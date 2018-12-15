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Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
15 Декабря 2018, 15:05 | Приморье
О пользе завтрака сложно спорить: он заряжает на весь день. Бизнес-завтрак, подготовленный инвестиционной компанией «Фридом Финанс», полезен вдвойне, потому что дает еще и пищу для размышлений.
Будет полезно
О чем будем размышлять под новый год? Конечно, о будущем. А будущее часто требует денег. Когда денег нет, это проблема. Когда они появляются – это проблема вдвойне. Их обычно еще не хватает на мечту, но о них уже нельзя не думать.
Хранить ли их в рублях или долларах? Можно погадать на кофейной гуще.
Положить в банк? Проценты выглядят не очень-то привлекательно.
Стоит ли расширить рацион новым блюдом – акциями? Зависит от вашего аппетита - к риску.
Какие бывают акции и рынки, что происходит сейчас в экономике и чего ждать от нее в следующем году, чего можно добиться, не только сберегая, но и инвестируя, мы хотим рассказать на этом бизнес-завтраке.
Будет честно
Про акции говорят и пишут все – кажется, гораздо чаще, чем о завтраках. Пишут, что акции это просто, как кусок пирога. Не верьте. Правильно выбрать бумаги для инвестирования и сделать так, чтобы они сочетались друг с другом в портфеле – большое дело. Мы знаем, потому что занимаемся этим уже десять лет. Именно столько «Фридом Финанс» работает проводником для инвесторов в мир финансов. Только в России количество наших клиентов превысило 20 тыс. человек, а в целом группа компаний обслуживает более 100 тыс. брокерских счетов.
Если акции – это сложно, зачем их покупают? Люди доверяют нам, потому что мы хорошо знаем, как пробудить у человека вкус к инвестициям. Нам с нашим меню это сделать совсем не сложно. Тем, у кого совсем нет времени заниматься инвестированием, мы предлагаем доверительное управление, когда все решения за клиента принимает портфельный управляющий. Если есть желание больше контролировать процесс, можно попробовать консультационное управление: по мере появления новых инвестиционных идей менеджер будет информировать о них клиента. Включить ли бумагу в портфель, клиент решает сам.
Только при таком подходе можно сказать, что инвестиции это… если и не просто, то по крайней мере – интересно.
Один раз попробовав, оторваться невозможно.
Будет вкусно
О вкусах не спорят, и то же самое можно сказать об инвестициях. Интернет пестрит рецептами «прибыльных стратегий». Какую выбрать? Правда заключается в том, что стратегия работы на бирже, полезная одному, окажется вредной для другого.
Инвестирование – это не пельмени из упаковки. Для каждого посетителя блюдо готовится индивидуально. Какие ингридиенты добавить в портфель ценных бумаг, инвестиционный консультант лучше всего поймет только после того, как лично пообщается с потенциальным инвестором. Такой индивидуальный подход – фирменный стиль «Фридом Финанс». Чтобы придерживаться его, наши лучшие эксперты каждый день просеивают тысячи акций, чтобы выбрать для клиентов несколько самых «горячих» бумаг – тех, что принесут максимальный доход при минимальном риске. Конечно, в России не найти такого количества компаний на бирже – вот почему мы ищем лучшие акции по всему миру, и в первую очередь в США. Особенно тщательно наши аналитики следят за сектором высоких технологий, в том числе за компаниями, акции которых только начинают продаваться на бирже – практика показывает, что именно на них можно заработать больше всего.
Аппетит, как известно, приходит во время еды. Приходите, попробуйте сами.
Зарегистрироваться на бизнес – завтрак Вы можете по ссылке:
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Теги: Фридом Финанс
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