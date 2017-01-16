Владивосток вошел в тройку самых популярных городов России у иностранных туристов

Стали известны самые популярные у иностранных туристов города России в новогодние праздники. Владивосток вошел в тройку лидеров, сообщили в департаменте туризма Приморского края.

Рейтинг был составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников в России. По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Самыми популярными городами у туристов стали Москва и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров приморский Владивосток. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Владивостока в среднем на 2,5 ночи и платили за проживание 3,4 тысячи рублей в сутки. В Петербурге – на 3 ночи за 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Москве – на 3 ночи за 4,3 тысячи», – отметили в профильном ведомстве.

В департаменте туризма подчеркнули, Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета. Также Владивосток занимает первое место в рейтинге самых привлекательных городов России, интернет-голосование проходит в рамках проекта «Город России – национальный выбор».

Напомним, по предварительным данным в прошлом году Приморский край посетили около трех миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане. Турпоток из Китая и Республики Корея в регион демонстрирует стабильный, динамичный рост – более 60%.