Пробный камень в снос "Динамо"

Фантастическая идея уничтожения знаменитого стадиона взбудоражила жителей Владивостока

Возвращение территории исторического облика – благородное и ценное дело. Известно, что в далеком прошлом на месте стадиона «Динамо» во Владивостоке шумела тайга. Затем она уступила место дореволюционному Семеновскому покосу и малоценной малоэтажной застройке. Ну, а стадион здесь появился лишь накануне строительства Большого Владивостока – в 1957 году. Понятно, что долгое время с чуждым исторической правде объектом вынужденно мирились. Пока в Приморье не сменилась власть, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В конце прошлого года врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, осматривая с полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ стадион, заявил о планах переноса спортивного объекта либо в район Снеговой пади, либо на бывший золоотвал ТЭЦ-2, где он для горожан станет доступнее, нежели сегодня ледовая «Фетисов-Арена».

Естественно, перенос должен сопровождаться сносом стадиона в районе Спортивной гавани и строительством абсолютно нового в новом месте. Возвращение «исторического облика» города по адресу ул. Фокина, 1 не должно помешать здесь «созданию нового облика города» в виде единого крупного культурного центра.

Общественность «выпадает в осадок»

Общественное мнение, проглотив «пробный камень» по сносу, судя по всему, еще не сумело по достоинству оценить смелую инициативу, озвученную Андреем Тарасенко. Ушаты высказываний «против» злободневной идеи пытаются похоронить ее на корню. Так пользователь одного из популярных приморских форумов разродился следующим: «А, собственно, почему постройка нового стадиона должна непременно сопровождаться сносом старого? Типа, стадионов как грязи? Снести Динамо – это или глупость безмерная, или преступный умысел (кто-то уже землю присмотрел). Стадион Динамо – это история города! Я уж не говорю о красоте стадиона на берегу моря... Где еще есть такие виды с трибуны?! Он и сейчас не замыкается только на футболе, но если реконструировать, чтобы расширить возможности и доступность для населения, то это как раз то, чего не хватает в городе».

Другие анонимы откровенно глумятся над свежей идеей, советуя не потакать безумству инвесторов даже в лице государства. А ведь идея эта возникла из добрых побуждений – сделать всем приморцам хорошо. И глава региона четко ее обосновал: «У нас есть поручение президента России Владимира ПУТИНА по созданию в крае филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Было бы логично разместить все объекты в одном месте, а на оставшейся территории восстановить прогулочную зону».

Грубым проискам общественного мнения, считающего, что город нельзя лишать последнего футбольного поля, на котором еще можно проводить матчи, уже дан ряд четких ответов. Так вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, отмечая незагруженность трибун стадиона даже в ответственные игры, посетовал, что толпы болельщиков, покидая стадион, парализуют в центре города автомобильное движение. То есть, толпы народа, через несколько лет рвущиеся в будущий культурный центр или покидающие его перед закрытием, никоим образом не станут мешать транспорту.

Особенно трогательно для общественного мнения, пожалуй, прозвучало разъяснение, что на самом деле немедленно сносить стадион никто не будет – сначала появится новый стадион.

То есть, поручение президента никто, сломя голову, выполнять не собирается.

Вероятно, что для форсирования выполнения поручения президента под культурный центр оперативно может быть выбрана другая площадка, и тогда на месте снесенного стадиона можно будет реализовать какой-нибудь иной грандиозный и ценный для города проект – элитный жилой комплекс, инновационный туристский центр, сделать озеро и пустить лебедей и т. д.

Новый стадион

Надо заметить, что проекта нового стадиона пока нет. О его будущих параметрах представители краевой власти пока что говорят вскользь: вместимость 15 тыс. мест, а занимаемая им территория – 3 гектара – в полтора раза меньше нынешней. Это будет стадион «эконом-класса» по сравнению с теми семью гигантами, которые в настоящее время строятся и реконструируются в семи городах России к чемпионату мира этого года. Бюджеты самых скромных из этих строек – 14-20 млрд рублей. Это на сегодня больше годового городского бюджета Владивостока (около 12 млрд рублей). И после ЧМ, как считают эксперты, эти новые стадионы будут бесполезно пустовать.

