www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.61 р. 100 JPY: 52.29 р.
EUR: 63.23 р. 10 CNY: 86.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Предпринимателям Владивостока раскроют критические тенденции в работе отдела продаж

16 Января 2017, 13:35 | Приморье

18 января в Центре развития предпринимательства Владивостока состоится мастер-класс «5 критических тенденций в работе отдела продаж», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ведущий - консультант по маркетингу Международной маркетинговой компании Александр Гич. Александр Гич имеет более чем 15 летний опыт в продажах и маркетинге, эксперт в области построения систем продаж и обучения торгового персонала, мастер «партизанского маркетинга», основатель и ведущий консультант компании «Бизнес-Эксперт», запустивший 3 успешных StartUP проекта.

Участие в мастер-классе бесплатное.

В программе:

• Математика отдела продаж – сколько денег вы теряете ежедневно;

• Почему приходит так мало резюме? Где все эти продавцы?!

• Простые способы преодоления текучки кадров;

• Примеры построения мотивации в отделе продаж;

• Абсолютный минимум регламентов, без которых вы будете бороться с текучкой кадров всю жизнь;

• Хороший менеджер – отличный продавец;

• Особенности управления менеджерами отдела продаж и продавцами;

• Инновационные методики в построении отдела продаж и работе менеджеров.

Место проведения: конференц-зал МКУ "Центр развития предпринимательства" по адресу г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813

Просьба обратить внимание, что для участия в мероприятиях Центра развития предпринимательства, необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html

Время проведения: 18 января с 14:30 до 17:00

Информация предоставлена МКУ «Центр развития предпринимательства» г. Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: отдел продаж семинар  малый бизнес 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru