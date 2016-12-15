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Во Владивостоке готовится к открытию новогодняя ярмарка CREATIVESPOT
17 и 18 декабря во Владивостоке пройдёт первый из двух уик-эндов новогодней ярмарки CREATIVESPOT. Жители и гости города смогут окунуться в яркую праздничную атмосферу и подобрать стильные подарки для себя и своих близких с 12.00 до 20.00 на пятом этаже торгового центра «Центральный». После перерыва на рабочие будни ярмарка продолжится в том же месте 24 и 25 декабря.
«Мы все любим Новый год по многим причинам. Конечно, приятно получать подарки, но не менее приятно выбирать и дарить презенты, готовить сюрпризы. Мы хотим подарить горожанам ощущение праздника уже в середине месяца. На нашей ярмарке каждый гость приятно и с пользой проведет время. Здесь без труда можно будет найти и подарки, и, разумеется, новогоднее настроение», — отметил организатор ярмарки, руководитель городского сообщества CREATIVESPOT Виктор Лепский.
Всего на ярмарке будет более 60 участников: в том числе, авторы оригинальных украшений (таких, как мастерская Rising Sun, где покрывают металлом настоящие дары природы), тематических мягких игрушек (например, новая коллекция владивостокской мастерской «Ручная чайка») и, конечно же, всевозможных елочных украшений и декора. Гостей также ждут праздничные открытки, рождественская выпечка по старинным рецептам и множество других подарков. На создание атмосферы праздника будет работать и оригинальное музыкальное сопровождение, а подкрепиться гости смогут в зоне фудкорта.
«Нас можно назвать старожилами городских ярмарок: принимаем в них участие почти с самого их появления. CREATIVESPOT стал для нас источником вдохновения: мы вживую познакомились с покупателем, увидели интерес к нашему делу, поняли, чего хотят люди. И решили развиваться дальше, что впоследствии привело к открытию рюкзак-шопа СОПКА. От грядущей ярмарки ждем праздничного настроения и предновогодней атмосферы. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы подарить праздник всем гостям», — рассказал участник новогодней ярмарки Дмитрий Чубаев.
Организаторы отмечают, что необычный формат проведения мероприятия — два уикенда — отразится и на выборе товаров. Некоторые продавцы будут работать лишь по определенным дням — кто именно, можно узнать из анонсов в группах в социальных сетях проекта. Так что всем, кто хочет получить от ярмарки максимум, лучше посетить ее несколько раз.
Досье "Золотого Рога": Ярмарки CREATIVESPOT регулярно проводятся в приморской столице уже пятый год подряд, а площадками для них становятся интересные крупные локации, включая уличное пространство. В конце 2014 года во Владивостоке прошла «Скандинавская деревня» — тематическая ярмарка, стилизованная под торговую улицу европейского городка. Мероприятие пользовалось большой популярностью у горожан: к их услугам были не только широкий выбор подарков, но и фудкорт и развлекательная программа.
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