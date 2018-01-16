Власти Приморья поспешили построить нефтеперерабатывающий завод

Построить «с нуля» полноценный нефтеперерабатывающий завод в Приморье в ближайшей перспективе невозможно

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, по его словам, нашел выход из сложной ситуации с ожидаемым ростом цен на топливо после мартовских выборов. Снизить цены на топливо для автомобилей и котельных ЖКХ в Приморье, по мнению губернатора, поможет запуск собственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). При этом глава региона оставил «за кадром» возможного инвестора проекта, но откровенно удивил заявлением, что в качестве сырья может быть использована некая местная нефть, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«У нас в Приморье нет своего НПЗ, нет альтернативы, покупаем продукт, который производят в Амуре (Комсомольске-на-Амуре – «ЗР»), Хабаровске. Поэтому мы пошли по такому сценарию – мы будем строить НПЗ у себя, в районе с.Яковлевка Яковлевского района. Там есть труба, близость подходов, есть договоренность, кто этот НПЗ будет строить», - сказал Андрей Тарасенко на встрече с журналистами.

Андрей Владимирович, вероятно, сильно забегает вперед – Деловая газета «Золотой Рог» неоднократно заверяла - построить «с нуля» полноценный нефтеперерабатывающий завод в ближайшей перспективе НЕВОЗМОЖНО. Во-первых, банально нет денег - примерная стоимость современного НПЗ оценивается в периметре $1,5-2 млрд. Во-вторых, под его загрузку нефть днем с огнем не сыщешь, так как все свободное «черное золото» сегодня перекачивается за границу. Таким образом, глава региона скорее говорит о так называемом «самоваре», который можно соорудить за несколько лет, тогда как полноценный НПЗ строится не менее 6-7 лет. Похожий заводик уже давно пыхтит у наших соседей в Хабаровском крае – его эксплуатирует компания «Трансбункер» в Советской Гавани, где ведется бункеровка морских судов. А с учетом опыта работы Андрея Тарасенко в Росморпорте можно сделать вывод, что нынешний глава Приморья очень хорошо изучил этот опыт соседей.

Эксперты отмечают, что запустить подобный завод, в принципе, возможно и в сжатые сроки. Но использоваться на нем будут технологии еще 70-годов прошлого века! «Атмосферно-вакуумная перегонка – она не изменилась с 40-х годов никак, какая была – такая и была: кастрюля стоит на костре и греется», - говорит один из участников рынка. Только вот выпускать на этом «самоваре» качественный бензин не получится – на выходе получится обычная нафта (легкий низкооктановый прямогонный бензин).

Прямогонным бензином называют легкие бензиновые фракции, которые были получены в результате переработки сырой нефти, газового конденсата, природного газа, попутного нефтегаза, горючих сланцев, угля и другого сырья. Данный термин характеризует вид топлива по способу получения. Если говорить о нефти, как об источнике получения прямогонного бензина, то это фракции ее прямой перегонки с интервалом кипения 35-180 градусов по Цельсию. Прямогонный бензин применяется как сырье пиролиза для получения на нефтехимических объектах и предприятиях этилена, для блендинга и как продукт на экспорт.

Полученный путем перегонки нефти, прямогонный бензин не обладает детонационной стойкостью, так необходимой для работы двигателя, поэтому и места его использования – это не карбюраторные и инжекторные двигатели внутреннего сгорания, а химическая и нефтехимическая промышленность, где нафта используется для производства олефинов в паровом крекинг-оборудовании. Помимо использования прямогонного бензина в качестве сырья для производства этилена, пропилена, бутадиена, изобутилена и аммония, он нередко является компонентом товарных «неполуфабрикатных» бензинов, реактивных топлив и осветительных керосинов.

