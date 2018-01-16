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Гарантийный фонд Приморья поддержит предпринимателей, взявших дальневосточный гектар

16 Января 2018, 14:28 | Приморье
Совет Гарантийного фонда Приморского края утвердил изменения в каталоге своих продуктов, направленные на увеличение доступности поддержки приморских предпринимателей. Об этом сообщила исполнительный директор Гарантийного фонда Ксения Плетцер.

Воспользоваться льготой по предоставлению поручительства теперь смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность на земельных участках, полученных по проекту «Дальневосточный гектар». В рамках продукта «Приоритет» ставка по комиссионному вознаграждению фонда в два раза ниже стандартной и составляет 1% в год от суммы поручительства.

Также в конце 2017 года Гарантийный фонд снизил до минимума ставку за свое поручительство в отношении договоров поручительства, оформленных по совместным сделкам фонда с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и «Банком МСП» в рамках продуктов «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством Фонда (согарантия)». Теперь комиссия всего 0,5% годовых от суммы поручительства.

Напомним, по словам вице-губернатора Татьяны Казанцевой, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии Приморья, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края, поэтому одна из ключевых задач власти – максимально его поддержать.

Одним из инструментов такой поддержки являются институты развития, в числе которых и Гарантийный фонд, созданный в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: гарантийный фонд приморского края 



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