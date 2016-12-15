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"Ростелеком" подключил к оптическим сетям более 1,5 млн домохозяйств на Дальнем Востоке

15 Декабря 2016, 16:40 | Приморье

Лидерами по охвату оптическими сетями стали: Сахалинская область - более 30 000 домохозяйств, в Приморье – около 24 000, в Хабаровском крае порядка 15 000. Организация сетей доступа ведется по технологии MetroEthernet («оптика в дом») и GPON («оптика в квартиру»), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В 2016 году «Ростелеком» подключил к оптическим линиям связи более 106 000 домохозяйств на Дальнем Востоке. Таким образом, компания на сегодняшний день довела «оптику» почти до 1,5 миллионов домохозяйств в ДФО при общей численности населения чуть более 6 миллионов человек.

Итогам 2016 года и планам на 2017 была посвящена пресс-конференция Вице-Президента – директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александра Логинова. В рамках мероприятия он рассказал об инфраструктурных проектах, реализованных на Дальнем Востоке, внедрении новых цифровых услуг и сервисов для компаний и государственного сектора.

«Обновление телекоммуникационной инфраструктуры и ускоренный переход на оптические технологии входят в число стратегических целей компании. Развитие сети направлено на создание условий для обеспечения наших клиентов новыми цифровыми сервисами. Во многом 2016 год в ДФО был посвящен строительству и предоставлению равных возможностей населению удаленных районов, а также развитию инфраструктуры связи в крупных населенных пунктах», - рассказал Александр Логинов, вице-Президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Оптические технологии позволяют предложить более широкий спектр цифровых сервисов как корпоративным клиентам и госсектору, так и абонентам-физическим лицам. Широкая география доступа и создаваемый запас по скоростным характеристикам позволит предоставить пользователям компании неограниченный спектр современных услуг и мультимедийного контента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: связь  Ростелеком 



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