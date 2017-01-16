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В Приморье объединят два крупных туристских форума

16 Января 2017, 17:10 | Приморье

Тихоокеанский туристский форум в Приморье объединят с Международным форумом стран Северо-Восточной Азии, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Всероссийский Тихоокеанский туристский форум расширяет рамки: в этом году мероприятие объединят с Международным форумом стран СВА. Главной темой станет развитие трансграничных маршрутов.

В этом году в Приморье объединят два крупных туристских форума – Всероссийский Тихоокеанский туристский форум и XIV Международный туристский форум стран Северо-Восточной Азии. С 18 по 21 мая во Владивосток приедут делегации из Республики Корея, Японии, Китая и Монголии, развитие трансграничных маршрутов между странами СВА, Дальним Востоком и Сибирью станет главной темой пленарного заседания третьего Тихоокеанского туристского форума.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, новый формат значительно повышает статус мероприятия, качественный и количественный состав его участников. 

«Объединенный Тихоокеанский Туристский форум по-прежнему будет состоять из нескольких блоков – деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo и Дальневосточного фестиваля «День путешественника». Но каждой из стран-участниц будет посвящено отдельное направление в рамках профильных секций. Приморье становится все более популярным у азиатских туристов, проведение международного профильного форума в крае позволит еще раз продемонстрировать профессиональному сообществу потенциал региона и интенсифицировать сотрудничество», – отметил руководитель департамента.

Напомним, в прошлом году мероприятия всероссийского Тихоокеанского туристского форума в Приморье, включая международную выставку PITE, деловую программу и фестиваль «День путешественника», посетили почти 43 тысячи человек. В рамках деловой программы на форуме обсудили ключевые вопросы развития отрасли, новым концептуальным решением стало объединение туристического потенциала регионов дальнего Востока и Восточной Сибири в проект «Восточное кольцо России». Приморье в этой концепции претендует на роль транспортного и туристского хаба, перераспределяющего турпотоки на территории других российских регионов.

Международная туристская выставка PITE традиционно собирает в Приморье ведущих туроператоров Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году в экспозиции приняли участие 177 компаний из 10 стран мира.

Украшением туристского форума стал фестиваль «День путешественника», визитными карточками которого являются Морской бал, ярмарка изделий народного творчества и кулинарная улица, где можно попробовать традиционные блюда народов мира.

Отметим, Тихоокеанский туристский форум занял второе место в России как лучшее туристическое событие деловой направленности по итогам Национальной премии Russian Event Award-2016. С прошлого года мероприятие приобрело всероссийский статус и проходит под эгидой Федерального агентства по туризму и Министерства культуры России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выставка  pite  туризм 



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