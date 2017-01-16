Во Владивостоке названы финалисты региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток сделало свой выбор, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке.

Напомним, в этом году на соискание престижной награды было подано свыше 40 заявок от представителей СМИ, общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Первым испытанием для участников стало прохождение технического отбора, которое выявляло соответствие работ требованиям конкурса. Главным показателем здесь являлось оформление конкурсной документации, представляемой на рассмотрение экспертов.

Результатом этого тура стала передача жюри 26 проектов, 4 из которых претендовали на победу в номинации «Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций», 5 – в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности (КСО)», 1 – в номинации «Лучший проект в области благотворительности», 4 проекта – в номинации «Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа», 3 – в номинации «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ», 2 - в номинации «Лучший проект в области развития международных коммуникаций», и 7 проектов – в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территории».

При анализе работ на следующем этапе особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале, а заполнение листов голосования осуществлялось членами жюри в дистанционном порядке.

Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в турнирной таблице, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Сильнейших из них выявят публичные защиты, которые пройдут 27 января в г. Владивостоке, и будут открыты для всех желающих. По завершении презентаций команда экспертов в режиме закрытого голосования выберет победителей, которые будут названы на церемонии закрытия дня конкурсных мероприятий.

А пока симпатии жюри распределились следующим образом (шорт-лист премии в алфавитном порядке):

«Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций»:

- «Запуск новой ВОЛС». Автор: Ольга Чугунова, Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком", г. Хабаровск

- «Развивая компанию – развиваем регион!» Автор: Равиль Третьяков, Восточная горнорудная компания , г. Южно-Сахалинск

- Фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче на Дальнем Востоке». Автор: Анна Артюшкова, ПАО «ДЭК», г. Владивосток

Лучший проект в области благотворительности:

- «Благотворительный Проект “Белый пароход”». Автор: Наталья Цирульник, г. Хабаровск

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

- Ежегодная гонка на внедорожных мотоциклах Хард Эндуро "На пределе"/ Hard Enduro "On the Edge". Автор: Денис Глушенко, ООО Абарт ДВ, г. Владивосток и Агентство Интернет Технологий BRAND-PR, г. Находка

- Медиапроект «Планета Тайга». Автор: Виктор Решетников, г. Комсомольск-на-Амуре

- «Международный фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». Автор: Людмила Деуленкова, г. Хабаровск

Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и социальной ответственности (КСО):

- Конкурс «Лучший урок письма 2016». Автор: Ольга Колдышева, Приморский филиал Почты России, г. Владивосток

- «Конкурс на лучший детский рисунок на тему «Электробезопасность в быту и на улице». Автор: Татьяна Мехалицына, АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети", г. Хабаровск

- Просветительский проект «Persona Grata». Авторы: Александр Ким, Марина Дуброва, Мария Ильющенко, г. Хабаровск

Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа:

- Проект «Всех лучше на планете - Амурские электросети!» Автор: Инга Шилова, АО ДРСК "Амурские электрические сети", г. Благовещенск

- Газета «Новости ЕВРАЗа Находка». Автор: Ольга Филякина, Филиал ООО «ЕвразХолдинг», г. Находка

- Проект «Комплекс мер по возвышению имиджа профессии PR-специалиста среди школьников и студентов Дальнего Востока». Автор: Яна Пестова, Дальневосточная школа PR и кафедра "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ, г. Хабаровск

Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:

- Дети предупреждают «Внимание: энергия». Автор: Автор: Инга Шилова, АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", г. Благовещенск

- Комплекс мероприятий "Центра развития робототехники". Автор: Сергей Мун, ООО "Центр развития робототехники", г. Владивосток

- Программа социальной поддержки населения "Приморью - достойную жизнь". Автор: Дарья Райчук, координатор проектов, г. Владивосток

Лучший проект в области развития международных коммуникаций:

- «Попробуй Тоттори на вкус». Автор – Олеся Ляшенко, «РУСАПАЙ», г. Владивосток

- «International Day». Автор: Ольга Шевченко, Международная лингвистическая школа, г. Владивосток

Один из проектов-финалистов (по решению экспертной комиссии) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса.

За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).

Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.