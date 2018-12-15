Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Русская Рыбопромышленная Компания" завершила подготовку к строительству рыбоперерабатывающего завода в Приморье
15 Декабря 2018, 16:00 | Приморье
Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) завершила этап подготовки к строительству рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.
В память об основании нового завода была заложена «капсула времени». В церемонии закладки капсулы приняли участие представители Министерства развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Корпорации развития Дальнего Востока и Совет директоров РРПК.
- Проект строительства завода «Русский минтай» вступил в основную фазу, начал обретать реальные очертания, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Уже скоро на месте строительной площадки появится современное производство, которое даст Приморскому краю новые рабочие места, потребителям – высококачественную продукцию, произведенную в России из российского сырья, бюджету – дополнительные налоговые отчисления.
Планируется, что первая очередь рыбоперерабатывающего завода мощностью более 100 тонн готовой продукции в день будет введена в эксплуатацию не позднее 2021 года.
«Русский минтай» планирует увеличить мощность завода примерно на 20% после 2021 года и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».
Основной продукцией первой очереди завода станет филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе – в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также экспорта в Китай и на рынки Азии.
Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
Автор:
Теги:
Новости тематики
- "Русская Рыбопромышленная Компания" завершила подготовку к строительству рыбоперерабатывающего завода в Приморье
- Предприятия рыбной отрасли Приморья покоряют рынки Азии
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- РРПК продолжает модернизацию производственных мощностей
- Спрос на профессию рыбака сохранился
- Рыба - наше всё!
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- Продукция "Доброфлота" признана Товаром года
- Программа "Приморская рыба":цены, удобные для людей
Новости раздела
- "Русская Рыбопромышленная Компания" завершила подготовку к строительству рыбоперерабатывающего завода в Приморье
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье приобрели передвижную химлабораторию
- Ремонт дорог в 2018 году проведен во всех муниципалитетах Приморья
- В выборы в Приморье вмешались из-за рубежа
- В столице Приморья заработал "Vladivostok CityPASS"
- Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
- Приморье удивит гостей Экспоцентра на Днях Дальнего Востока в Москве
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Новые правила игры на лизинговом поле
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Франшиза косит наши ряды
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
Loading...