном Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Первые золотоносные руды на месторождении были выявлены в 1976-79 годах. Специализированные геологоразведочные работы, давшие перспективную оценку месторождению, проводились в 1995-2001 г.г. В 2002 году на Таборном было добыто первое золото. Среднее содержание золота по месторождению Таборному - 1,5 г/т. Запасы по категориям С1+С2 составляют 27 тонн золота. В 2006 году ОАО «Северсталь» приобрело активы золоторудной компании, осуществляющей добычу на Таборном, за $105 млн.

- Александр Александрович, вы в Якутии целенаправленно золото искали?

- Нет, там первоначально работы на медь намечались, потому что Удокан рядом (Удоканское медное месторождение - крупнейшее в России и третье в мире по запасам меди - около 24,6 млн т. - Прим. ред.). В 1976 году наша геологическая партия совершенно неожиданно вышла на золото. Оказалось, золото лежит практически на поверхности. Полторы тонны россыпного золота! Смешно вспоминать, но коллеги из Якутии очень просили «замолчать» золотую находку: у них шли свои успешные работы на золото, а тут собирайся, лети из обжитого Алдана куда-то в тьмутаракань за 320 километров. Конечно, мы ничего таить не стали, рекомендовали организовать на этой площади поисковую партию на золото, и такая партия была создана. Но так вышло, что только спустя почти 20 лет, в 1995 году, по нашим следам на Таборное отправилась «Южно-Якутская экспедиция», а разрабатывать месторождение начали уже в новом столетии, в 2002 году.

- Сохранило ли месторождение экономическую привлекательность через 12 лет после начала разработки?

- Запасы золота на месторождении очень хорошие. И там продолжаются активные работы, более 300 человек занято. Это о многом говорит. На месторождении добывается до двух тонн золота в год. По информации в СМИ, за 2013 год из карьера «Таборный» добыто 1,8 млн тонн золотосодержащей руды и переработано 2,9 млн тонн руды (с учетом ранее заготовленных объемов). Всего на предприятии было выпущено 2,068 тонны аффинированного золота. Если один килограмм золота стоит 1 млн 200 рублей, можете посчитать экономическую привлекательность. Две тонны добыли, вот уже 2,4 миллиарда!

- За рубежом вы, как первооткрыватель, наверное, не просто орденоносцем бы стали, а богатейшим человеком?

- Увы, в России материальное поощрение законом не было предусмотрено. Никто из первооткрывателей ни копейки не получил. Хорошо, хоть почетное звание спустя столько лет дали. Для каждого геолога это большая честь - удостоиться звания Первооткрывателя.

- Много ли у нас в Приморье геологов-первооткрывателей?

- Да сейчас, наверное, человека два-три осталось. Уходит время, уходят люди… Когда-то полно было. За Восток, за Лермонтовку многие получили звание. За каждое открытое месторождение полагалась эта награда. В истории края несколько сотен геологов-первооткрывателей. В «Приморгеологии» - человек пять.

- Когда открыли свое золотое месторождение, восторг был?

- Да ну, какой восторг?! Обычная работа. Хотя, конечно, когда золото появляется, загораешься.

- А хоть камешек с ниточкой золота остался на память?

- Какой камешек, какое золото! Там же золота мало: 2,2 грамма на тонну, представляете? Как его с собой возьмешь?! (Смеется.)

- Александр Александрович, молодым геологом вы начинали на Бикине: три года работали на олово. Спустя почти полвека вы снова на этой площади. Что ищете сегодня?

- Действительно, в прошлом году я снова вернулся на Бикин, в тот район, где когда-то работал старшим геологом. Задача «Росгеологии» по Верхнебикинскому объекту: изучение площади (а это 9 тыс кв. м) на все виды полезных ископаемых.

- А золото здесь есть?

- Да, есть там четыре небольших месторождения золота, но они пока не разрабатываются, только доразведываются. Кстати, они были открыты моим коллегой Алексеем Родионовым еще в 1974-77 годах. Это хорошие месторождения, думаю, на них стоит обратить внимание, и, скорее всего, в ближайшем будущем эти объекты возьмут в разработку.

Вообще, у края очень приличные перспективы на золото. Есть места, где сразу несколько месторождений рядом, очень плотно друг к другу залегают. И в целом, много таких мест, где золотит и серебрит хорошо. Да что золото! У нас даже алмазы и сапфиры есть! Говорю с уверенностью, потому что лично занимался этими драгоценными камнями.

