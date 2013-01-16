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В Приморье идут общественные слушания по проекту ВХНК

16 Января 2013, 13:15 | Приморье

В рамках общественных обсуждений проекта строительства под Находкой нефтехимического комплекса  ЗАО «Восточной нефтехимической компания» провело ряд встреч, на которых в формате прямого общения можно было задать вопрос непосредственно первым лицам компании.

Две такие встречи состоялись 16 и 17-го января.  Напомним, что обсуждения проекта идут с декабря прошлого года  и продолжатся до 20 февраля.

Любой желающий до конца февраля сможет познакомиться с документацией, касающейся возможного влияния будущего нефтехимического комплекса на окружающую среду, так называемый ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

Днем ранее руководство ЗАО «Восточной нефтехимической компания» приняло участие в круглом столе с представителями научной общественности, бизнес сообщества и администрации Находкинского муниципального округа, на котором состоялся обмен мнениями о данном проекте и его влиянии на окружающую среду, включая поселок Первостроителей и прилегающую морскую акваторию. В целом, проект был воспринят положительно.

По оценке руководства ВХНК, влияние будущего завода на окружающую среду будет минимизировано за счет применения новейших мировых технологий нефтепереработки, которые, кстати, уже закуплены в нескольких странах, и строительства самых современных  очистных сооружений. Наибольшее влияние на загрязнение воздуха будет оказываться в период строительства завода, что связано со значительными объемами перемещения грунта. В период пуска и работы нефтехимического комплекса это влияние будет минимизировано и не превысит допустимые в России нормы выбросов, считают специалисты. 

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: проекты  общественные слушания  строительство  нефтехимия  экология 



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Комментарии

  • Псевдоним14:31, 21.01.2013#

    Кто, встречался, с кем, встечался?? междусобойчик в сауне???

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