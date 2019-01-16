Ящур добрался до приморских свиней

Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного

События начала января в Михайловском районе Приморского края, когда местное предприятие «Русагро» испытало на себе последствия вспышки ящура, в полной мере проиллюстрировали опасения участников рынка, называвших главной проблемой развития мясной отрасли в Приморье биобезопасность.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Русагро» подтвердила факт заражения 11 января вирусом ящура свиней, содержащихся на племенной ферме в Приморском крае.

Комплекс в Григорьевском сельском поселении (объект ТОР «Михайловский») был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

«Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», - отмечает «Русагро».

Досье "Золотого Рога": Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. Проект «Русагро» в Приморье объединит племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени, шесть свинокомплексов по 3 тыс. свиноматок в каждом, элеватор, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн, завод по переработке отходов, убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год. Мощность комплекса составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе. Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей были инвестированы в 2016-2017 годах. В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе в год.

Карантин по полной программе

Администрация Михайловского района после вспышки ящура на местном предприятии «Русагро» ввела карантинные меры по недопущению распространения заболевания, включая запрет на торговлю мясом и выпас скота.

«В связи с заболеванием животных (свиней) ящуром на объекте ООО «Русагро – Приморье» - Племенная ферма (Григорьевское сельское поселение), а также в целях предотвращения возникновения и распространения ящура восприимчивых животных на территории Михайловского района: 1. прекратить выгульное содержание (выпас) скота; 2. запретить торговлю на ярмарках продукцией животного происхождения и живыми животными; 3. предоставить весь восприимчивый скот ветеринарным специалистам для проведения первичного осмотра, при необходимости вакцинации и ревакцинации скота», - сообщается на сайте муниципалитета

Кроме того, были прекращены хозяйственные связи Григорьевского поселения с другими населенными пунктами района и передвижение животных по району и за его пределы. В случае поступления информации о заболевании и падеже свиней приморцам предлагают незамедлительно информировать ветеринарную станцию по телефонам администрации.

В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, запрещен выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных.

Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса мероприятий.

Проблема государственного масштаба

Отметим, что в России за 10 месяцев прошлого года было выявлено и ликвидировано 56 очагов африканской чумы свиней (АЧС), 107 очагов высокопатогенного гриппа птиц, а также других заболеваний животных, таких как сибирская язва, ящур, бешенство и другие.

«К сожалению, эти угрозы нарастают, в том числе и из сопредельных государств», - сообщил вице-премьер РФ Алексей ГОРДЕЕВ на первом заседании постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства РФ в ноябре прошлого года.

Созданная в прошлом году комиссия имеет достаточно широкий круг задач. Ее работа будет нацелена на профилактику распространения и ликвидацию всех особо опасных болезней животных на территории РФ. Это относится как к сельскохозяйственным животным, так и к животным в дикой природе.

«Необходимо обеспечить согласованные действия всех государственных органов власти как федерального, так и регионального и муниципального уровней, по принятию и реализации мер для недопущения занесения и распространения на территории страны опасных болезней животных и их ликвидации», - констатировал вице-премьер.

Занять круговую оборону!

Председатель совета директоров и совладелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ предупреждал о возможных рисках. «Основная проблема по нашей продукции - это биобезопасность (распространение африканской чумы свиней, АЧС – Прим. авт.). И она сегодня не решена. Китай выращивает 500 млн голов свиней, для них проблема этой болезни практически смертельна. Пока проблема биобезопасности в России не решена, мы не можем двигаться на внешние рынки. А это ключевая задача», - сказал г-н Мошкович на сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в мае прошлого года.

В России в последние годы АЧС является серьезной проблемой - вспышки заболевания возникали, в том числе, и на свинокомплексах «Русагро» в Белгородской области. На территории Приморья случаев выявления заболевания животных АЧС пока не выявлено.

Первая очередь проекта «Русагро»в Приморье ориентирована сугубо на внутренний рынок. Но для выхода на окупаемость компании потребуется выход на экспортные рынки, прежде всего в Китай.

«Нас, безусловно, никто за рубежом не ждет. С другой стороны, мы окружены, особенно на Дальнем Востоке, потребителями (прежде всего это Китай, Южная Корея и Япония - Прим. авт.», - пояснил г-н Мошкович.

Уроки прошлого

Напомним, что последний случай распространения вируса ящура в Приморье был зарегистрирован в апреле 2014 года. Первичным очагом заболевания ящур типа «О» в Спасском районе стал свинокомплекс компании «Спасский бекон».

«В результате исследования ветеринарных специалистов определено, что предприятие нарушило российское законодательство, скрыв факт возникновения ящура. Это, в свою очередь, привело не только к потерям предприятия, но и к краевому ущербу. Мы намерены подавать встречные иски к «Спасскому бекону». Данный тип вируса постоянно фиксируется в соседних азиатских странах. Хронология развития событий, а также анализ штамма вируса свидетельствуют о том, что его могли завезти из-за пределов России. В частности, специалисты из Кореи и Китая, приезжающие на обслуживание свинокомплекса», - отмечал на тот момент вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО.

Попасть на территорию «Спасского бекона» ветеринары смогли только с помощью представителей прокуратуры и МВД России. Руководство предприятия, как утверждали власти, предпринимало все попытки, чтобы этого не допустить. «Когда нам в мае наконец-то удалось попасть на предприятие, мы обнаружили все признаки того, что свиньи переболели ящуром. Предположительно заболевание началось еще в апреле. Если бы предприятие информировало нас об этом, нам удалось бы оперативно локализовать очаг. Но из-за их халатности вирус по розе ветров перенресся на другие предприятия», - отмечал главный ветеринарный врач Приморья Дмитрий КУЗИН.

По факту против «Спасского бекона» было возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Следственный комитет. Какие решения и наказание были приняты в дальнейшем – неизвестно.

Отметим, что ООО «Спасский бекон», владевшее свинокомплексом в Приморье проектной мощностью 30 тыс. голов свиней в год, в начале 2015 года начало реализацию свиноводческого проекта в провинции Северная Хванхэ КНДР. Планировалось, что филиал приморской компании на базе свиноводческого предприятия «Саривон» войдет в чисто экспортеров, которым разрешено осуществлять поставки продукции из КНДР в Россию.

По данным газеты «Золотой Рог», ООО «Спасский бекон», зарегистрированное во Владивостоке, в настоящее время находится в стадии ликвидации. Основным владельцем предприятия является уроженец г. Свободный Амурской области Сергей ДЕРКАЧ, он же бывший гендиректор компании. В настоящее время г-н Деркач является гендиректором и единственным владельцем ООО «Приморский агропромышленный комплекс», зарегистрированного в Москве. Также бизнесмену принадлежат 99,78% долей ООО «Приморские закрома» (с.Спасское, Приморский край), 100% ООО «Племенное животноводческое хозяйство Ружино» (Благовещенск), 90,5% ООО «Сунгач» (Лесозаводск), 35,71% ООО «Евгеньевское» (с.Спасское) и ряд других активов.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим Мошкович (70,7%). Для реализации агропроекта в Приморье федералы зарегистрировали в июне 2014 года в селе Михайловка ООО «Русагро-Приморье». Уставный капитал компании, учредителем которой является зарегистрированное в Тамбове ООО «Группа компаний «Русагро», составляет 6 млрд рублей.

На фото: Каждый случай нарушения биобезопасности на животноводческих предприятиях приводит вот к таким мерам реагирования.

Фото «Амурская правда».