В 1980-е годы была разработана государственная программа изучения перспектив алмазоносности Дальнего Востока, в том числе Приморского края. В 1985 году у нас была создана специальная алмазная партия, геологи изучали шесть площадей, отбирали пробы. Я писал отчеты о работе по алмазам в 1991-м году, и по сапфирам в 1993-м.

- Но алмазы ведь так и не нашли?

- Зато нашли сапфиры! Наш край - настоящая шкатулка с драгоценностями! У нас открыто уникальное месторождение роскошных сапфиров с подсчитанными запасами в полторы тонны. Мы знаем, как к ним подобраться, мы готовы и можем провести поисковые, разведочные работы. Увы, пока желающих нет.

Что касается алмазов, то они еще ждут своего часа. Просто в Приморье, в сравнении, скажем, с Якутией, искать очень трудно: у нас огромное разнообразие пород, в шлихе обычно много разных минералов встречается. А в Якутии в шлихе одни карбонатные породы, и как только что другое появляется, сразу видно.

- А что это за история с приморскими алмазами, которые были да сплыли?

- По рассказам, 10 штук алмазов обнаружили у китайского старателя-браконьера еще в 1937 году. То ли его убили, то ли он сам их принес, сведения разнятся. Но алмазы, действительно, были и вплоть до 1970 года хранились в сейфе у главного геолога старательской Дальнегорской артели ПРИЩЕПОВА. Потом их передали в Дальневосточный геологический институт, где камушки долгое время изучал профессор, доктор геолого-минералогических наук Сергей ЩЕКА. А когда несколько лет назад он умер, хватились: алмазов нет! Потерялись где-то… Кстати, вот что он писал в воспоминаниях:

«Беглое знакомство с алмазами коллекции показало, что семь зерен представлены ювелирными кристаллами весом около 1 карата (0,2-0,3 грамма) каждый, правда, с большим количеством ювелирных дефектов (трещины, двойники, включения темных минералов). Два кристалла додекаэдрической огранки были мутными и окрашенными в зеленоватый цвет. Одно зерно оказалось черным. Снимки сколов зерен в сканирующем электронном микроскопе позволили выявить тонкую внутреннюю структуру найденных алмазов. Оказалось, что по своей природе это первые в СССР карбонадо-черные мелкокристаллические алмазы. Изучение их внутренней структуры выявило необычность приморских алмазов».

Я тоже видел эти алмазы. Это не какая-то мелочевка-миллиметровочка, которая обычно первой находится при открытии месторождения, а такие хорошие, крупные алмазы. Мне Щека давал под бинокуляром посмотреть: пирамиды-восьмигранники с хорошо заметными полукруглыми наростами.

- Очень красивые?

- Ничего особенного. Алмаз красивый, когда его подполируют. А так и не скажешь, что царь камней! Разве что твердый, все режет, даже сталь.

- Есть версия, что это китайские алмазы. Хотя зачем китайцу было тащить их к нам в Приморье?

- Нет, эти алмазы точно не с китайских месторождений. У них другая морфология. У Щеки китаянка работала над своей докторской диссертацией, отметила, что в китайском месторождении Шангри, что по соседству с нами, в Порт-Артуре, камни совсем другие. Они же на каждом месторождении разные. Щека в Якутию специально ездил, тамошние специалисты сказали, у них таких форм тоже нет. Ему даже распилили алмазы, анализ делали на микрозонде…

- Может, кому-то из геологов улыбнется удача, и в Приморье будут открыты «алмазные копи»?

- Одной удачи маловато будет. Алмазы так просто не найти, хотя, уверен, они у нас есть. Алмазы сидят там, где есть древние толщи. Именно такие располагаются в западной части Приморья. Самое главное: чтобы найти алмазы, вначале нужно вложить очень большие деньги. Но это того стоит. Может, частный бизнес еще заинтересуется.

Говорят, что вроде как люди Абрамовича еще в 90-е проверяли наши окрестности на алмазы. Очень дорогостоящие работы тогда проводились. А лет 10 назад, помнится, было выдано несколько лицензий на поиски алмазов в Приморье, инвесторы вложили порядка 15 млн рублей. На том и закончилось. Но алмазные перспективы края остались. Было бы очень неплохо открыть у нас месторождение.

Марина ПОПОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.