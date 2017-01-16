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Предпринимателям Владивостока раскроют критические тенденции в работе отдела продаж
18 января в Центре развития предпринимательства Владивостока состоится мастер-класс «5 критических тенденций в работе отдела продаж», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Ведущий - консультант по маркетингу Международной маркетинговой компании Александр Гич. Александр Гич имеет более чем 15 летний опыт в продажах и маркетинге, эксперт в области построения систем продаж и обучения торгового персонала, мастер «партизанского маркетинга», основатель и ведущий консультант компании «Бизнес-Эксперт», запустивший 3 успешных StartUP проекта.
Участие в мастер-классе бесплатное.
В программе:
• Математика отдела продаж – сколько денег вы теряете ежедневно;
• Почему приходит так мало резюме? Где все эти продавцы?!
• Простые способы преодоления текучки кадров;
• Примеры построения мотивации в отделе продаж;
• Абсолютный минимум регламентов, без которых вы будете бороться с текучкой кадров всю жизнь;
• Хороший менеджер – отличный продавец;
• Особенности управления менеджерами отдела продаж и продавцами;
• Инновационные методики в построении отдела продаж и работе менеджеров.
Место проведения: конференц-зал МКУ "Центр развития предпринимательства" по адресу г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813
Просьба обратить внимание, что для участия в мероприятиях Центра развития предпринимательства, необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html
Время проведения: 18 января с 14:30 до 17:00
Информация предоставлена МКУ «Центр развития предпринимательства» г. Владивостока.
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