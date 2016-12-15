Sbertalks: ключевые игроки дальневосточного рынка обсудили развитие бизнеса в регионе

Бизнес и финансовые организации обсудили формы поддержки малого и среднего предпринимательства Дальнего Востока и его новые возможности. В центре внимания - совместная программа Сбербанка и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которая существенно удешевила стоимость кредитования для регионального бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Участниками дискуссии в формате Sbertalks, которая прошла в кампусе ДВФУ во Владивостоке, стали Председатель Дальневосточного Сбербанка Евгений Титов, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков и представители бизнес-сообщества региона, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Участники конференции обсудили реализацию уникальной программы дальневосточного региона «Доступный кредит для МСП». Соглашение о ее реализации было подписано между Сбербанком и ФРДВ в ходе Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Основная задача программы - обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства Дальневосточного и Байкальского регионов доступными кредитными ресурсами. В ней отсутствуют ограничения по отраслям, а минимальная сумма кредита соизмерима с потребностями малого бизнеса. ФРДВ предоставляет финансирование банку-партнеру, который получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам. Минимальный диапазон ставок, который сегодня Сбербанк в рамках Программы предлагает малому и среднему бизнесу - от 9,9 % до 12,5 % годовых, получить финансирование на этих условиях можно на текущую деятельность предприятия. Ставки по кредитованию на инвестиционные цели - не дороже 13,5 % годовых.

- Мы создали уникальную финансовую конструкцию, которая позволила удешевить финансирование для наших клиентов, и на сегодняшний день она эффективно работает – за месяц реализации программы профинансировано 46 проектов в различных отраслях на общую сумму 594 млн рублей, - отметил Евгений Титов.

- Наш совместный продукт - это очень хороший инструмент, который позволяет отслеживать пульс живой экономики в еженедельном режиме. Объединенными усилиями мы создали «конвейер», максимально ускорив процесс фондирования, что было бы не по силам ни одному государственному институту без наличия сильного, профессионального партнера. Примерно раз в неделю фонд получает реестр потенциальных заемщиков из Сбербанка и собирает инвестиционный комитет, где оценивается соответствие проектов задачам по ускоренному развитию Дальнего Востока, поставленным государством – нашим основным стейкхолдером, - рассказал Алексей Чекунков.

В дискуссии приняли участие и бизнесмены, которые уже воспользовались новым кредитным предложением. Они уверены - бизнес на Дальнем Востоке имеет уникальные возможности.

Индивидуальный предприниматель Василий Баштовой в рамках программы получил займ на 20 млн руб., который позволил ему приобрести необходимое оборудование для своего предприятия, освободив резервные средства на создание дополнительных рабочих мест.

Сегодня Сбербанк предлагает предпринимателям и другие новые продукты, которые делают ведение бизнеса более удобным и позволяют оптимизировать затраты, а также целый ряд инструментов нефинансовой поддержки.

- Наша задача - не просто предоставлять бизнесу займы, но также давать оценку проектов, делиться информацией, участвовать в образовательном процессе. С этой целью открыта и данная площадка, - подчеркнул Евгений Титов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.