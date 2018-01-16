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Франк пошел на краба

16 Января 2018, 17:50 | Приморье

ООО «Примкраб», учрежденное совладельцами ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) в июле прошлого года, инвестирует 288,5 млн рублей в приобретение и модернизацию пяти судов для добычи и переработки краба в Приморском крае.

Проект заявлен к реализации в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО. Флот будет базироваться в акваториях морских портов Владивостока и Зарубино.

«В настоящее время мы ведем промысел в подзоне Приморье судами, которые в ходе модернизации были оснащены современной поисковой и навигационной аппаратурой, - сказал гендиректор ООО «Примкраб» Александр КИРИЧЕНКО. - Для переработки и транспортировки в живом виде краба на береговые предприятия суда были оснащены современным холодильным оборудованием. Осуществление данного проекта стало возможным благодаря режиму Свободного порта Владивосток и предоставленным преференциям и льготам.

ООО «Примкраб» зарегистрировано во Владивостоке в июле 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «деятельность по управлению финансово-промышленными группами». Учредителями компании выступают три физлица, в том числе совладельцы РРПК Глеб Франк и Максим Воробьев, владеющие по 47% каждый, а также гендиректор ООО «РРПК» Андрей ТЕТЕРКИН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Примкраб  франк 






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Комментарии

  • Псевдоним18:32, 16.01.2018#

    Ну и при чем здесь франк (Франк ) ?Мозги уже сьехали из за громких заголовков ? Дебилы , б. я . . .

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