По словам врио губернатора, в качестве сырья планируется использовать нефтяные запасы Приморья. «Будем проводить доразведку нефтезапасов в Приморье. У нас их (запасов нефти – «ЗР») - около 60 млн тонн. Нам как раз 1 млн тонн будет достаточно, чтобы контролировать в регионе и сдерживать цены на топливо. Выходить на посевную и уборочную с определенной ценой дизельного топлива», - сказал Андрей Тарасенко.

Глава региона почему-то обошел вниманием возможность задействования в технологической цепочке нефти, поставляемой на экспорт по ВСТО. В принципе, можно было бы выйти на правительство с просьбой дать преференции по доступу к этой трубе независимым нефтедобытчикам в обмен на гарантированные поставки энного числа черного золота на завод в Приморье.

В качестве альтернативы продуктам нефтепереработки Андрей Тарасенко видит использование газа.

«Чтобы была альтернатива, мы переходим на газомоторное топливо. Я подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода в районе Уссурийска. Он где-то в течение восьми месяцев будет построен. Проект уже разрабатывается. Он позволит использовать сжиженный газ в машинах, попробуем на него перевести автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты. Появится такая альтернатива. И автомобилисты смогут переводить на газ машины. Соответственно, поэтому я вчера (11 января – «ЗР») сходил на «Соллерс» - узнать, возможно ли установить сборку газовых двигателей и сервисы. Получил положительный ответ. Есть такая программа, и готовность такая есть», - сказал глава региона.

Досье "Золотой Рог": Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время посещения автозавода во Владивостоке предложил руководству ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» рассмотреть в перспективе возможность производства на своей базе судовых двигателей. Кроме того, на территории индустриального парка SmartPoint, где находится автосборочное производство, есть свободные площадки, которые можно задействовать для организации сборочного производства сельхозтехники, сказал глава региона. В октябре 2017 года ООО «МСМР» приступило к строительству во Владивостоке завода двигателей. На новом предприятии на территории опережающего развития «Надеждинская» будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. К производству намечено приступить в конце 2018 года, основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.

Властям Приморья также стоит помнить, что в крае в ближайшее время может быть реализован другой амбициозный проект – строительство Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).

В настоящее время «Роснефть» ведет переговоры с рядом партнеров по проекту и в ближайшие год-два определится с выбором.

«ВНХК - комплексный проект, непростой. Мы ведем обсуждения с «Газпромом», который должен помочь с газообеспечением. Есть вопрос энергообеспечения завода. Есть вопрос развития необходимой инфраструктуры. Есть отдельный вопрос фискального влияния для поддержки проекта. При успешном решении всех этих вопросов компания будет двигаться вперед в реализации проекта. Есть технологическая синергия в проекте, есть синергия в части доступа к целевым рынкам. Мы («Роснефть» - «ЗР») ведем разговоры - я бы не хотел называть конкретные имена - с целым рядом потенциальных партнеров. Они на этот проект смотрят. Я бы ориентировался, что в ближайшие год-два мы определимся с выбором стратегических партнеров для реализации этого проекта», - сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел ФЕДОРОВ в конце прошлого года.

Досье "Золотого Рога": Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории составляет 1,3 тыс. гектаров. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, - около 1,5 трлн рублей. Проект планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.

В ноябре прошлого года генеральный директор АО «Восточная нефтехимическая компания» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ на встрече с Андреем Тарасенко отчитался, что строительство нефтехимического комплекса в Приморье стартует со дня на день.

«Проведена работа с экспертами, учтены все пожелания, сейчас ждем решения от директора «Роснефти» Игоря СЕЧИНА. К строительству комплекса намерены приступить через месяц - 20 декабря», - сказал г-н Гребенюков.

Строительство объектов инфраструктуры в рамках проекта профинансирует АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Только на прокладку линий электропередачи будет направлено более 3,5 млрд рублей. Также планируется реконструкция Находкинского водозабора и строительство более 30 км водовода до нефтеперерабатывающего комплекса.

«По строительству комплекса создана рабочая группа, сейчас ей будет руководить новый первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО», - сказал глава региона.

