В Приморье идут общественные слушания по проекту ВХНК

В рамках общественных обсуждений проекта строительства под Находкой нефтехимического комплекса ЗАО «Восточной нефтехимической компания» провело ряд встреч, на которых в формате прямого общения можно было задать вопрос непосредственно первым лицам компании.

Две такие встречи состоялись 16 и 17-го января. Напомним, что обсуждения проекта идут с декабря прошлого года и продолжатся до 20 февраля.

Любой желающий до конца февраля сможет познакомиться с документацией, касающейся возможного влияния будущего нефтехимического комплекса на окружающую среду, так называемый ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

Днем ранее руководство ЗАО «Восточной нефтехимической компания» приняло участие в круглом столе с представителями научной общественности, бизнес сообщества и администрации Находкинского муниципального округа, на котором состоялся обмен мнениями о данном проекте и его влиянии на окружающую среду, включая поселок Первостроителей и прилегающую морскую акваторию. В целом, проект был воспринят положительно.

По оценке руководства ВХНК, влияние будущего завода на окружающую среду будет минимизировано за счет применения новейших мировых технологий нефтепереработки, которые, кстати, уже закуплены в нескольких странах, и строительства самых современных очистных сооружений. Наибольшее влияние на загрязнение воздуха будет оказываться в период строительства завода, что связано со значительными объемами перемещения грунта. В период пуска и работы нефтехимического комплекса это влияние будет минимизировано и не превысит допустимые в России нормы выбросов, считают специалисты.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.