Надо признать, что Приморье очень разумно не стремится иметь современный футбольный стадион мирового уровня вместимостью не менее 45 тыс. человек. Нам достаточно экономного.

Есть ли решение о финансировании строительства нового стадиона, пока ответа нет. Вероятно, существует надежда на федеральный бюджет. Однако, если надежду грубо убьют, то не получится ли с этим строительством стадиона так же, как со знаменитыми владивостокскими «хаяттами»?

Заместитель председателя Приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Александр ЗАИКА в разговоре с корр. Деловой газеты «Золотой Рог» отметил, что обществу никакого официального предложения по участию в создании нового стадиона еще не поступало, как и распоряжения о подготовке имеющегося к сносу. Он также сказал, что комплекс «Динамо» в меру финансовых возможностей ремонтировался в минувшем году. Есть такие планы и на этот год. Общество находит на это средства, хотя сегодня ему приходится покрывать долги «управляйки», с которой два года назад пришлось расстаться, и полтора года футбольные игры на стадионе проводились «в долг», поскольку у «Луча» не было спонсора, который оплачивал бы их. Сейчас спонсор появился, но по долгам его позиция непримирима – оплачиваться они не будут.

Александр Владимирович считает, что если решение по новому стадиону будет хорошим, то спортивное общество вполне может его поддержать. Однако, соглашаясь, что район Снеговой пади действительно можно рассматривать как вариант, он высказал сомнение, что для такой цели подойдет бывший золоотвал ТЭЦ-2. К примеру, добираться туда болельщикам окажется значительно сложнее. Принципиально же общество устраивает и сегодняшнее местоположение стадиона – оно обеспечивает его финансовую самодостаточность, и его реконструкция, ранее обещавшаяся краевыми властями, не дороже нового строительства. К тому же стадион вполне органичен по назначению территории Спортивной набережной (именно спортивной!) и давно вписан в современный облик этой территории.

Стоит отметить, что на стадионе проходили многие значимые для города и края события – фестивали, концерты. А в 1966 году именно здесь к знамени края руководитель страны Леонид БРЕЖНЕВ прикрепил высшую награду Родины – Орден Ленина. Одно время вместимость стадиона, когда на трибунах были скамейки, доходила до 20 тыс. человек. Она уменьшилась после установки сидений до 10 200 человек. Но и после этого этот стадион остался самым вместительным в крае.

Если немного помечтать

Грядет время смелых решений. Их надо срочно реализовывать, пока их не успевают перебить другие идеи. Нынешнюю – по сносу «Динамо» - легко может затмить любая другая, не менее фантастичная. Например, оставить стадион при его интересах, но по мере возможностей «осовременить», а под футбольным полем устроить пять-шесть ярусов автопарковки. Добытым грунтом засыпать ковш Спортивной гавани, а на его месте отстроить пресловутый архиважный для нашего города культурный центр. Известно, что купание в этом месте не отвечает санитарным требованиям и опасно, оно даже не отгорожено от акул. То есть, подобный проект может спасти чьи-то жизни. А новая линия побережья позволит здесь отстроить еще одну новую набережную и улучшить проходимость по уже существующей, даст прогулкам свежий альтернативный вариант.

Но ведь и такая идея вряд ли устроит наше привередливое общественное мнение. Найдутся люди, которые нагло извратят ее и дискредитируют через социальные сети…

Кстати, если говорить о развитии района Спортивной гавани, то на сегодняшний день здесь актуальнее было бы решить задачу соединения этой территории с другими частями города общественным транспортом, а не казнить стадион за то, что он технически отстал. Запуск нескольких маршрутов был бы ценен и для горожан и для гостей Владивостока. Кстати, в далеком уже прошлом на ул. Пограничную выходили троллейбусные маршруты.

Сегодня же многим отдыхающим после прогулки приходится устало идти до ул. Алеутской, Океанского проспекта или центральной площади, чтобы затем ехать куда надо. Другие же забивают эту зону отдыха своим личным транспортом вплоть до дальнего торца СК «Олимпиец», хотя выбраться отсюда пешком зачастую легче, чем на машине.

Виктор КУДИНОВ.