Ранее неоднократно заявлялось, что в рамках проекта ВНХК также можно будет наладить выпуск топлива. А это значит, что нужды в строительства еще одного НПЗ попросту нет.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что проект ВНХК благодаря нефтеперерабатывающим мощностям полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а его нефтехимический комплекс станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО.

«Производство бензина в Дальневосточном федеральном округе недостаточно удовлетворяет региональный спрос, бензин производится на двух крупных НПЗ – в Комсомольске и Хабаровске – в объеме около 1,1 млн тонн в год. Уже сегодня превышение спроса над производством бензина в ДФО составляет порядка 400 тыс. тонн в год, а в перспективе до 2030 года может вырасти до одного и полутора миллиона тонн в год. В условиях недостаточного производства бензин поставляется из других удаленных регионов России – из Красноярского края, Омской области, что приводит к росту цен на бензин в регионе. Формируются ценовые маркеры с учетом транспортных расходов, которые определяют цену нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока. Проект ВНХК, включающий крупные НПЗ, полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а нефтехимический комплекс ВНХК станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО. В целом проект станет катализатором социально-экономического развития региона», - пояснял г-н Сечин на совещании у президента России Владимира ПУТИНА.

Напомним, что на долю от нефтеперерерабатывающего «пирога» уже давно покушаются соседи из Китая. Уже несколько лет представители ООО «Амурская энергетическая компания» активно презентуют на всевозможных форумах и совещаниях идею строительства в Приамурье Амурского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Основным инвестором проекта (90%) выступает частный китайский капитал в лице зарегистрированной в городе Хэйхэ компании «Мэн Лань Син Хэ» (Menglan Galaxy Energy Corporation), владеющей 40%, и ее 100-процентной «дочки» ООО «Амурнефтехим» (Благовещенск). Еще 10% владеет ООО «Интеррусойл» (Москва), принадлежащее на паритетных началах гендиректору этой компании Александру КОПЫЛЬЦОВУ и Геннадию ШУКЛИНУ.

Досье "Золотого Рога": Амурский НПЗ заявлен к реализации на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». Проект планировалось реализовать в три этапа. С 2015 года по 2017 год инвестор намеревался провести проектно-изыскательские работы и начать строительство, с 2018 года по 2019 год - смонтировать и ввести в эксплуатацию основное технологическое оборудование, начать выпуск продукции, а с 2021 года по 2022 год - установить дополнительное оборудование и расширить перечень выпускаемой продукции.

Но, похоже, что на этом прожекте можно поставить «крест». «Наш проект, сразу хочу сказать, воспринимается неоднозначно. Особенно на фоне того, что собираются строить в Приморье и «Роснефть», и другие компании. Которые не очень-то хотят иметь наш проект конкурентом на Дальнем Востоке. В чем его «изюминка»: во-первых, он транснациональный, так как осуществляется на берегах реки Амур с китайской и российской стороны. Основная переработка осуществляется на российской стороне. Мощность производственного комплекса составляет 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн нефтегазового конденсата в год. 80% продукции планируется поставлять по продуктопроводу по дну Амура в Китай, 20%, в том числе 10% дизтоплива, - остается на российской территории. Это сразу ответ на вопрос конкуренции с «Роснефтью» и заявлениям на тот счет, что мы завалим дешевым бензином и дизтопливом весь российский Дальний Восток. Ничего подобного – процент топлива, который планирует производить наш завод, составляет всего 13% от рынка региона. То есть это экспортно-ориентированное предприятие», - говорил на III Восточном экономическом форуме гендиректор ООО «Амурская энергетическая компания» Александр ГОРДЕЕВ.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время на Дальнем Востоке России работают два нефтеперерабатывающих завода – ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Оба предприятия находятся в Хабаровском крае. Мощность Комсомольского НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год, мощность переработки Хабаровского НПЗ - 5 млн тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей, Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег КЛИМЕНКО.