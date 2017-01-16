Предпринимателям Владивостока раскроют критические тенденции в работе отдела продаж

18 января в Центре развития предпринимательства Владивостока состоится мастер-класс «5 критических тенденций в работе отдела продаж», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ведущий - консультант по маркетингу Международной маркетинговой компании Александр Гич. Александр Гич имеет более чем 15 летний опыт в продажах и маркетинге, эксперт в области построения систем продаж и обучения торгового персонала, мастер «партизанского маркетинга», основатель и ведущий консультант компании «Бизнес-Эксперт», запустивший 3 успешных StartUP проекта.

Участие в мастер-классе бесплатное.

В программе:

• Математика отдела продаж – сколько денег вы теряете ежедневно;

• Почему приходит так мало резюме? Где все эти продавцы?!

• Простые способы преодоления текучки кадров;

• Примеры построения мотивации в отделе продаж;

• Абсолютный минимум регламентов, без которых вы будете бороться с текучкой кадров всю жизнь;

• Хороший менеджер – отличный продавец;

• Особенности управления менеджерами отдела продаж и продавцами;

• Инновационные методики в построении отдела продаж и работе менеджеров.

Место проведения: конференц-зал МКУ "Центр развития предпринимательства" по адресу г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813

Просьба обратить внимание, что для участия в мероприятиях Центра развития предпринимательства, необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html

Время проведения: 18 января с 14:30 до 17:00

Информация предоставлена МКУ «Центр развития предпринимательства» г. Владивостока.