Стоит ли строить свой дом в Приморье?

Или проще выбрать и купить уже построенный по доступной цене...

Знакомство с предложениями рынка малоэтажного жилья в Приморье оставляет впечатление, что он несуразен по ценам и по структуре предложения, по географии, обеспечению социальной инфраструктурой и какой-либо профессиональной занятостью на новом месте потенциальных покупателей. Он перенасыщен объектами с уже невысоким жизненным ресурсом, невысокого качества строительства и низких потребительских свойств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Что, почем и где

Самая дорогая малоэтажка в крае – конечно, во Владивостоке. Двухэтажный особнячок на Седанке с евроотделкой, с мансардой и участком около 40 соток предлагается за 81 млн рублей. Оригинальный недострой-коробка в этом же районе и примерно такой же площади – около 19 млн рублей. Двухэтажный коттедж площадью около 200 кв. метров, выполненный под чистовую внутреннюю отделку на дачном по размеру участке, предлагается за 12,5 млн рублей.

Предложение новых коттеджей, построенных по современным технологиям, площадью около 200 кв. метров и с участком 5-15 соток в районе Садгорода держится на уровне 8-10 млн рублей, в районе Шаморы - Емара – 4,4-7,5 млн. В районе «Солнечной долины» один из застройщиков нацелился демпинговать на рынке владивостокской малоэтажки по «социальной цене» 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Жилье площадью около 240 кв. метров в трехэтажном таунхаусе на сопке Буссе с хорошей внутренней отделкой, «добавкой» помещений за счет преобразования больших лоджий, с двумя сотками придомовой территории и красивым видом на бухту Золотой Рог предлагается за 18 млн рублей.

Знакомство с объявлениями по продаже новой малоэтажки в Артеме подсказывает, что по объектам до 10 млн рублей владивостокские варианты привлекательнее, поскольку цены в соседнем городе практически такие же, хотя объем предложения по нему заметно больше. Однако надо учитывать, что в приморской столице чаще предлагается вариант «под чистовую отделку» и цена земельного участка, на котором находится дом, здесь значительно выше, чем в других муниципальных образованиях края.

В Уссурийске при довольно высоком уровне цен на новую малоэтажку относительно недорого предлагаются отдельные особнячки. Так, дом на Новоникольском шоссе площадью около 440 кв. метров с хорошей отделкой, забором из кирпича и 8 сотками земли выставлен за 13 млн рублей. Старые дома небольшой площади на небольших участках предлагаются в диапазоне от 1,5 млн рублей до 4 млн, новые коттеджи площадью до 200 кв. метров – 4,5-15 млн рублей в зависимости от места, площади, уровня отделки и пр.

Находка сравнима по ценам с Артемом и Уссурийском. Есть очень интересные предложения. Например, за 12,5 млн рублей предлагается классический коттедж в небольшой обособленной группе домов в районе Золотари. Евродизайн, мебель, ландшафтный дизайн, высокая кирпичная ограда, участок земли с садом. Старые дома небольшой площади в Находке в основном предлагаются по 2-4 млн рублей. Предложение по малоэтажному новострою площадью 100-160 кв. метров преимущественно в пределах 5-6,5 млн рублей.

Представитель ООО «Городской риэлторский центр» (Владивосток) Анна КОРТЕНЕВА отмечает, что Находка дороговата. Для сравнения, недавно прошла сделка по покупке большого трехэтажного коттеджа в Партизанске. И покупателю он обошелся всего в 2,5 млн рублей.

По словам эксперта, особый спрос на малоэтажку присутствует от Находки вдоль побережья вплоть до южной части Хасанского района. Наиболее привлекательны покупателям объекты, удаленные от моря не более чем на три километра. Активнее всего сделки идут по Надеждинскому району, где покупаются относительно недорогие, по 100-200 тыс. рублей, дачные участки, перепрофилирующиеся под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), или просто отдельные участки земли под строительство жилья. Причем эти участки очень быстро застраиваются. На проданных с помощью этой компании участках в районе пос. Прохладное за минувший строительный сезон появилось около 20 новых индивидуальных домов.

В настоящее время потребительский интерес по развитию малоэтажки переместился из Владивостока в Надеждинский район за счет того, что там цены на участки, равнозначные району Садгорода и примыкающие к полуострову Де-Фризу, до 7 раз ниже.

Кстати, высокая кадастровая оценка объектов недвижимости и участков земли во Владивостоке делает рынок малоэтажки в нем особенно проблемным, поскольку многие сделки здесь могут быть возвращены на «исходные позиции». Налоговики обязательно потребуют заплатить по сделке положенные 13% налога исходя из кадастровой стоимости объекта, а не от уступающей ей рыночной цены.

