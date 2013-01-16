Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье идут общественные слушания по проекту ВХНК
В рамках общественных обсуждений проекта строительства под Находкой нефтехимического комплекса ЗАО «Восточной нефтехимической компания» провело ряд встреч, на которых в формате прямого общения можно было задать вопрос непосредственно первым лицам компании.
Две такие встречи состоялись 16 и 17-го января. Напомним, что обсуждения проекта идут с декабря прошлого года и продолжатся до 20 февраля.
Любой желающий до конца февраля сможет познакомиться с документацией, касающейся возможного влияния будущего нефтехимического комплекса на окружающую среду, так называемый ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.
Днем ранее руководство ЗАО «Восточной нефтехимической компания» приняло участие в круглом столе с представителями научной общественности, бизнес сообщества и администрации Находкинского муниципального округа, на котором состоялся обмен мнениями о данном проекте и его влиянии на окружающую среду, включая поселок Первостроителей и прилегающую морскую акваторию. В целом, проект был воспринят положительно.
По оценке руководства ВХНК, влияние будущего завода на окружающую среду будет минимизировано за счет применения новейших мировых технологий нефтепереработки, которые, кстати, уже закуплены в нескольких странах, и строительства самых современных очистных сооружений. Наибольшее влияние на загрязнение воздуха будет оказываться в период строительства завода, что связано со значительными объемами перемещения грунта. В период пуска и работы нефтехимического комплекса это влияние будет минимизировано и не превысит допустимые в России нормы выбросов, считают специалисты.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Опыт Японии применят в сфере переработки отходов во Владивостоке
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
- Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
- Резидент ТОР будет перерабатывать отходы
- ВУТ обзавелся новой пушкой
- В порту Находка появились современные анализаторы пыли
- Японцы предложили улучшить переработку мусора
Новости раздела
- Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента
- Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Пример Приморью
- Приморским аграриям подсыпят гранул
- Банкир вышел из офшора
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
Кто, встречался, с кем, встечался?? междусобойчик в сауне???