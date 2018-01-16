"Такая база нужна нам самим"

Родственники Олега Кожемяко и не думали уходить из рыбодобывающего бизнеса в Приморье

Родственники губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО - супруга Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сестра Ольга КРАВЧЕНКО – не только сохранили контроль над ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), но и увеличили свои доли в компании по итогам проведенной допэмиссии. Таким образом можно сказать, что собственники приморской компании ответили инсайдерам, поспешившим объявить о продаже бизнеса соседям по региону.

В конце ноября прошлого 2017 года Дальневосточное ГУ Банка России зарегистрировало отчет об итогах допэмиссии акций ПАО «ПБТФ» объемом 874 тыс. 680 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30521-F-002D.

Акции допвыпуска размещались с 5 по 26 октября 2017 года по закрытой подписке без преимущественного права выкупа. Всего предполагалось разместить 87,5 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка. В итоге было размещено лишь 87,0076% ценных бумаг.

В том числе доля Ирины Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) возросла с 24,7395% до 28,0529%, Ольги Кравченко - с 24,1821% до 27,4209%. Доля зарегистрированного в Москве ООО «Торговый Дом Фили» выросла с 23,4415% до 26,5811%, ООО «Вымпел» (Владивосток) – с 12,08% до 13,7013%. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», совладельцами ООО «Торговый Дом Фили» на паритетных началах являются те же Ирина Герасименко и Ольга Кравченко (она же гендиректор компании). Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владеют соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел» (еще 20% капитала компании владеет председатель совета директоров ПАО «ПБТФ», гендиректор ООО «Дальрифер» Сергей САКСИН).

Таким образом, после проведенной допэмиссии пул родственников Олега Кожемяко контролирует 79,7% акций ПАО «ПБТФ» (еще 0,9499% напрямую владеет сын Олега Николаевича, Никита КОЖЕМЯКО, занимающий должность заместителя гендиректора ПБТФ). Нынешний гендиректор компании Сергей ЕРЕМЕЕВ докупил акций чисто символически – его доля выросла с 0,03% до 0,0312%.

Со своей женой Олег Кожемяко познакомился еще во время учебы в институте. Отец Ирины Герасименко – танкист, прошедший Великую Отечественную войну. В браке у Олега Кожемяко родились двое детей – сын Никита и дочь Алиса.

Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Ремонт добывающих судов компании ведется на современном судоремонтном заводе. Чистая прибыль ПАО по итогам 9 месяцев 2017 года составила 815,107 млн рублей.

От Москвы до Курил

Но бизнес-интересы родственников Олега Кожемяко не ограничиваются только ПБТФ. Так, Ирине Герасименко принадлежит 55% капитала ООО «Берег надежды» (Москва), 40% ООО «КИТ», 20% ООО «Термопласт», 41% ООО «Конкорд», 18% АО «Преображенский рыбокомбинат» (все - пгт Преображение), 15% ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (Камчатский край) и др.

В активе Ольги Кравченко кроме акций ПБТФ числятся 30% долей ООО «Тымлатский рыбокомбинат», 35% ООО «КИТ» и 25% ООО «Берег Надежды».

Наиболее интересным в этом перечне представляется ООО «Тымлатский рыбокомбинат», зарегистрированное в с.Тымлат Карагинского района. Эта компания с уставным капиталом 301 тыс. рублей входит в холдинг Salmonica наряду с АО «Озерновский РКЗ №55», ООО «Рыбхолкам» (оба – Камчатский край), ООО «Морские ресурсы». ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота» (оба - Сахалинская область).

«Тымлатский рыбокомбинат» планирует в июле 2018 года ввести на Камчатке новый рыбоперерабатывающий завод на 400 тонн готовой продукции. Завод будет выпускать продукцию из горбуши, лосося, кеты, также будет производиться икра. На предприятии будет установлена филейная линия. «Ранее мы ловили рыбу ставными неводами и сдавали ее на чужой флот, приходящий с Камчатки, Приморья, Сахалина, а сейчас будем большую часть этой рыбы перерабатывать сами. Большая часть продукции будет реализовываться нашей компанией», - пояснил гендиректор и совладелец ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александр ЛИТВИНЕНКО.