Например, построенный в этом году в Садгороде на дачном участке дом получил кадастровую оценку 4 958 836 рублей. Поскольку по такой же цене сегодня предлагаются индивидуальные дома и коттеджи площадью 150-200 кв. метров на менее дорогой земле, покупателю построенный объект мало интересен. Или: участок под ИЖС в городе продавец готов уступить за 1,5 млн рублей, а кадастровая цена – 2,5 млн. Понятно, что новый владелец сознает, что он проиграет не только при сделке, но и в будущем вынужден будет платить за объект налог больше, чем он того стоит.

Естественно, Владивосток теряет покупателей и жителей в пользу Артема и Надеждинского района.

Специалисты, чтобы подстраховать сделки по малоэтажке во Владивостоке, вынуждены либо нотариально оформлять согласие продавца на продажу участка или дома по согласованной рыночной цене, что ниже кадастровой цены, либо заказывать оценку объекта независимым оценщикам и добиваться снижения кадастровой цены в установленном законом порядке. К сожалению, корректировка кадастровой цены государственными органами сегодня бюрократична и отнимает у людей немало сил и времени.

«Идеальный» дом проще построить, чем найти

В Приморье и Владивостоке в том числе пока нет агентства недвижимости, которое полностью бы специализировалось исключительно на работе с малоэтажкой.

Сергей УВАРОВ из АН «Титул-ДВ» отмечает, что в настоящее время на территории владивостокской агломерации более активен рынок земли под ИЖС (вплоть до дачных участков), чем сам рынок малоэтажных жилых строений. Дело в том, что любой свой участок позволяет реализовать такой проект дома, о котором человек долгое время мечтает. И купить участок – это всегда дешевле, чем купить участок с домом. Ну а далее все зависит от простых человеческих возможностей – наличия денег, помощников, времени, опыта и пр., что необходимо для того, чтобы построить хороший дом.

Неплохим спросом пользуются относительно свежие дома возрастом 5-6 лет. Если их не повело вниз по склону, не треснул фундамент, нет следов пожара, сделана хорошая отделка и т.д., то такое предложение интересно. Оно даже интереснее, чем какой-либо новый дом, который строители вот-вот собираются ввести в строй. Среди предложений такие объекты нередки, поскольку они зачастую строились из расчета сбережения денег.

Но даже на ни на что не годную кроме сноса развалину во Владивостоке сегодня может найтись покупатель «под реконструкцию», который готов заплатить за такой объект приличные деньги только ради места с адресом, с подведенным электричеством, водой и дорогой.

Одних «радужных надежд» мало

Президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ считает, что рынок малоэтажки в Приморье имеет высокий потенциал, который еще очень слабо используется. Принципиально региону надо выработать концепцию развития малоэтажки. Создается впечатление, что, кроме строящегося поселка «Радужный», о другой малоэтажке в крае почти ничего не говорится. Хотя, конечно же, есть на рынке Приморья несколько заметных компаний, строящих интересные коттеджные поселки, таунхаусы, дуплексы, малоквартирные дома не выше трех этажей и т.д.

Владимир Александрович считает также, что приморский рынок малоэтажки надо насыщать жильем, построенным по высоким мировым стандартам и с учетом потребительского спроса. А потребитель сегодня особое внимание обращает на экологию территорий, где ему пытаются предлагать такое жилье, на будущих соседей, на наличие вблизи предприятий или иных объектов, обеспечивающих его занятость, на наличие объектов социальной сферы, дорог, которые будут связывать его с внешним миром и пр. Конечно, это должно быть жилье площадью преимущественно 150-250 кв. метров на семью, что делает его комфортным.

Чтобы выйти на новый уровень жилья и жизни, надо серьезно решать вопросы развития рынка и строительства малоэтажки. Для этого более всего нужны административные ум и воля. Что касается современных технологий строительства быстровозводимого недорогого и комфортного жилья, то их в арсенале приморских строителей уже достаточно, чтобы в короткие сроки построить его много и качественно. Но для этого надо хотя бы подтянуть под эту задачу местную стройиндустрию, создавать благоприятные условия для ИЖС по всему краю. Многое для строительства нашей малоэтажки пока идет из-за границы, а ситуация с курсом доллара резко его удорожает и отдаляет исполнение мечты о собственном доме. Поэтому не стоит надеяться, что заграница нам поможет. Надо поднимать свое производство.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.