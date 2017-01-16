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В 2016 году около 20 процентов общероссийского вылова обеспечили рыбаки Приморья

16 Января 2017, 12:57 | Приморье

В общероссийском вылове водных биоресурсов в 2016 году уловы рыбаков Приморья составили более 18%, пишет Деловая газета "Золоотой Рог".

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, общий вылов водных биоресурсов предприятиями Приморья в 2016 году превысил 830 тысяч тонн, рост составил 13% к уровню 2015 года.

«В общероссийском вылове водных биоресурсов уловы приморских рыбаков составили более 18%, в вылове Дальневосточного бассейна – 27%», – сообщили в ведомстве.

Росту вылова способствовали увеличение квот, благоприятная промысловая и погодная обстановка.  А также возобновление промысла сардины иваси и скумбрии, хорошие подходы горбуши на Севере Приморья.

Отметим, по мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Госсовета позволят привлечь инвестиции в рыбную отрасль.

«Увеличение срока выдачи квот с 10 до 15 лет позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование хозяйственной деятельности компаний и существенно улучшает возможности для привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление российского рыбопромыслового флота. Еще одно важное решение – увеличение с 50 до 70% выбора квот водных биоресурсов по квоте – поможет бороться с компаниями "рантье", у которых есть квоты, но нет собственных судов», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор края добавил, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рыбная отрасль 



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