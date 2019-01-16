Корейцы бросили приморские стройки

Президент строительной компании ООО "Дальстройбизнес-II" Александр Субботин видит проблему в отказе от дешевых работников-иностранцев

Статистика по итогам начавшегося года предрекает небывалый провал годовой программы по сдаче жилья. Впереди трудный переход с долевого строительства жилья на проектное финансирование. Профессионалов беспокоит – в какой степени их компании будут загружены работой. При этом видятся и обнадеживающие моменты и огорчительные.

О сложившейся ситуации газете "Золотой Рог" рассказал член совета СРО "Альянс строителей Приморья", президент строительной компании ООО "Дальстройбизнес-II" Александр СУББОТИН.

- Александр Александрович, в чем вы видите надежды на повышение занятости в Приморье строительной отрасли?

- В начале декабря Приморье посетил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир ЯКУШЕВ. На совещании строителей, которое он провел в Уссурийске с участием руководителя края Олега КОЖЕМЯКО, были обозначены наши перспективы. И по ним для меня было особенно приятно, что министр выступал не с точки зрения что-то забрать у края, а наоборот: "Какие вам нужны деньги? Представляйте нам программы – мы их поддержим. "Мой дворик", другие". Он отметил, что в прошлом Приморье не попадало в некоторые федеральные программы и не финансировалось по ним, потому что никто этим в крае не занимался, и к утверждению программ необходимые документы не были готовы. В частности, так почему-то было с программой "Чистая вода".

Министр выразил удовлетворение тем, что с новым руководителем это положение сразу же поменялось, и край вовремя подготовил документацию по программе "Чистая вода", провел экспертизу. Со своей стороны он пообещал, что Минстрой реально поможет Приморью защитить бюджетные средства на эту программу на 2019 год. Он сказал, что из федерального бюджета будет продолжено решение больной для нас проблемы – строительство жилья под расселение людей из аварийного фонда. На эти цели в ближайшие годы будет направлено свыше 6,7 млрд рублей.

- Что вам сегодня представляется особенно актуальным?

- В крае при нехватке самих работ большой проблемой стала и нехватка рабочей силы. Русские проблематичны, а корейцы уехали. Недавно во Владивостоке в музее Арсеньева состоялось большое окружное совещание на уровне начальников управлений по охране памятников культурного наследия, на котором помимо традиционных дальневосточных регионов присутствовали уже и представители включенных в ДФО Бурятии и Забайкалья. На нем, в частности, заслушали от строителей меня, а от проектировщиков – Татьяну ЯХНО из Управления культуры Приморского края. При этом рассматривалось много вопросов, на которые пока нет ответов. И среди них были два, которые задал я.

Первый вопрос – это по расценкам на реставрационно-восстановительные работы. Недавно в отчете по фонду ЖКХ Приморья прозвучало, что переводной коэффициент в у нас в крае для этих работ – 7,38, а в Москве – 15 с лишним! Притом что в столице и материалы дешевле и нет проблем с рабочей силой! Для нас это странно.

И второй вопрос – получается так, что сегодня и в Приморье, и в целом в России нет ни одной фирмы лицензированной, для работ с объектами культурного наследия. У нас и других строителей вроде бы имеются на это бессрочные лицензии. Но к этому условию новый закон, подписанный Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, потребовал, чтобы все руководители таких лицензированных компаний обязательно проходили соответствующую аттестацию в Москве. И я, и Ольга СТАРОВЕРОВА – генеральный директор фирмы – такую аттестацию прошли в течение года. Однако бессрочная лицензия сегодня действительно только в том случае, если руководители аттестованы не менее чем два года назад. Но получить аттестат можно было не ранее, чем полтора года назад!

Дело дошло до того, что в конце этого года по таким объектам надо было разыгрывать несколько аукционов, но руководитель Управления по охране объектов культурного наследия по Приморскому краю Владимир ОСЕЦКИЙ признал, что они не могут выставить объекты на такие аукционы. Соответственно, и мы, строители, не можем участвовать в них, потому что, по сути, у нас лицензии нет.

Владимир Мартынов на совещании отметил: "Я эту ситуацию знаю. Это вопрос общероссийский". И признал, что, скорее всего, будет серьезный скандал, потому что действительно с нового года никто не сможет участвовать в таких аукционах, а необходимость в реставрационных работах никуда не делась.

Объектов, которые срочно требуют внимания реставраторов, много, но работы мало. Если говорить о моей фирме, то многие частные заказчики от планов реставрации своих объектов пока отказались – нет денег. Что же касается бюджетных объектов, то по ним очень сильно снижаются расценки, и порой заходить на них совершенно невыгодно. Получается, работа ради работы, не более.

В поисках объемов для своей компании мы в 2018 году вышли за пределы края, участвуя в аукционах по реставрационным работам объектов культурного наследия в Москве. Около 5-7 аукционов мы проиграли, потому что конкуренты пошли на приличное снижение стоимости работ. Но мы выиграли аукцион на восстановление храма Троицы (Нижней Троицы) в Курске. Работа была сложная. Мы реставрировали фасад, радиальные и плоские кровли, порядка 1 400 квадратных метров. Помимо этого мы сделали уникальную работу – главки из фальцевой и чеканной меди. Этот первый опыт работы на федеральном уровне, по-моему, нам удался. Объект получился хорошим, было народное празднество, сняли фильм.

Огорчительнее оказался выигранный нами аукцион на реставрацию храма в г. Арзамасе Нижегородской области, где антимонопольный комитет посчитал, что другую компанию отстранили от участия в нем незаконно. При одном участнике аукцион посчитали несостоявшимся. Хотя все было по закону. Скорее всего, там побоялись принимать компанию с Дальнего Востока.

На фото: Президент строительной компании ООО "Дальстройбизнес-II" стал одним из приморцев, награжденных "Почетным знаком министерства строительства и ЖКХ РФ за заслуги в области строительства".

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