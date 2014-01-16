В Приморье при строительстве завода по производству СПГ будет использован сахалинский опыт

При строительстве и эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Приморье «Газпром» намерен использовать технологии, уже опробованные концерном на Сахалине.

Сегодня завод в соседнем регионе - это современное, передовое предприятие, соответствующее мировым стандартам экологической безопасности, сообщает «Приморская газета».

На Сахалине на берегу залива Анива расположен первый в России завод по производству СПГ. Аналогичный завод «Газпром» планирует построить в Хасанском районе.

Сахалинский завод по производству СПГ включает в себя две технологические линии. Здесь газ очищается от примесей и охлаждается до минус 50 градусов, благодаря чему более тяжелые углеводородные молекулы отделяются от молекул метана. После этого чистый природный газ «замораживается» до минус 160 по Цельсию.

При этом он сжижается и уменьшается в объеме в 600 раз, что делает возможным его морскую транспортировку. Дальше жидкое топливо поступает в «термосы» - два огромных цилиндрических резервуара объемом в 100 тысяч тонн и высотой в 32 метра. Здесь сжиженный газ хранится до подхода танкера-газовоза. На суда топливо попадает через специально построенный причал, длина которого составляет более 800 метров. Сооружение, оборудованное тремя погрузочными рукавами, принимает танкеры-газовозы вместимостью до 145 тысяч кубических метров.

Требования к производственной и экологической безопасности на предприятии самые суровые, что совершенно оправданно. На территории регулярно проводятся учения, на которых специалисты отрабатывают самые разные ситуации, в том числе пожары. Также полный инструктаж о том, как вести себя при пожаре, получает каждый приезжий.

Частыми гостями на предприятии являются экологи. И каждый раз удивляются - почему такое с виду опасное производство не приносит вреда природе.

«Мы боялись, что при подходе газовозов при большой вибрации все живое в море уйдет на километры, но сегодня мы видим, что морской мир, каким был до появления здесь завода, таким и остался, благодаря современным технологиям. В речку, которой все предвещали гибель, на нерест по-прежнему заходит рыба, пляж действует как излюбленное место отдыха у жителей Корсакова и Южно-Сахалинска. Полученный здесь опыт экологической безопасности будет применен и в Приморье, - отметил председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Делегация экологов и журналистов из Приморья, которая посетила завод летом прошлого года, также обратила внимание, что прямо на территории производственной площадки в ручье Голубом нерестятся лососи, а на прилегающих территориях охотно кормятся краснокнижные японские бекасы. Это связано со строгим режимом охраны производственного объекта.

Напомним, «Газпром» разрабатывает проект строительства в районе бухты Перевозной (Хасанский район) завода по производству СПГ мощностью не менее 15 миллионов тонн в год. Предполагается, что первая технологическая линия (5 миллионов тонн СПГ в год) будет введена в 2018 году, вторая – в 2020.

В настоящее время строительство завода по производству СПГ находится в стадии разработки проектной документации. Сразу после получения проектной документации от ОАО «Газпром» в Приморье будут проведены общественные слушания.

Первый вице-губернатор Сергей Сидоров заявил, что обсуждение проекта завода СПГ должно быть максимально открытым, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба администрации Приморского края.

«Очень важно провести общественную экспертизу, подчеркнул госслужащий. - Мы должны объективно показать приморцам, что региону даст открытие завода СПГ. Это один из ключевых проектов в регионе на сегодняшний день».

ZRPRESS.RU, Владивосток.