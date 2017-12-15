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Абоненты "Билайн" могут пользоваться доступной связью в поездках по России в сетях других операторов

15 Декабря 2017, 09:07 | Приморье

Стоимость 1 минуты разговора, 1 Мб интернета и 1 смс теперь будет составлять 2 рубля

ПАО «ВымпелКом» запускает доступную тарификацию для абонентов-физических лиц всех тарифных планов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов.

Стоимость 1 минуты разговора, 1 Мб интернета и 1 смс теперь будет составлять 2 рубля. При расходовании более 3Мб интернет-трафика будет подключаться выгодный дата-пакет 110 Мб за 200 рублей в сутки. В настоящее время до 90% абонентов, пользующихся интернетом в поездках по России, являются пользователями пакетных тарифов, и пакетное потребление, при котором не нужно беспокоиться о расходах, для них является наиболее привычным. «Билайн» дает возможность абонентам потреблять трафик интернета по еще более низкой стоимости - всего 1,8 рубля в рамках пакета.

Вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина ЛЕБЕДЕВА: «Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, и одной из ключевых из них является поддержание связи со своим домом в привычном объеме, независимо от того, где ты находишься. В преддверии новогодних праздников, когда особенно важно быть в постоянном контакте с близкими, мы создаем выгодные условия для общения абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Это стало возможным, благодаря нашей совместной продуктивной работе с ФАС России и взаимодействию с операторами-партнерами по вопросам снижения роуминговых ставок».

ПАО «ВымпелКом» также делает еще один шаг в сторону абонентов, которые пользуются связью в сети «Билайн» в поездках по России, - с 14 декабря абоненты предоплатных тарифных в таких поездках смогут пользоваться дата-опциями «Хайвей»*. Ранее возможность пользования опцией на всей территории РФ в сети «Билайн» была только у абонентов со старшими опциями «Хайвей».

*Исключение составляют Чукотский автономный округ, а также опции «Хайвей» для тарифов «ВСЕ», где территория действия определяется условиями тарифа.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: роуминг  "билайн"  тарифы 



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