Краб раскинул клешни

Но вернемся к ПБТФ, которая последовательно реализует программу диверсификации бизнеса. В июне прошлого года ПАО заключило договор с банком ВТБ о привлечении кредитной линии с лимитом 1,693 млрд рублей. Кредитная линия привлечена на 5 лет с целью выделения займа ООО «Восход» (пгт Преображение) для оплаты ООО права на заключение договора о закреплении долей квот добычи. Процентная ставка по кредиту - до 9,5% годовых. В залог банку по кредиту было отдано рыболовное судно «Лучегорск», построенное в китайском Даляне в 2015 году.

ПАО «ПБТФ» принадлежит 51% долей ООО «Восход», еще 49% владеет Никита Кожемяко.

ООО «Восход» планировало инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморском крае предприятия по добыче и первичной переработке краба в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ). Проект разделен на два этапа. Сначала аренда промыслового судна у ПАО «ПБТФ» и выпуск до 360 тонн в год свежемороженого краба. С 2018 года, после приобретения собственного судна, компания рассчитывает использовать только собственные мощности и производить в год до 530 тонн живого краба.

В настоящее время в Приморье работают шесть компаний, занятых добычей и переработкой краба-

стригуна опилио. В прошлом году для ООО «Восход» «сюрпризом» стало законодательное требование о переработке краба на берегу. Промышленники даже обратились за помощью в администрацию Приморского края с просьбой посодействовать о включении краба опилио в постановление правительства с возможностью переработки ценного продукта в море. Чем закончилась эта эпопея, неясно. Но в любом случае, у «Восхода» хорошие перспективы. Так, квота для этой компании в подзоне «Приморье» на 2017 год составляла 534,630 тонны краба опилио. Такую же долю имело контролируемое семьей экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), а вот ОАО «ТУРНИФ» получило сразу 2,138 тыс. тонн.

Флота много не бывает

В декабре прошлого года стало известно, что ПАО «ПБТФ» заключило контракт с АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) на строительство большого морозильного рыболовного траулера.

По условиям контракта, который был подписан 1 декабря, ПСЗ должен построить БМРТ и передать его рыбакам из Владивостока в октябре 2021 года. Закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года.

Длина траулера составит 113 м, ширина - 21 м, водоизмещение - около 11 тыс. тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

Пресс-служба судозавода отмечала, что ПСЗ стал первой российской верфью, возобновившей после длительного перерыва строительство рыболовных судов для отечественного заказчика.

В настоящее время на верфях строится серия из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R водоизмещением 1 тыс. тонн для Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский).

Досье "Золотого Рога": ПСЗ «Янтарь» специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. Всего заводом «Янтарь» построено порядка 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. Контрольный пакет акций АО «ПСЗ «Янтарь» находится у АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

В ПБТФ подчеркивают, что основные тенденции развития рыбной отрасли в целом, в том числе и эмитента, это переход от среднего на крупнотоннажный флот

«В течение последних лет одной из главных задач совета директоров и руководства ПАО «ПБТФ» является выполнение программы по обновлению и модернизации флота, - говорится в отчете компании. - За последние годы в строй введено несколько крупнотоннажных судов типа БМРТ и РКТС в рамках программы обновления и модернизации флота. Реализация этой стратегии позволяет ПБТФ существенно экономить на топливе, снижать затраты на ремонт и эксплуатацию устаревших среднетоннажных судов. Уменьшать непроизводительные потери промыслового времени в море, используя суда высокого класса, более приспособленные к непростым дальневосточным штормовым погодным условиям. У базы появились новые возможности для глубокой переработки рыбы и расширения ассортимента выпускаемой продукции, поскольку все поступающие на предприятие траулеры оснащаются современными технологическими линиями. Поэтому программа замены флота остается одной из приоритетных, несмотря на необходимость привлечения значительного объема собственных и заемных средств. В 2016 достроено и выставлено на промысел еще одно судно, предназначенное под вылов сайры и кальмара. Принято решение по постройке либо приобретению судна под вылов креветки. Участок прибрежного рыболовства и марикультуры, одно из подразделений базы, развивает морское огородничество по выращиванию ламинарии, гребешка, трепанга, и морских ежей. Реализация продукции идет как на внутренний, так и на внешний рынок. Очень важное место в этом процессе занимает рыбокомбинат, построенный базой в начале 2000-х. Сейчас это самостоятельное предприятие, но при этом является дочерним эмитенту, поэтому эмитент частично обеспечивает сырьем и интересуется качеством их продукции и ассортиментом».

Олег КЛИМЕНКО.