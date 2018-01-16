В Приморье рыба съела уголь

Глава Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что он сумел договориться с владельцами рыбных портов об отказе от перевалки угля

Похоже, в приморских портах Находка и Владивосток в скором времени станет легче дышать. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО оказался жестче, чем его предшественник, и перешел от высокопарных, но пустых по существу фраз, которыми славился Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, к делу, пообещав закрыть для перевалки угля порт Владивосток.

«У нас есть два рыбных порта – в Находке и Владивостоке. Но у них только слово осталось «рыбный» в названии. Сегодня они занимаются, в том числе, перевалкой угля. Поэтому я позвал представителей этих портовых сооружений и объяснил им, что если вы хотите дальше работать - вам отводится последний год, когда вы занимаетесь углем. Больше во Владивостоке в рыбном порту угля не будет. Представители и хозяева (компании – «ЗР») с этим согласились», - сказал Андрей Тарасенко на встрече с журналистами.

Глава региона считает, что для замещения мощностей по перевалки угля во Владивостокском рыбном порту необходимо восстановить специализированную инфраструктуру по перевалке рыбопродукции.

«Надо сделать рыбную биржу в этом порту. Холодильники построить. Сделать возможность для создания там рынка для прибрежного рыболовства, где суда бы могли разгружаться. Сейчас постоянные жалобы рыбаков. Почему они сегодня сюда не заходят? Все занято углем. Цены (на перевалку) неимоверно высокие по разгрузке», - сказал г-н Тарасенко.

Предполагается, что соглашение со специализированными рыбными портами по прекращению перевалки угля с 2019 года будет подписано до конца января.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) в лице ООО «Владивостокский рыбный терминал» стал первым из резидентов Свободного порта Владивосток. В рамках проекта планируется построить новый холодильник с единовременным размещением до 40 тыс. тонн рыбопродукции. ВМРП остается лидером по перевалке рыбопродукции на Дальнем Востоке - в 2017 году переработано 300 тыс. тонн рыбных грузов.

«В Находке есть рыбный порт. Со стивидорами мы проговариваем, куда им переместиться. Перевезти весь этот угольный бизнес в другой порт. К примеру, в «Восточный порт». Я переговорил с БОКАРЕВЫМ (совладелец АО «Кузбассразрезуголь, контролирующего АО «Восточный порт» - «ЗР»), сейчас полностью вводит свою мощность и дает (трейдерам – «ЗР») возможность перейти к ним. И тем самым закрыть то безобразие, что там творится. И создать там нормальный агрохолдинг, перевозить все пищевые продукты. Все фермы и агрохолдинги сегодня ставят задачу: хотят продавать за рубеж свою продукцию. Говорят, что мы знают, как продавать. Машинами нерентабельно. Чтобы мы развивались, дайте нам возможность перевалки, сухого порта», - сказал Андрей Тарасенко.

Досье "Золотого Рога": Мощности АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов. Контрольный пакет АО «НМРП» принадлежит структурам, близким к АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ, Хабаровск). В том числе 39,1% принадлежат непосредственно ДВТГ, 21,57% - ООО «Центраст» (Москва).

Отметим, что Дальневосточное ГУ Банка России 4 декабря приостановило допэмиссию акций АО «НМРП». Причина приостановки – «наличие в документах, представленных на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, несоответствий требованиям положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска». Допэмиссию в объеме 4 млн 762 тыс. 901 обыкновенных акций номиналом 40 рублей предполагается разместить по закрытой подписке в пользу ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка) по цене 48,54 рубля за бумагу. В настоящее время уставный капитал АО «НМРП» равен 63 млн 667,56 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 591 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 40 рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал АО «НМРП» вырастет в 4 раза, до 254 млн 183,6 тыс. рублей. ООО «Стивидорная компания «Терминал» зарегистрировано в марте 2012 года. ООО «Центраст» владеет 99,91% компании, АО «НМРП» - 0,09%. Таким образом, если допэмиссия будет размещена полностью, «Центраст», который на 100% принадлежит офшору Glazore Business Services Limited (Британские Виргинские острова) получит контроль - прямо и через «Терминал» - над более 75% акций НМРП.

По словам Андрея Тарасенко, соглашение со специализированными рыбными портами по прекращению перевалки угля с 2019 года будет подписано до конца января.

Как видим, врио губернатора оказался куда более эффективен, чем нынешний ректор. От г-на Миклушевского остался на память региональный акт, предусматривающий запрет на строительство в Приморье портовых терминалов по перевалке угля и других навалочных грузов, допускающих контакт с окружающей средой. Согласно постановлению об изменениях в региональные нормативы градостроительного проектирования, подписанному тогда еще врио губернатора региона Владимиром Миклушевским в 2014 году, на данный момент в Приморье можно строить только терминалы закрытого типа. Увы, но все заявленные сегодня к реализации проекты таким параметрам не отвечают. А это значит, что нынешнему главе Приморья нужно принимать свои поправки, иначе новых «угольных» денег бюджет Приморья не получит.

Фото Fishport.ru

Олег КЛИМЕНКО.