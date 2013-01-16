160 груженых поездов для портов и 80 поездов с углем и нефтепродуктами простаивают на полигоне ДВЖД в Приморье

В Приморском крае на полигоне ДВЖД от движения отставлено уже 160 груженых поездов, адресованных портам находкинского транспортного узла. Около 80 поездов с углем и нефтепродуктами простаивают на полигоне дороги в Приморье.

На станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги обсудили проблему «брошенных» поездов. Здесь состоялось совещание рабочей группы руководства Дальневосточной магистрали и грузополучателей находкинского транспортного узла Приморья под председательством заместителя начальника железной дороги Сергея Рябова.

По его словам, порты по-прежнему не справляются с переработкой поступающего в их адрес экспортного груза. Главная причина – отсутствие на инфраструктуре грузополучателей необходимых технических средств, способствующих размораживанию вагонов с топливом и углём. Неготовность грузополучателей к работе в зимний период регулярно приводит к возникновению заторов на железной дороге.

Наибольшее число отставленных от движения поездов в данном направлении скопилось в адрес предприятий-грузополучателей ООО «РН-Находканефтепродукт», ОАО «Восточный порт», ООО «СК Малый порт», ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Трансбункер-Приморье".

Сложившаяся ситуация осложняет технологию работы станций, влечет за собой сдерживание поездопотока на железнодорожной магистрали, невыполнение компанией «Российские железные дороги» своих обязательств по срокам доставки грузов другим грузополучателям, угрожает безопасности движения поездов и может привести к сбоям в графике пассажирского движения.

В связи с тем, что ранее достигнутые договоренности с грузополучателями в части активизации работы ими не выполняются, руководство Дальневосточной магистрали вынуждено инициировать ограничения погрузки на станциях отправления в адрес портов Приморья, сообщила газете "Золотой Рог" Инна Пепеляева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги- филиала ОАО "Российские железные дороги".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.