В Приморье приступили к строительству крупнейшего рыбоперерабатывающего завода

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) завершила этап подготовки к строительству рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

В память об основании нового завода была заложена «капсула времени». В церемонии закладки капсулы приняли участие представители Министерства развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Корпорации развития Дальнего Востока и Совет директоров РРПК.

- Проект строительства завода «Русский минтай» вступил в основную фазу, начал обретать реальные очертания, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Уже скоро на месте строительной площадки появится современное производство, которое даст Приморскому краю новые рабочие места, потребителям – высококачественную продукцию, произведенную в России из российского сырья, бюджету – дополнительные налоговые отчисления.

Планируется, что первая очередь рыбоперерабатывающего завода мощностью более 100 тонн готовой продукции в день будет введена в эксплуатацию не позднее 2021 года.

«Русский минтай» планирует увеличить мощность завода примерно на 20% после 2021 года и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».

Основной продукцией первой очереди завода станет филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе – в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также экспорта в Китай и на рынки Азии.

Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.