В 2016 году около 20 процентов общероссийского вылова обеспечили рыбаки Приморья

В общероссийском вылове водных биоресурсов в 2016 году уловы рыбаков Приморья составили более 18%, пишет Деловая газета "Золоотой Рог".



По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, общий вылов водных биоресурсов предприятиями Приморья в 2016 году превысил 830 тысяч тонн, рост составил 13% к уровню 2015 года.



«В общероссийском вылове водных биоресурсов уловы приморских рыбаков составили более 18%, в вылове Дальневосточного бассейна – 27%», – сообщили в ведомстве.



Росту вылова способствовали увеличение квот, благоприятная промысловая и погодная обстановка. А также возобновление промысла сардины иваси и скумбрии, хорошие подходы горбуши на Севере Приморья.



Отметим, по мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Госсовета позволят привлечь инвестиции в рыбную отрасль.



«Увеличение срока выдачи квот с 10 до 15 лет позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование хозяйственной деятельности компаний и существенно улучшает возможности для привлечения российских инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление российского рыбопромыслового флота. Еще одно важное решение – увеличение с 50 до 70% выбора квот водных биоресурсов по квоте – поможет бороться с компаниями "рантье", у которых есть квоты, но нет собственных судов», – подчеркнул глава Приморья.



Губернатор края добавил, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.