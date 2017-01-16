В Приморье пользователи "Интерактивного телевидения" посмотрели более 11 тысяч фильмов

В новогодние праздники услуга «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» традиционно пользовалась популярностью. За время каникул с помощью сервиса «Видео по запросу» клиенты компании на Дальнем Востоке посмотрели около 60 тысяч фильмов и сериалов. Лидерами просмотра стали жители Камчатки – около 16 тысяч фильмов. В Приморском крае пользователи услуги посмотрели более 11 тысяч фильмов.

Особой популярностью пользовались новинки кинопроката: «Ледокол», «Аисты», «Тайная жизнь домашних животных», «28 панфиловцев», «Великолепная семерка», «Тролли» и «Расплата».

«Мы ведем постоянную работу по обновлению интерфейса и увеличению возможностей «Интерактивного телевидения». «Видеопрокат» – один из наиболее востребованных сервисов у клиентов. На сегодняшний день он насчитывает более 2500 фильмов и сериалов», - отмечает директор по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Сергей Шишмарев.

Контент в сервисе обновляется каждую неделю. Многие фильмы появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти интересную киноленту.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 в HD-формате.

Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800, а также в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». Макрорегиональный филиал «Ростелеком – Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.